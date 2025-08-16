스포츠조선

노시환 연타석아치→천재환 김휘집 백투백 결승포, 문동주 부상교체+하주석 벤클까지 대혼란의 창원…NC, 한화 6연승 저지 [창원현장]

최종수정 2025-08-16 21:59

3일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC-한화전. 5회초 1사 1, 2루 김휘집이 1타점 적시타를 친 후 기뻐하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.3/

14일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화와 롯데의 경기. 2회 무사 2루. 채은성의 적시타 때 득점에 성공한 노시환. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.14/

사진=MBC스포츠+, Tving 캡쳐

[창원=스포츠조선 김영록 기자] 천재환의 한방이 승부를 갈랐다. 꼬이고 꼬인 경기의 끝은 NC 다이노스의 승리였다.

NC는 16일 창원 NC파크에서 열린 한화 이글스와의 주말시리즈 2차전에서 9회초 터진 천재환의 결승포를 앞세워 9대6으로 승리했다.

이날 승리로 NC는 50승째(6무51패)를 기록, 다시금 5할 승률을 눈앞에 뒀다. 3위 롯데 자이언츠의 대추락으로 혼란해진 5강권 도전에도 다시 한발 걸쳤다.

반면 한화는 43패째(65승3무)를 기록하며 LG 트윈스와의 1위 다툼에서 한발짝 물러섰다. 최근 5연승 행진에도 종지부를 찍었다.


15일 창원NC파크에서 열린 NC와 한화의 경기. 한화가 NC에 승리하며 5연승을 질주했다. 팬들에게 인사를 건네는 김경문 감독. 창원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.15/
한화는 손아섭(지명타자) 리베라토(중견수) 문현빈(좌익수) 노시환(3루) 채은성(1루) 하주석(유격수) 이도윤(2루) 최재훈(포수) 이원석(우익수) 라인업으로 경기에 임했다. 선발은 문동주다.

전날 4이닝 2실점으로 역투한 투수 김기중을 말소했다. 17일 선발 등판하는 황준서를 위해 비워뒀다.

NC는 김주원(유격수) 최원준(우익수) 박민우(2루) 데이비슨(1루) 박건우(지명타자) 이우성(좌익수) 박세혁(포수) 서호철(3루) 최정원(중견수)으로 맞섰다. 선발은 신민혁이다.


14일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 NC 다이노스의 경기. 이호준 감독이 경기를 지켜보고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.14/
전날과 달리 3루에 김휘집 대신 서호철, 최원준을 우익수로 옮기고 박건우가 지명타자, 최정원이 중견수로 나섰다. 포수도 안중열 대신 이날 등록된 박세혁이 출전했다.


경기전 만난 이호준 NC 감독은 "오늘 투수진만 따로 미팅을 했다. 직구 구위 좋으니까 붙어라, 어제 한화 정우주처럼 꽂으라고 했다. 우리 투수들 구위도 뒤지지 않는다. 일단 스트라이크를 던져야 승부가 되는 것"이라며 목소리를 높였다.

김경문 한화 감독은 김기중과 정우주를 뜨겁게 칭찬했다. 특히 정우주에 대해서는 "2군에 다녀온 게 효과가 있다. 리듬이나 밸런스가 좋아졌다"고 강조했다.

기선을 제압한 쪽은 NC였다. 예상과 달리 한화 선발 문동주가 시작부터 난타당했다.


사진제공=NC 다이노스
1회말 NC 김주원이 우전안타로 출루했고, 최원준의 우익선상 1타점 3루타, 박민우의 좌익선상 1타점 3루타가 이어졌다. 이어 데이비슨은 문동주의 153㎞ 직구를 통타, 우중간 1타점 2루타로 이어갔다. 이어진 1사 3루에서 이우성의 적시타까지, 순식간에 4점을 냈다.

한화는 2회초 반격에서 선두타자 노시환이 10구까지 가는 수싸움 끝에 볼넷으로 걸어나갔다. 이어 채은성의 안타로 무사 1,3루가 됐고, 하주석의 적시타, 신민혁의 폭투, 이도윤의 희생플라이를 묶어 2점 따라붙었다.

양팀 선발투수가 안정감을 찾은 뒤론 투수전 양상. 하지만 한화는 4회말 도중 선발 문동주가 NC 최정원의 강습타구에 오른팔을 직격당해 교체되는 불상사가 있었다. 한화는 황급히 몸을 푼 조동욱을 올렸다.


사진=MBC스포츠+, Tving 캡쳐
한화는 5회초 2사 1루에서 노시환이 동점 투런포를 쏘아올리며 분위기를 반전시켰다. NC도 만만찮았다. 5회말 곧바로 박민우의 희생플라이로 1점을 달아났고, 6회말 다시 권희동의 적시타로 1점을 더 벌렸다. 이 과정에서 6회초에는 한화 하주석과 NC 신민혁이 충돌하는 벤치클리어링도 있었다.

한화는 8회초 노시환이 또한번 동점 투런포를 쏘아올리며 따라붙었다. 하지만 NC는 8회말 천재환이 결승포를 쏘아올렸다, 대타 김휘집의 쐐기포, 상대 폭투 때 홈까지 파고든 2루주자 최정원의 재치가 더해져 순식간에 9-6으로 차이를 벌렸다.

9회에는 마무리 류진욱이 등판, 한화의 추격을 가로막고 경기를 마무리지었다.


사진제공=NC 다이노스

창원=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com

