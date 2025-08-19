스포츠조선

37세 김현수가 1루에서 홈까지? 롯데의 허술한 중계플레이, LG에 완벽하게 '간파'당했다 [잠실현장]

최종수정 2025-08-20 06:51

37세 김현수가 1루에서 홈까지? 롯데의 허술한 중계플레이, LG에 완벽…
19일 잠실야구장에서 열린 롯데와 LG의 경기, 4회말 2사 1루 오지환의 선취 1타점 3루타슌 1루주자 김현수가 홈으로 파고들어 세이프되고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.comm/2025.08.19/

37세 김현수가 1루에서 홈까지? 롯데의 허술한 중계플레이, LG에 완벽…
19일 잠실야구장에서 열린 롯데와 LG의 경기, 4회말 2사 1루 오지환이 선취 1타점 2루타를 치고 3루까지 진루하며 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.comm/2025.08.19/

[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 잠실 외야가 넓다곤 하지만, 너무 안일한 대처였다. 오히려 1위팀이 더 간절해보였다.

LG 트윈스는 19일 잠실구장에서 열린 롯데 자이언츠의 주중 시리즈 1차전에서 5대2로 이겼다.

이날 경기는 양팀의 시즌 운명을 건 '승부수' LG 톨허스트와 롯데 벨라스케즈의 맞대결로도 관심을 끌었다. 지난 첫 등판에서 에르난데스를 대신한 톨허스트는 투구수 77개로 7이닝 무실점 쾌투한 반면, 데이비슨을 퇴출하고 데려온 벨라스케즈는 3이닝 5실점으로 부진했다.

이날은 달랐다. 톨허스트의 구위는 여전히 막강했지만, 벨라스케즈 역시 초반 기싸움에선 밀리지 않았다. 최고 15㎞ 직구에 투심, 체인지업, 슬라이더의 조화가 만만치 않았다.

LG는 1회말 문성주 오스틴의 연속 안타로 1사 1,2루 찬스를 잡았지만, 문보경이 삼진, 김현수가 1루 땅볼로 물러났다.

톨허스트도 2회초 윤동희의 볼넷, 유강남의 안타로 1사 1,2루 위기에 직면했다. 김민성을 삼진으로 돌려세웠지만, 전민재의 투수앞 땅볼 때 본인의 실책으로 2사 만루가 됐다. 하지만 황성빈을 삼진처리하며 위기를 넘겼다.

이후 3회까진 두 투수 모두 무난하게 넘겼다. 문제는 4회말 LG의 공격이었다.

선두타자 오스틴이 안타로 출루했지만, 문보경이 병살타로 물러날 때만 해도 롯데의 분위기는 나쁘지 않았다.


37세 김현수가 1루에서 홈까지? 롯데의 허술한 중계플레이, LG에 완벽…
19일 잠실야구장에서 열린 롯데와 LG의 경기, 4회말 2사 1루 벨라스케즈-유강남 배터리가 오지환에 선취 1타점 3루타를 허용하며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.comm/2025.08.19/

하지만 김현수가 풀카운트 승부 끝에 볼넷으로 출루했고, 이어 오지환이 7구까지 가는 또한번의 풀카운트 승부 끝에 우중간에 떨어지는 안타를 쳤다.

문제는 이때 롯데 외야의 대처가 너무 허술했다. 주자가 발이 느린 김현수라는 사실에 방심한 모습이 역력했다.

정수성 LG 3루 코치는 이 틈을 놓치지 않았다. 3루에 멈추겠거니 했던 김현수가 속도를 줄이지 않고 그대로 홈까지 뛰어들었다. 롯데 중견수 황성빈, 2루수 한태양 모두 어깨가 강하지 않다. 대처마저 느렸으니 김현수에게 그대로 홈인을 허용하고 말았다. 다음 타자 박동원이 삼진으로 물러났으니, 정수성 코치의 판단은 말 그대로 베스트였다.

LG는 이어진 5회말 벨라스케즈의 제구가 흔들린 틈을 노려 2점을 추가했고, 8회말에는 김현수가 쐐기 투런포를 쏘아올렸다. 롯데는 9회초 2점을 따라붙었지만, 승부를 뒤집기엔 역부족이었다.

선발 톨허스트 이후 김진성-김영우-유영찬으로 이어진 불펜진도 완벽하게 자기 역할을 해냈다. 김태형 롯데 감독이 가장 부담스러워하는 팀다운 짜임새였다.


잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이순재 측 "병문안 거절? 보여주기 싫어서…건강 이상 無"

2.

故 최진실 아들 환희, ♥여자친구 최초 공개..홍진경에 인사시켰다

3.

'이병헌♥' 이민정, 집 마당에 '2살 딸 전용 수영장' 만들었다.."직접 설치까지"

4.

'대치맘' 김희선, 영재 딸 위한 교육열 고백..."하루 16번 라이딩"

5.

"한국말로 소감할래" 심은경 주연 日영화 로카르노 영화제 최고상 수상 '쾌거'

스포츠 많이본뉴스
1.

고개 숙인 김병지 대표 "춘천시민께 죄송...2027년에는 함께 할 수 있길"

2.

'58명 신청' 2025~2026 KOVO 여자 신인 드래프트 실시

3.

"마지막 순간 승부를 보라는 건데…" 한화-LG '진검승부' 펼쳐질까? 잔여경기 일정에 '깜짝' 놀란 염갈량의 진심 [잠실포커스]

4.

5선발 만도 못한 100만불 용병 → 팀 분위기에 '찬물' 끼얹는 3이닝 퇴근

5.

'인생 모른다' 불과 2주전만 해도 시장 외면받던 이강인, 지금은 맨유-아스널이 서로 영입하겠다고 신경전

스포츠 많이본뉴스
1.

고개 숙인 김병지 대표 "춘천시민께 죄송...2027년에는 함께 할 수 있길"

2.

'58명 신청' 2025~2026 KOVO 여자 신인 드래프트 실시

3.

"마지막 순간 승부를 보라는 건데…" 한화-LG '진검승부' 펼쳐질까? 잔여경기 일정에 '깜짝' 놀란 염갈량의 진심 [잠실포커스]

4.

5선발 만도 못한 100만불 용병 → 팀 분위기에 '찬물' 끼얹는 3이닝 퇴근

5.

'인생 모른다' 불과 2주전만 해도 시장 외면받던 이강인, 지금은 맨유-아스널이 서로 영입하겠다고 신경전

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.