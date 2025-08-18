[2025 KBO리그 기록실] 한화 vs NC (8월 17일)

신대일 기자
기사입력 2025-08-18 08:57
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
'최진실 딸' 최준희 "태어날 때부터 내 사진 인터넷에 퍼져, 성형사실 안 숨긴다"
윤시윤, '싱글맘' 母 가정사 고백 "20세에 출산..생계 때문에 이모라고 불러" ('미우새')
김종민, 전현무 무례 발언에 황당.."입대 전 '얼굴에 버짐 피었다'며 5분 질문"(사당귀)
윤민수, 전처와 한집 생활 고백 "이혼 후 아직도 같이 지내..서류도 최근 정리"
윤시윤, 긴 생머리 '동안 母' 최초 공개.."엄마가 너무 젊어"
김영웅 기적의 동점 만루포, 황성빈 미친 9회 동점포...삼성-롯데, 연장 11회 '막장 혈투' 끝 무승부 [부산 현장]
전방에만 3800억 쏟아부은 '아모림 2.0', 경기력은 압도했는데...'슈팅 22개' 맨유, 개막전서 아스널에 0-1 패배[EPL 리뷰]
[속보] 미쳤다 이정후! 첫 타석부터 호쾌한 2루타 폭발, 시즌 28호. 리드오프 플랜 대성공
"SON FEVER" 이보다 더한 찬사는 없다! 메시와 비견 SON 효과+LAFC 잃어버렸던 마스터 피스. 그라운드 안팎 불고 있는 손흥민 열품
'실책→실책→실책→난타' 순식간에 7실점 실화냐? 20세 한화 영건에게 이런 시련이…'넋나간' 수비가 연출한 '최다실점' 악몽 [창원리포트]