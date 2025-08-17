'명장' 김태형 감독의 초강력 승부수, 김원중 조기 투입 대실패...8연…

|
[부산=스포츠조선 김용 기자] 김태형 감독의 엄청난 승부수, 결론은 동점 만루포.
김 감독은 경기 전 이어지는 연패 상황에 대한 부담감을 드러냈다. 분위기 변화도 시도해봤다. 타격에서 너무 부진한 황성빈, 장두성을 대신해 신윤후를 주전 중견수로 투입하는 강수를 두기도 했다. 에이스 감보아가 연패를 끊어주기를 바라는 마음도 표현했다.
하지만 이게 웬일. 김원중이 김영웅에게 동점 만루포를 허용했다. 김영웅이 포기하지 않고 풀카운트서 2개의 커트를 해낼 때 분위기가 싸해졌다. 김원중이 주무기 포크볼을 낮게 떨어뜨렸지만 김영웅은 낮은 볼을 잘 퍼올리는 타자였다. 맞는 순간 홈런임을 직감하는 장쾌한 타구.
그래도 9회 김원중을 올려야 했다. 김원중이 9회까지 막아줘야 후일을 도모할 수 있었다. 하지만 믿었던 김원중이 9회에도 난조를 보이며 디아즈에게 적시타를 허용했다. 투구수가 늘어나며 구위와 자신감이 떨어졌고, 결승점이 될 수 있는 점수를 내줬다. 그나마 불행 중 다행이었던 건, 김원중이 이어진 만루 위기에서 추가 실점을 막았다는 것. 9회말 황성빈이 '뜬금' 동점포를 터뜨렸기에 무승부라도 할 수 있었다.
하지만 롯데 입장에서는 연장 10회, 11회 연속 찬스를 잡고 끝내기 점수를 뽑지 못한 건 두고두고 아쉬울 듯. 긴 연패에서 연패를 끊을 기회는 자주 찾아오지 않는다. 더군다나 롯데는 주중 1위 LG 트윈스를 만난다. 무승부에 만족할 상황이 아니었다. 여러 아쉬운 포인트가 있었지만, 결국 김원중이 무너진게 컸다. 김 감독의 승부수가 통하지 않은 우울한 밤이었다.
부산=김용 기자 awesome@sportschosun.com