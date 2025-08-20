스포츠조선

대타·도루·번트·작전 줄줄이 성공! → AI가 알려줬나. 조성환 감독대행, 올킬 소감은

최종수정 2025-08-20 17:49

대타·도루·번트·작전 줄줄이 성공! → AI가 알려줬나. 조성환 감독대행…
19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 두산 조성환 대행이 한화 선수들과 인사를 나누고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.19/

대타·도루·번트·작전 줄줄이 성공! → AI가 알려줬나. 조성환 감독대행…
19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 두산 김인태가 대타를 준비하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.19/

[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 조성환 두산 베어스 감독대행이 승부처에서 완벽한 작전을 펼쳐 역전승을 이끌어냈다. 조성환 감독대행은 "선수들이 한 거죠"라며 고마워했다.

두산은 19일 대전 한화전 6대5 재역전승을 거두며 5연승을 내달렸다. 결정적인 대타 2개와 도루 및 스리볼 타격 사인 등 벤치 승부수가 모조리 통했다.

2-4로 뒤진 7회초 1사 1루에 대타 강승호 카드를 꺼냈다. 강승호가 우익수 방면 2루타를 때렸다. 정수빈의 적시 3루타가 이어지며 4-4 동점. 이후 오명진 타석에는 대타 김인태를 내세웠다. 김인태가 강습 땅볼로 정수빈을 불러들였다.

5-5로 맞선 9회초에도 치밀한 벤치 움직임이 돋보였다.

선두타자 이유찬이 출루하자 무사 1루에서 과감하게 도루 사인을 냈다. 이유찬이 2루를 훔쳤다. 강승호 타석에는 보내기번트. 강승호가 번트를 잘 댔다.

1사 3루에 정수빈 타석이 돌아왔다. 한화 마무리 김서현의 제구가 흔들렸다. 정수빈이 3볼의 유리한 카운트를 선점했다.

조성환 감독대행은 여기서 타격 사인을 줬다. 정수빈이 맞히기만 하면 3루 주자 이유찬이 자동 스타트를 끊는 플레이였다. 이 또한 적중했다. 정수빈이 2루 땅볼을 쳤지만 작전 덕분에 이유찬의 스타트가 워낙 빨라 홈에서 살았다. 이게 결승점이었다.

조성환 감독대행은 "그건 선수들이 성공을 시킨 것"이라며 웃었다.


그러면서도 "야구는 어차피 확률 게임이다. 확률이 조금이라도 더 좋은 쪽으로 뭔가를 해보고 결과를 받아들이는 쪽을 원한다. 강승호 선수를 먼저 내보내고 득점권에 김인태를 쓰려고 계산했다"고 설명했다.


대타·도루·번트·작전 줄줄이 성공! → AI가 알려줬나. 조성환 감독대행…
19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 강승호가 번트를 대고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.19/

대타·도루·번트·작전 줄줄이 성공! → AI가 알려줬나. 조성환 감독대행…
19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 9회초 1사 3루 두산 정수빈 내야 땅볼 때 3루 주자 이유찬이 홈을 파고들고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.19/

대타·도루·번트·작전 줄줄이 성공! → AI가 알려줬나. 조성환 감독대행…
19일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 승리한 두산 선수들이 기뻐하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.19/
무사 1루 도루에 대해서는 과감한 선택이 필요했다고 돌아봤다.

조성환 대행은 "마무리투수는 공략하기가 만만치 않다. 한 베이스를 어차피 보내줘야 한다면 일단 한 베이스를 더 얻어내고 거기서 보내볼까 싶었다. 이유찬 선수한테 빠른 카운트에 도루 사인이 날 수도 있다고 미리 언질을 줬다. 이유찬 선수가 정말 좋은 스타트를 해서 성공을 해줬다"고 설명했다.

결국 이렇게 베이스 하나 하나를 소중하게 얻어서 홈까지 들어온 것이다.

조성환 대행은 "그런 한 베이스들이 모여서 우리가 결승점을 뽑았다. 이런 야구를 하다 보면 우리가 조금 더 단단해지고 상대는 우리를 조금 더 껄끄럽게 생각할 것이다. 적극적으로 선수들이 움직이면서 얻어낸 한 점이라 굉장히 소중했다"며 선수들에게 공을 돌렸다.

조성환 대행은 6월 3일부터 두산의 지휘봉을 갑작스럽게 잡았다. 초반에는 젊은 선수들 위주로 기용하며 시행착오를 겪으며 분위기 수습에 애를 먹었다. 조성환 체제로 56경기를 치른 끝에 27승 27패 2무승부, 5할 승률에 도달했다. 두산은 아직 9위를 벗어나지 못했지만 조성환 체제에서 희망을 보여줬다.


대전=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

[SC이슈] 20억 횡령 인정한 박수홍 친형 부부, 항소심 3번째 연기

2.

이순재 "건강 이상이라니? 말도 안 돼..근력 재활 中 차기작도 준비"[종합]

3.

이윤진, 子 다을과 471일 만 재회→발리 정착에 행복 "엄마가 갈비 쏜다!"

4.

[SC현장]"전지현 없이 상상 NO, 강동원은 로또"…디즈니+ '북극성', 자신감 폭발(종합)

5.

'션♥' 정혜영, 첫째 딸과 이별 앞두고 귀한 선물 "추억의 골드스타, 갖고 싶다고"

스포츠 많이본뉴스
1.

이정후 '중견수 불가론' 펼쳤던 담당기자 → 갑자기 잘하니까 외면 '입꾹닫'

2.

토트넘 '손흥민 후계자' 오피셜 발표 직전!...공신력 최고 기자 "영입 초근접"

3.

호날두 무관이 진짜 싫은가봐, 홍콩 노쇼 안 했네...역사적 사우디 첫 트로피?→알 이티하드 잡고 '준결승행'

4.

김경문 한화 감독 "김인환, 2군에서 내용이 괜찮았다"

5.

"흥민 형, 나 어떡해" 펑펑 운 '상습 지각' 비수마, '비피셜' BBC→토트넘 '퇴출' 기정사실화…'림보 베스트 11' 굴욕

스포츠 많이본뉴스
1.

이정후 '중견수 불가론' 펼쳤던 담당기자 → 갑자기 잘하니까 외면 '입꾹닫'

2.

토트넘 '손흥민 후계자' 오피셜 발표 직전!...공신력 최고 기자 "영입 초근접"

3.

호날두 무관이 진짜 싫은가봐, 홍콩 노쇼 안 했네...역사적 사우디 첫 트로피?→알 이티하드 잡고 '준결승행'

4.

김경문 한화 감독 "김인환, 2군에서 내용이 괜찮았다"

5.

"흥민 형, 나 어떡해" 펑펑 운 '상습 지각' 비수마, '비피셜' BBC→토트넘 '퇴출' 기정사실화…'림보 베스트 11' 굴욕

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.