5선발 만도 못한 100만불 용병 → 팀 분위기에 '찬물' 끼얹는 3이닝 퇴근

기사입력 2025-08-19 20:10


5선발 만도 못한 100만불 용병 → 팀 분위기에 '찬물' 끼얹는 3이닝…
19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 두산 콜어빈이 숨을 고르고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.19/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스 외국인투수 콜어빈이 3이닝 만에 교체되며 팀 상승세에 찬물을 끼얹었다.

콜어빈은 19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 한화 이글스전에 선발 등판했다.

콜어빈은 4회말 선두타자 리베라토에게 스트레이트 볼넷을 허용한 뒤 교체됐다.

콜어빈은 3+이닝 3실점으로 물러났다.

외국인 1선발이 맞나 싶을 정도로 무기력한 투구였다. 콜어빈은 두산이 100만달러(약 14억원)를 전액 보장해주고 영입한 에이스급 용병이다. 하지만 5회는 커녕 4이닝도 던지지 못하고 조기에 퇴근했다.

두산은 최근 4연승을 달리며 상승세였다.

그 안에는 데뷔 첫 선발 등판한 제환유, 프로 데뷔전을 치른 윤태호 등 신예들의 역투가 있었다.

5연승에 도전하는 두산이 강팀 한화를 맞아 콜어빈을 내세웠다.


두산은 1회초부터 2점을 뽑았다. 콜어빈은 2점 득점 지원을 등에 업고 시작했다.

하지만 콜어빈은 5선발 만도 못한 실망스러운 경기력을 노출했다. 제구력이 마구 흔들렸다.

콜어빈은 3이닝 동안 투구수가 71개나 됐다. 볼이 무려 30개였다. 볼넷은 5개나 허용했다.

4회에 올라간 콜어빈이 리베라토에게 스트라이크를 하나도 던지지 못하자 두산 벤치도 인내심이 바닥났다. 가차없이 이교훈으로 투수를 바꿨다.

연승 분위기를 이어가기는 커녕 냉각시켜버린 콜어빈이다.


한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

