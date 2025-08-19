SD 3연전 싹쓸이해놓고 '꼴찌' COL에 덜미, LAD '야마모토 7이…

|
|
[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스가 메이저리그 최약체에 패해 4연승에 실패했다.
1회초 오타니는 콜로라도 선발 카일 프리랜드의 2구째 81.4마일 몸쪽 너클커브를 공략해 110.9마일의 속도로 우익수 앞으로 날아가는 안타를 터뜨렸다. 그러나 후속타 불발로 더 진루하지는 못했다.
오타니는 두 번째 타석에서 안타를 날려 주자를 불러들였다. 선두 알렉스 콜과 미구엘 로하스의 연속안타와 프리랜드의 폭투로 마련된 무사 2,3루 찬스. 버디 케네디가 삼진을 당한 뒤 돌튼 러싱이 우측으로 큼지막한 희생플라이를 날려 다저스는 선취점을 뽑았다.
하지만 콜로라도가 3회말 무사 2,3루서 라이언 리터의 우전안타로 2점을 만회하며 단번에 2-2 동점을 만들었다. 야마모토는 선두 카일 캐로스를 볼넷, 브렌튼 도일을 우전안타로 내보낸 뒤 리터에게 95마일 싱커를 몸쪽으로 던지다 2타점 적시타를 얻어맞았다.
|
다저스는 2-2의 균형이 이어지던 6회초 다시 리드를 잡았다. 선수 프레디 프리먼의 볼넷과 도루 등으로 만든 2사 2루서 알렉스 프리랜드가 우중간을 가르는 2루타를 터뜨리며 프리먼을 홈으로 불러들여 3-2로 앞서 나갔다.
하지만 다저스의 리드는 오래가지 못했다. 야마모토가 7회말 1사후 솔로홈런을 얻어맞아 3-3 동점을 허용한 것. 1사후 에제키엘 토바에게 던진 93.1마일 직구가 한복판으로 몰리면서 우중간 솔로포로 연결됐다.
결국 다저스는 9회말 끝내기 안타를 내주고 무릎을 꿇었다. 로블레스키가 마운드에 오른 가운데 콜로라도는 1사후 토바가 우익수 앞에 떨어지는 2루타를 터뜨리며 기회를 마련했다. 이 타구는 우익수 테오스카 에르난데스가 앞으로 달려나와 글러브를 내밀었지만, 그대로 맞고 떨어졌다. 결국 워밍 베르나벨이 로블레스키의 92.7마일 높은 직구를 받아쳐 끝내기 중전안타를 터뜨려 경기가 종료됐다.
샌디에이고 파드리스와의 홈 3연전을 싹쓸이하며 기세를 올렸던 다저스는 메이저리그 최하위 콜로라도에 덜미를 잡혀 71승54패를 마크했다. 다저스는 여전히 NL 서부지구 선두를 유지했다. 콜로라도는 4연승을 내달리며 36승89패를 기록했지만, 여전히 양 리그를 합쳐 최하위다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com