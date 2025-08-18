스포츠조선

"김성근 감독님을 만나서…" 선출 압도한 비선출 148㎞, '제 2의 한선태' 스토리 탄생하나

최종수정 2025-08-18 19:15

"김성근 감독님을 만나서…" 선출 압도한 비선출 148㎞, '제 2의 한…
KBO 트라이웃에 참가한 선성권. 고양=이종서 기자

"김성근 감독님을 만나서…" 선출 압도한 비선출 148㎞, '제 2의 한…
KBO 트라이웃에 참가한 선성권. 고양=이종서 기자

[고양=스포츠조선 이종서 기자] '엘리트' 코스를 밟지 않았지만, 프로의 꿈은 누구보다 컸다.

KBO는 18일 고양 국가대표 야구 훈련장에서 2026 KBO 신인드래프트 트라이아웃을 개최했다. 해외 아마 및 프로 출신 선수, 고교/대학 선수 등록 후 중퇴 선수가 대상이다.

투수 8명, 야수 11명(포수 1명, 내야수 2명, 외야수 8명) 등 총 19명의 선수가 참가해 프로에 도전장을 냈다.

타자 중에서는 탬파베이 레이스 출신 외야수 신우열이 단연 돋보였다. 뻗어나가는 타구질 등이 다르다는 호평을 받았다.

총 8명의 참가한 투수. 비선출 출신 선수들의 '강속구'가 돋보였다. 비선출은 중학교와 고등학교 때 야구부에 들지 않아 대한야구소프트볼 협회에 등록된 이력이 없는 선수다. 이들은 엘리트 야구부 코스 대신 사회인 야구나 독립야구를 통해서 기량을 키워왔다.


"김성근 감독님을 만나서…" 선출 압도한 비선출 148㎞, '제 2의 한…
LG 트윈스와 두산 베어스의 2019 KBO 리그 경기가 9일 잠실구장에서 열렸다. 5회초 수비를 마친 LG 한선태가 덕아웃으로 향하고 있다. 잠실=허상욱 기자 wook@sportschosun.com/2019.07.09/
KBO리그에서는 이미 '비선출 기적'이 이뤄졌었다. 2019년 신인드래프트에서 LG 트윈스에 지명받은 한선태는 KBO 최초 비선수 출신 드래프트 지명자다. 사회인 야구와 독립 야구단에서 성장 단계를 밟아 프로 유니폼까지 입게 됐다. 한선태는 2019년과 2020년 1군 마운드를 밟기도 했다.

한선태에 이어서는 2022년 김서진이 롯데 자이언츠에 지명됐다. 최초 비선출 출신 야수다.

'제 2의 한선태'를 꿈꾸는 이들은 눈부신 기량을 보여줬다. '불꽃 야구'에서 뛰면서 이름을 알렸던 선성권은 최고 148㎞의 공을 던지면서 스카우트의 눈을 사로잡았다.


선성권 뿐 아니라 포천몬스터 노태훈도 최고 147㎞의 강속구를 던졌다. 다만, 긴장했는지 제구가 다소 흔들렸던 모습. 선성권과 노태훈은 이날 참가자 구속 1,2위를 기록했다.

트라이아웃 행사를 마친 뒤 선성권은 "스카우트 앞에서 공을 던질 때 많이 긴장했다. 아쉬움도 있지만 기회를 얻어 기쁘다"라며 "김성근 감독님을 만나서 체계적으로 배울 수 있었다. 오늘은 후회없이 던졌다"고 이야기했다.

또 한 명의 기대주인 미국 센트럴 플로리다대 출신 조재우는 지난 3월 팔꿈치 수술을 받아 이날 공을 던지지 못했다. 그러나 미국 무대에서 150㎞가 넘는 강속구를 던지면서 스카우트의 궁금증을 자아내기도 했다.

야수 중에서는 신우열 외에도 '볼꽃야구'에서 이름을 알린 강동우도 좋은 평가를 받았다.
고양=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'최수종♥' 하희라 눈물 고백 "4번 유산과 육아, 배우 복귀 안하려 했다"

2.

장가가는 김종국, 런닝맨 촬영 중 결혼 소식 전해 “앨범은 못 만들고 반쪽만 만들었다”

3.

‘애마’ 진선규 “매일 기초 9단계씩 신부화장, 할수록 얼굴서 빛나더라”

4.

"왜 다들 힘들게 결혼을"…박명수, 김종국 결혼소식에 '하찮은' 축하(라디오쇼)

5.

"김종국 현재 솔로 아냐" 유재석은 '♥예비신부 정체' 알고 있었다

스포츠 많이본뉴스
1.

'미쳤다' 9위 두산이 LG 다음 2위라니, 이러다 가을야구 가는거 아니야?

2.

내일부터 시작, 체크스윙 VAR의 핵심 쟁점, 성공시 '무제한! → 홈플레이트 넘으면 무조건 스윙? NO

3.

"주저앉은 거 아냐?" 왜 감독은 이정후 기막힌 수비에 철렁했을까

4.

K리그 빵, 라면, 음료에 선수 랜덤 씰까지…K리그, 세븐일레븐과 함께 '슛! 시리즈' 출시

5.

주민규 빼고 모두 골 맛 봤다...'빅5' 제대로 불붙은 득점왕 경쟁

스포츠 많이본뉴스
1.

'미쳤다' 9위 두산이 LG 다음 2위라니, 이러다 가을야구 가는거 아니야?

2.

내일부터 시작, 체크스윙 VAR의 핵심 쟁점, 성공시 '무제한! → 홈플레이트 넘으면 무조건 스윙? NO

3.

"주저앉은 거 아냐?" 왜 감독은 이정후 기막힌 수비에 철렁했을까

4.

K리그 빵, 라면, 음료에 선수 랜덤 씰까지…K리그, 세븐일레븐과 함께 '슛! 시리즈' 출시

5.

주민규 빼고 모두 골 맛 봤다...'빅5' 제대로 불붙은 득점왕 경쟁

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.