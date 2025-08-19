스포츠조선

"이정후 인기 폭발할 것" 美 매체들 열광, 수비 하나로 전국구 스타 부상...95일 침묵한 대포도 터지나

기사입력 2025-08-19 07:06


"이정후 인기 폭발할 것" 美 매체들 열광, 수비 하나로 전국구 스타 부…
샌프란시스코 중견수 이정후가 지난 18일(한국시각) 오라클파크에서 열린 탬파베이 레이스전에서 4회초 얀디 디아즈의 우중간 플라이를 전력질주해 잡아내고 있다. 이정후는 글러브를 맞고 튀어나온 공을 두 무릎으로 잡아 끝내 놓치지 않았다. AP연합뉴스

"이정후 인기 폭발할 것" 美 매체들 열광, 수비 하나로 전국구 스타 부…
이정후가 1회말 첫 타석에서 우측으로 라인드라이브 2루타를 터뜨리고 있다. AP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]그동안 잠잠했던 샌프란시스코 자이언츠 이정후가 수비 하나로 일약 메이저리그 화제의 인물로 주목받고 있다. 시즌 초 맹타를 휘두를 때 받았던 관심 만큼은 아니지만 오랜만에 현지 언론 헤드라인을 장식했다.

이정후는 지난 18일(이하 한국시각) 오라클파크에서 열린 탬파베이 레이스와의 홈경기에서 '진기명기'에 나올 법한 명수비를 펼쳐보였다. 해당 수비는 0-0의 균형이 이어지던 4회초에 나왔다.

탬파베이 선두 우타자 얀디 디아즈가 샌프란시스코 선발 로간 웹의 초구 83.9마일 가운데 낮은 스위퍼를 밀어쳐 우중간 쪽으로 큼지막한 타구를 쳤다. 발사각 26도, 105마일 속도로 자신의 왼쪽으로 빠른 속도로 날아오자 중견수 이정후가 전력으로 달려가 비거리 383피트 지점에서 글러브를 뻗어 공을 낚아챘다.

그런데 공이 글러브를 맞고 튕겨 나왔고, 미끄러지듯 슬라이딩 자세로 바뀐 이정후의 왼쪽 허벅지에 떨어졌다. 공이 허벅지를 타고 내려오다 무릎에 멈췄다. 이때 이정후는 양쪽 무릎으로 공을 잡고 끝내 놓치지 않았다. 손으로 공을 집어들자 2루심의 손이 올라가 아웃이 선언됐다. 탬파베이 벤치에서 챌린지를 요청할 수도 없는 완벽한 '무릎 캐치'였다.


"이정후 인기 폭발할 것" 美 매체들 열광, 수비 하나로 전국구 스타 부…
샌프란시스코 중견수 이정후가 18일(한국시각) 오라클파크에서 열린 탬파베이 레이스전에서 4회초 얀디 디아즈의 우중간 플라이를 전력질주해 잡아내고 있다. 이정후는 글러브를 맞고 튀어나온 공을 두 무릎으로 잡아 끝내 놓치지 않았다. 사진=MLB.TV 캡처
현지 중계방송사인 NBC스포츠는 "이정후가 3루타 존으로 전력질주해 두 무릎으로 잡아냈습니다. 분명 무릎 사이에 공을 잡고 있네요"라며 "누가 뭐래도 이것은 10년간 최고의 캐치(That's the catch of the decade)입니다. 올해의 캐치, 오늘의 캐치, 이 주의 캐치, 이번 홈 시리즈의 캐치가 아닙니다"라며 감탄을 쏟아냈다.

이어 해당 장면이 리플레이되자 "누군가 '10년의 플레이(the play of the decade)'라고 칭했다는 걸 잊지 말라. 누가 그 의견에 토를 달겠나?"라며 다시 한 번 경악했다.

MLB.com은 경기 후 '무릎 뼈(knee bones)가 공과 연결돼 있나? 이정후가 비현실적인 캐치를 했다'라는 제목의 기사로 이정후의 '서커스'를 자세히 전했다.

AP도 '이정후가 양 무릎으로 공을 모아 와일드 캐치를 성공했다'면서 '이 플레이로 이정후는 훨씬 많은 인기를 얻게 될 것 같다. 그는 중간 순위에 있는 샌프란시스코에서 최고의 활약을 해왔다'고 논평했다.


