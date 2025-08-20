스포츠조선

정수빈, '올타임 레전드' 대기록 카운트다운! → 향후 10년은 못 넘볼 이정표 눈앞이다

기사입력 2025-08-20 13:22


정수빈, '올타임 레전드' 대기록 카운트다운! → 향후 10년은 못 넘볼…
19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 7회초 1사 2,3루 두산 정수빈이 적시타를 날린 뒤 3루를 파고들고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.19/

정수빈, '올타임 레전드' 대기록 카운트다운! → 향후 10년은 못 넘볼…
19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 7회초 1사 2,3루 두산 정수빈이 적시타를 날린 뒤 3루를 파고들고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.19/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스 정수빈이 KBO리그 역사의 한 페이지에 성큼 다가섰다. 역대 최다 '3루타' 신기록 카운트다운에 돌입했다. 현역 선수 중 마땅한 추격자도 없다. 정수빈이 기록을 경신한다면 적어도 10년 동안은 넘보기 어려울 전망이다.

정수빈은 19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2025 KBO리그 한화 이글스와의 경기에서 개인 통산 90번째 3루타를 기록했다. 정수빈은 4타수 2안타 3타점 활약하며 6대5 승리에 앞장섰다. 두산은 5연승을 질주했다.

정수빈은 극적인 순간에 3루타를 폭발했다. 2-4로 뒤진 7회초 동점 적시타로 3루타를 때렸다. 두산은 이를 발판 삼아 역전승을 거뒀다.

KBO리그 역대 최다 3루타는 100개다. 전준호 현 해설위원이 2008년에 달성했다.

정수빈은 2009년 데뷔, 6538타석에서 3루타 90개를 뽑았다. 산술적으로 100개까지는 727타석이 필요하다. 현재 기량을 유지한다면 2027년에는 신기록이 기대된다.

정수빈도 3루타에 대해 애착을 나타냈다.

정수빈은 "이제 전준호 선배님의 기록에 딱 10개 남았다. 은퇴하기 전에 꼭 그 100개라는 숫자를 깨고 싶다. 3루타는 정말 아무나 쉽게 칠 수 없다. 내가 만약에 그런 깬다고 한다면 아무도 못 깰 것 같다. 아무도 못 깼으면 좋겠어서 꼭 내가 해보고 싶다"고 열망을 숨기지 않았다.


정수빈, '올타임 레전드' 대기록 카운트다운! → 향후 10년은 못 넘볼…
19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 7회초 1사 2,3루 두산 정수빈이 적시타를 날린 뒤 3루를 파고들고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.19/

정수빈, '올타임 레전드' 대기록 카운트다운! → 향후 10년은 못 넘볼…
19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 7회초 1사 2,3루 두산 정수빈이 적시타를 날린 뒤 3루를 파고들고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.19/
실제로 2025시즌 현재 정수빈 만이 대기록에 근접했다.


현역 선수 중에는 정수빈과 동갑인 LG 박해민이 72개를 쳐서 통산 3위다. 5위 박민우(NC 64개) 6위 오지환(LG 63개) 9위 구자욱(삼성 56개) 등이 뒤를 쫓고 있다. 3루타 특성 상 1년에 5개도 치기 힘들어서 이들이 100개에 도달할 가능성은 현실적으로 매우 낮다.

1990년생인 정수빈도 이제 30대 중반이 꺾였다. 정수빈은 "이제 뭐 하나 잘못하면 나이 이야기가 나온다. 그래서 더 열심히 뛴다"고 웃으면서 "지금 몸이 어디가 안 좋거나 그런 점이 하나도 없다. 은퇴할 때까지 끝나는 날까지 이렇게 뛰겠다고 마음을 먹었다. 항상 그렇게 준비하고 열심히 하겠다"고 각오를 다졌다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

여에스더 “동기, 조폭이 데려가..가운 입은 채 끌려갔다”

2.

이덕화 조카 故 김진아, 하와이서 사망..오늘(20일) 11주기

3.

김태희, 두 딸 육아에 눈물 펑펑 "사십춘기 겪어, 母 되니 부모 이해" ('유퀴즈')

4.

744평 전지현 집 공개됐다...전현무도 "입 떡 벌어져" 감탄 ('이유 있는 건축')

5.

'이병헌♥' 이민정, 팬에게 명품 반지 선물하는 재력 "이 정도는 사줄 수 있지"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]이정후 드디어 터졌다! 97일 만에 시즌 7호포 쾅, SD전 1회초 선두타자 선제 솔로포

2.

LA FC 초대박! 손흥민 유니폼, 메시-르브론-커리보다 많이 팔렸다고? 대체 얼마를 팔았길래…

3.

'이런 아들, 사위 있으면 행복하겠네' 홈런 한 방에 5000만원 자동차 '초대박'..."작년엔 장모님, 올해는 어머니" [광주 현장]

4.

HERE WE GO 독점→토트넘 1티어 폭로 "손흥민 대체자 영입 가능성 폭락"...맨시티 내부 분열 사태

5.

'후반기 역전승 10번 → 2위 기적' 이쯤되니 더 아쉽다, 콜어빈만 잘했어도

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보]이정후 드디어 터졌다! 97일 만에 시즌 7호포 쾅, SD전 1회초 선두타자 선제 솔로포

2.

LA FC 초대박! 손흥민 유니폼, 메시-르브론-커리보다 많이 팔렸다고? 대체 얼마를 팔았길래…

3.

'이런 아들, 사위 있으면 행복하겠네' 홈런 한 방에 5000만원 자동차 '초대박'..."작년엔 장모님, 올해는 어머니" [광주 현장]

4.

HERE WE GO 독점→토트넘 1티어 폭로 "손흥민 대체자 영입 가능성 폭락"...맨시티 내부 분열 사태

5.

'후반기 역전승 10번 → 2위 기적' 이쯤되니 더 아쉽다, 콜어빈만 잘했어도

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.