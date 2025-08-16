스포츠조선

'3루타 빠진 사이클링 히트' 문현빈, '그는 누구인가' 최다 홈런, 최다안타, 타율 모두 커리어하이[창원현장]

15일 창원NC파크에서 열린 NC와 한화의 경기. 9회 결정적인 3점 홈런을 날린 한화 문현빈. 창원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.15/



[창원=스포츠조선 송정헌 기자] 한화 이글스 문현빈이 3루타 빠진 사이클링 히트를 기록하며 팀 승리를 이끌었다.

한화 이글스가 15일 창원NC파크에서 열린 NC 다이노스와의 주말 휴일 3연전 첫 번째 경기를 9-2로 승리하며 파죽의 5연승을 질주했다.

리그 2위 한화는 65승3무42패를 기록하며 선두 LG와 1경기 차를 유지했다.

15일 한화는 대체 선발 김기중이 나섰다. NC는 김기중을 상대로 1회부터 점수를 올렸다. 1회말 선두타자 김주원 내야안타, 2번 최원준이 1타점 3루타를 날렸다. 1사 후 데이비슨은 1타점 외야플라이로 3루주자 최원준을 불러들였다. 1회부터 2-0 NC 리드.

하지만, 대체 선발 김기중은 쉽게 무너지지 않았다. 매회 주자를 내보냈지만 4회까지 추가 실점 없이 꿋꿋하게 마운드를 지켰다. 김기중은 4이닝 2실점으로 선발 역할을 마쳤다.

한화는 3회 선두타자 손아섭이 한화 유니폼을 입고 창원 첫 방문 경기에 안타를 신고했다. 리베라토의 안타로 무사 1, 3루에서 문현빈이 손아섭을 불러들이는 1타점 희생플라이를 날렸다.

한화는 1-2로 뒤진 5회초 빅이닝을 만들었다. 1사 후 리베라토 볼넷, 문현빈 안타, 노시환 몸에 맞는 볼로 만든 1사 만루에서 채은성이 승부를 뒤집는 2타점 적시타를 날렸다. 3-2 역전 성공.


15일 창원NC파크에서 열린 NC와 한화의 경기. 5회 2사 만루. 심우준이 2타점 적시타를 날렸다. 득점에 성공한 채은성. 창원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.15/

5회 2사 만루. 2타점 적시타를 날린 심우준.



기세가 오른 한화는 NC 두 번째 투수 전사민을 상대로 이진영 볼넷, 안치홍 1타점 희생플라이, 최재훈 몸에 맞는 볼로 만든 2사 만루에서 심우준이 2타점 적시타를 날리며 5회에만 대거 5득점을 울렸다.

6대 2로 앞선 한화는 8회까지 추가점을 올리지 못했으나 9회초 문현빈이 승부에 쇄기를 박는 결정적인 3점 홈런을 날리며 승부를 결정지었다.

한화는 대체 선발 김기중이 4회까지 2실점으로 잘 막아낸 후 김종수, 정우주, 김범수, 한승혁이 나머지 5이닝을 무실점으로 막아내며 역전승을 올렸다.


15일 창원NC파크에서 열린 NC와 한화의 경기. 9회 3점 홈런을 날린 한화 문현빈. 창원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.15/

9회 결정적인 3점 홈런.

9회 3점 홈런을 날리고 동료들의 축하를 받고 있는 문현빈.


3번 타자 좌익수로 선발 출전한 문현빈은 4타수 3안타, 4타점, 2득점으로 맹활약을 펼쳤다. 문현빈은 3루타 빠진 2루타, 안타, 홈런을 기록하며 팀 승리의 일등공신이 됐다.

프로 3년 차 문현빈은 올 시즌 커리어하이 시즌을 보내고 있다. 개인 최다 홈런 기록을 써가고 있는 문현빈은 벌써 11호 홈런을 기록 중이다. 안타는 129개(리그 3위)로 개인 최다 기록을 매일 각본신 중이다. 타율도 3할1푼9리로 리그 5위의 고타율이다.

팬이 만들어 준 밈 '문현빈 그는 누구인가'처럼 대전, 충청의 아들 문현빈이 한화 이글스 팬들의 자랑거리가 되어가고 있다.


14일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 11회말 2루타 날린 한화 문현빈.

15일 창원NC파크에서 열린 NC와 한화의 경기. 9회 3점 홈런을 날린 한화 문현빈.

