스포츠조선

또 ML 도전하는 '잊혀진 투수', 부상 휴식 고우석 싱글A 재활등판에서 홈런 맞았다[ML 리뷰]

기사입력 2025-08-20 14:36


또 ML 도전하는 '잊혀진 투수', 부상 휴식 고우석 싱글A 재활등판에서…
고우석.

또 ML 도전하는 '잊혀진 투수', 부상 휴식 고우석 싱글A 재활등판에서…
18일 서울 고척스카이돔에서 열린 'MLB 월드투어 서울 시리즈 2024' 샌디에이고 파드리스와 LG 트윈스의 경기. 9회말 1사 1루에서 샌디에이고 고우석이 LG 이재원에 투런포를 허용한 후 아쉬워하고 있다. 고척=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2024.3.18/

또 ML 도전하는 '잊혀진 투수', 부상 휴식 고우석 싱글A 재활등판에서…
8일 서울 잠실구장에서 열린 KT와 LG의 한국시리즈 2차전. 9회 등판한 고우석. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2023.11.8/

[스포츠조선 권인하 기자]고우석(디트로이트 타이거즈)이 약 3주만에 다시 마운드에 섰다.

그런데 트리플A가 아니라 싱글A팀에서 던졌다. 그동안 부상으로 인해 던지지 못했고 다시 던지게 되면서 재활 등판으로 싱글A로 나서게 된 것이다.

고우석은 20일(한국시각) 미국 미시간주 컴스톡파크 LMCU 볼파크에서 열린 싱글A팀 경기에 나섰다. 디트로이트의 싱글A팀인 웨스트미시건 화이트캡스 유니폼을 입고 랜싱 러그넛츠(오클랜드 애슬래틱스 산하 싱글A)전에 등판.

팀의 두번째 투수로 나선 고우석은 1이닝 동안 1안타(홈런) 1실점을 기록했다.

5-0로 앞선 6회초 선발 루카스 엘리살트에 이어 두번째 투수로 마운드에 오른 고우석은 선두 8번 데이비스 디아즈를 1루수 플라이로 처리하며 출발했다. 그러나 9번 카메론 리어리에게 좌월 솔로포를 얻어맞았다.

이어 1번 라이언 라스코를 유격수앞 땅볼로 잡아냈고, 2번 케이시 야마구치를 2루수앞 땅볼로 처리하며 6회초를 마무리. 7회초엔 프레디 파체코로 교체됐다.

고우석은 지난달 27일 트리플A 인디애나폴리스전 이후 등판이 없어 궁금증을 자아냈었다. 좋은 피칭으로 메이저리그를 노려야할 상황에서 갑자기 마이너리그에서도 등판이 없으니 부상에 대한 우려가 있었는데 실제로 부상이 있었다.

디트로이트 구단은 이날 고우석이 싱글A에서 재활 경기에 나선다고 발표했다. 고우석은 손톱과 무릎에 문제가 있었던 것으로 알려졌다.


미국 현지 언론은 "'잊혀진 투수' 고우석이 불펜 전력으로 포스트시즌에 뛰기 위해선 8월말까지 메이저리그 로스터에 올라야 한다. 고우석이 메이저리그 40인 로스터에 포함돼 있지 않기 때문에 고우석이 들어가려면 로스터 조정도 필요한 상황이다"라고 했다. 그러기 위해선 고우석이 구단이 꼭 필요한 투수라고 느낄만큼의 피칭을 해줘야 한다.

현실적으로 고우석이 8월말까지 메이저리그 콜업을 기대하긴 쉽지 않은 상황. 9월이라도 메이저리그에 올라 내년 이후를 노릴 수 있어야 한다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

권상우♥손태영 子 룩희, 16살에 180cm 넘은 비결 공개 "안 클 수가 없어"

2.

'류수영♥' 박하선, 9살 딸과 초호화 캐나다 여행…볼록한 배 '치명적 귀여움'

3.

[SC이슈] 20억 횡령 인정한 박수홍 친형 부부, 항소심 3번째 연기

4.

[SC현장] "또 지겨운 액션 히어로물"…마동석, '트웰브'로 '거룩한 밤' 참패 만회할까(종합)

5.

정준하, '무한도전' 표절 의혹 적극 반박 "무한상사 정과장하고는 달라"

스포츠 많이본뉴스
1.

'후반기 역전승 10번 → 2위 기적' 이쯤되니 더 아쉽다, 콜어빈만 잘했어도

2.

손흥민, 벌써 그립습니다…"'EPL=韓'은 옛말, 日 전세역전" EPL 개막전 '8분vs203분'…그저 부러운 다나카의 데뷔

3.

'HERE WE GO 단독' 맨유 역대급 문제아→배신자로...첼시 이적 진척 '곧 합의 가능'

4.

日 공격수. 홍명보호 격파 방법 완벽 적중...치욕스런 한일전 3연패 주인공 "정확히 그대로 됐다"

5.

'코치 위협 논란' 김종민 감독, 연맹 상벌위 "징계 여부 보류, 검찰 조사 지켜보겠다" [상암현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

'후반기 역전승 10번 → 2위 기적' 이쯤되니 더 아쉽다, 콜어빈만 잘했어도

2.

손흥민, 벌써 그립습니다…"'EPL=韓'은 옛말, 日 전세역전" EPL 개막전 '8분vs203분'…그저 부러운 다나카의 데뷔

3.

'HERE WE GO 단독' 맨유 역대급 문제아→배신자로...첼시 이적 진척 '곧 합의 가능'

4.

日 공격수. 홍명보호 격파 방법 완벽 적중...치욕스런 한일전 3연패 주인공 "정확히 그대로 됐다"

5.

'코치 위협 논란' 김종민 감독, 연맹 상벌위 "징계 여부 보류, 검찰 조사 지켜보겠다" [상암현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.