밥 멜빈 감독은 "바닥에 떨어졌다고 생각했다. 이정후가 누워서 한동안 일어서지 않길래 발목을 다치지 않았을까 걱정이 들었다. 잠시 후 리플레이를 봤다. 사람들이 얘기를 하더라. 무릎 사이에 공이 있더라. 훌륭했다. 그런 수비를 본 적이 없다"고 했다.

안타를 놓친 디아즈는 "200% 2루타로 봤다. 그걸 잡다니, 내가 운이 없었다. 그런 수비는 이정후 유일할 것이라고 생각한다. 참으로 기묘한 플레이였다"며 아쉬워했다. 스탯캐스트는 이 타구의 안타 확률을 92.0%로 봤다. 당연히 안타여야 했다는 뜻이다.


"이정후 인기 폭발할 것" 美 매체들 열광, 수비 하나로 전국구 스타 부…
이정후는 8월 들어 타격감을 회복했지만, 홈런 하나가 필요한 시점이다. AFP연합뉴스
하지만 이정후로서는 타격에서 더 주목받아야 한다. 그는 이날 1회말 첫 타석에서 우측 2루타를 날리며 6경기 연속 안타 행진을 이어갔다. 탬파베이 우완 선발 라이언 페피오의 94.2마일 몸쪽 직구를 잡아당겨 우측 파울폴 안쪽 펜스 하단을 맞고 떨어지는 대형 2루타를 터뜨렸다. 이런 타구가 자주 나와야 한다.

타율 0.260(443타수 15안타), OPS 0.733을 기록 중인 이정후는 8월 15경기에서 타율 0.339(56타수 19안타)를 마크 중이다. 홈런이 필요하다. 이정후의 마지막 홈런은 지난 5월 15일 애리조나 다이아몬드백스와의 홈경기에서 7회말 우측으로 날린 투런포다. 이후 95일째 대포가 침묵했다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'입양딸 파양' 김병만, '친자' 두 자녀 최초공개 "태명은 짱이·똑이..행복하게 살 것" (조선의사랑꾼)

2.

'정준호♥' 이하정, 사춘기 아들 한마디에 눈물 "엄마 부담스러워"

3.

'구 썸남' 지상렬, '문원♥' 신지에 돌직구 "썸 아니고 실험용 쥐"

4.

택시기사 된 정가은, 생활고 이어 안타까운 소식 "父 암 투병, 큰 수술 앞둬"

5.

'김태현♥' 미자, DJ 4년 했는데 '강제 하차통보' 당했다.."결혼 직전 잘려"

스포츠 많이본뉴스
1.

이정후 '진기명기'에 하루종일 푹빠진 美, "10년에 한 번 나올 수비다, 누가 토를 달겠는가" 격찬

2.

감기 아니라 장염이다, '슈퍼 에이스' 폰세가 수상했는데...화-일 등판 예정이었다

3.

英 깜짝 놀랐다! 토트넘 '6000만 파운드 스타' 대반전, 손흥민 없는 '에이스' 자리 정조준 "칭찬받을 자격 있다"

4.

"김성근 감독님을 만나서…" 선출 압도한 비선출 148㎞, '제 2의 한선태' 스토리 탄생하나

5.

[공식발표]'손흥민은 잊어라' 이젠 캡틴 로메로의 시대…2029년까지 연장계약→AT 이적설 종식

스포츠 많이본뉴스
1.

이정후 '진기명기'에 하루종일 푹빠진 美, "10년에 한 번 나올 수비다, 누가 토를 달겠는가" 격찬

2.

감기 아니라 장염이다, '슈퍼 에이스' 폰세가 수상했는데...화-일 등판 예정이었다

3.

英 깜짝 놀랐다! 토트넘 '6000만 파운드 스타' 대반전, 손흥민 없는 '에이스' 자리 정조준 "칭찬받을 자격 있다"

4.

"김성근 감독님을 만나서…" 선출 압도한 비선출 148㎞, '제 2의 한선태' 스토리 탄생하나

5.

[공식발표]'손흥민은 잊어라' 이젠 캡틴 로메로의 시대…2029년까지 연장계약→AT 이적설 종식

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.