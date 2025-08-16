스포츠조선

한화 연승 문동주에서 끊기나? 1회부터 4실점 '난타' → 153㎞ 직구도 맞았다 [창원현장]

10일 서울 잠실구장에서 열린 한화-LG전. 한화 선발투수로 마운드에 오른 문동주. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.10/

[창원=스포츠조선 김영록 기자] '대전 왕자' 문동주가 심상치 않다. 1회부터 난타당하며 순식간에 4실점했다.

한화 이글스는 16일 창원 NC파크에서 NC 다이노스와의 주말시리즈 2차전을 치르고 있다.

한화는 손아섭(지명타자) 리베라토(중견수) 문현빈(좌익수) 노시환(3루) 채은성(1루) 하주석(유격수) 이도윤(2루) 최재훈(포수) 이원석(우익수) 라인업으로 경기에 임했다. 선발은 문동주다.

이날 한화는 전날 4이닝 2실점으로 역투한 투수 김기중을 말소했다. 따로 선수는 올리지 않았다. 17일 선발 등판하는 황준서를 위해 비워뒀다. 황준서는 이미 1군 선수단과 동행중이다.

NC는 김주원(유격수) 최원준(우익수) 박민우(2루) 데이비슨(1루) 박건우(지명타자) 이우성(좌익수) 박세혁(포수) 서호철(3루) 최정원(중견수)으로 맞섰다. 선발은 신민혁이다.


한화 연승 문동주에서 끊기나? 1회부터 4실점 '난타' → 153㎞ 직구…
10일 서울 잠실구장에서 열린 한화-LG전. 한화 선발투수 문동주가 역투하고 있다. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.10/
전날과 달리 3루에 김휘집 대신 서호철이 나섰고, 최원준을 우익수로 옮긴 대신 박건우가 지명타자, 최정원이 중견수로 나섰다. 포수도 안중열 대신 이날 등록된 박세혁이 출전했다. 이호준 감독은 박세혁의 1군 등록에 대해 "김형준은 컨디션이 좋지 않다. 일단 이번주 지켜보겠다"고 설명했다.

그런데 이날 예상과 달리 한화 선발 문동주가 시작부터 화끈하게 난타당했다.

NC 리드오프 김주원이 우전안타로 출루했고, 최원준의 우익선상 1타점 3루타, 박민우의 좌익선상 1타점 3루타가 이어졌다. 이어 데이비슨은 문동주의 153㎞ 직구를 통타, 우중간 1타점 2루타로 이어갔다.


문동주는 박건우의 2루 땅볼로 만들어진 1사 3루에서 이우성에게도 중전 적시타를 허용하며 순식간에 점수는 0-4가 됐다. NC는 박세혁까지 볼멧으로 출루하며 1사 1,2루 기회를 이어갔지만, 문동주는 서호철 최정원을 범타 처리하며 가까스로 분위기를 끊어냈다.


한화 연승 문동주에서 끊기나? 1회부터 4실점 '난타' → 153㎞ 직구…
15일 창원NC파크에서 열린 NC와 한화의 경기. 타격하고 있는 NC 김주원. 창원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.15/
이어 한화는 2회초 반격에서 선두타자 노시환이 10구까지 가는 수싸움 끝에 볼넷으로 걸어나갔다. 이어 채은성의 안타로 무사 1,3루가 됐고, 하주석의 적시타가 이어졌다.

신민혁의 폭투로 무사 2,3루가 됐고, 이도윤의 희생플라이로 한화는 2-4 추격에 성공했다. 하지만 이어진 기회에서 최재훈 이원석이 우익수 뜬공으로 물러나며 동점에는 실패했다.

문동주는 2회말 수비는 3자 범퇴로 마무리하며 흐름을 끊어냈다. 경기는 3회초 현재 NC가 4-2로 앞서고 있다.


창원=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

