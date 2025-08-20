'그래! 이래야 부활이지' 제대로 각성한 이정후, 97일만에 홈런포+추가…

|
[스포츠조선 이원만 기자] 이 정도 레벨의 활약이라면 인정이다. 더 이상 토를 달 수 없다. KBO리그를 주름잡았던 '바람의 손자'가 확실히 부활했다.
밥 멜빈 샌프란시스코 감독은 이날 이정후를 타순의 가장 앞으로 끌어올린 뒤 엘리엇 라모스(좌익수)-라파엘 데버스(지명타자)-케이시 슈미트(3루수)-도미닉 스미스(1루수)-크리스티안 코스(유격수)-패트릭 베일리(포수)-드류 길버트(우익수)-타일러 피츠제럴드(2루수) 순서로 라인업을 구성했다.
이정후는 8월 들어 꾸준히 안타를 치고 있다. 때로는 정타를 치지 못한 경우에도 운이 따르는 안타가 자주 나왔다. 이 또한 선수의 복이다. '운도 실력'이라는 말은 MLB에서도 공평히 적용된다. 이정후는 전날까지 7경기 연속 안타를 쳤고, 8월 타율은 0.333(60타수 20안타)를 찍고 있었다. 1번으로 나설만한 페이스다.
이정후는 1회초 선두타자로 나와 샌디에이고 우완 선발투수 닉 피베타의 2구째 포심 패스트볼(시속 94.6마일)을 잡아당겨 우중간 담장을 훌쩍 넘겼다. 전날 샌디에이고 전에서 네 번의 타석 동안 좀처럼 정타를 치지 못했던 이정후는 첫 타석부터 제대로 빠른 공을 노려쳤다.
이후 이정후는 3회초에도 선두타자로 나왔지만, 이번에는 파울팁 삼진을 당했다. 5회초 1사에서 맞이한 피베타와의 세 번째 승부에서는 2루타를 날렸다. 볼카운트 1B1S에서 3구째 93.9마일(약 151㎞)짜리 포심이 한가운데로 쏠린 것을 놓치지 않고 받아쳤다. 이번에는 타구속도가 102.7마일까지 나왔다. 1회 홈런 때보다 더 정확히 맞혀 큰 힘을 실었다는 뜻이다.
다만 발사각도가 12도로 약간 낮게 형성되면서 홈런으로 이어지지 못했다. 1회 선두타자 홈런때는 101.8마일 탈출속도 타구가 27도 궤도를 그리며 400피트를 날았다. 5회 때도 타구 각도가 약 15도 정도 높았다면 홈런으로 이어질 가능성도 있었다.
이후 이정후는 1-5로 뒤진 7회초 2사 1루때 타석에 나와 1루수 땅볼로 물러났다. 이날 최종 기록은 4타수 2안타(1홈런) 1타점 1득점. 어디 내놔도 부끄럽지 않은 성적이다.
다만 샌프란시스코는 이정후의 1회초 선두타자 홈런의 기세를 살리지 못했다. 팀 타선이 무기력했다. 산발 4안타에 그치며 이정후의 홈런 외에는 득점하지 못했다. 이날 샌프란시스코 타선이 친 4개의 안타 중 2개가 이정후에게 비롯됐다. 샌프란시스코가 가을잔치에 가지 못하는 데에는 그럴 만한 이유가 있다.
이원만 기자 wman@sportschosun.com