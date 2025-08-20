"건강한 비판? 무분별한 화풀이!"…도 넘은 SNS 테러, 선수들이 간곡…

|
[스포츠조선 이종서 기자] '간절히 호소 드립니다.'
선수협은 '한국 프로야구는 지난해 이어 2년 연속 천만 관중을 입장을 앞두고 있고, 특히 올해는 최단 기간에 돌파할 수도 있을 것이라는 장밋빛 전망이 이어지는 등 전례 없는 호황을 맞이하고 있다. 이는 팬들의 프로야구에 대한 관심이나 응원팀 및 선수에 대한 애정을 밑바탕으로 이뤄진 것이라는 점을 너무나 잘 알고 있으며 이에 국내 프로야구 전 선수단은 시즌 종료시까지 포기하지 않고 끈끈한 순위싸움을 이어가는 등 최상의 플레이를 선보이기 위해 혼신의 노력을 다 하고 있다'고 했다.
최근에 선수 개인 SNS를 통해 무분별한 비난이 이어지고 있다. 선수협이 우려의 목소리를 낸 지점이다. 선수협은 '하지만 그런 의욕이 앞선 노력들이 일부에게는 오해를 불러일으켰을 수도 있다. 혹은 일부 몰지각한 이들의 단순한 삐뚤어진 팬심의 과도한 표현일지도 모르지만, 최근 프로야구선수들의 SNS 등에서 이뤄지고 있는 몰지각한 행위들은 이미 도를 넘었다는 우려의 목소리가 높아지고 있는 상황'이라고 지적했다.
선수협은 '한국 프로야구 팬의 응원문화는 전 세계, 모든 스포츠 종목으로 확대해봐도 비교대상이 없는 독보적이고 독창적인 응원 컨텐츠로 자리매김하고 있다. 이는 프로야구 팬들의 열정과 흥으로 이뤄진 K컬쳐의 한 부분이라고 감히 말씀드리고 싶다'라며 '이런 자랑스러운 응원문화의 보존 및 발전과 한국 프로야구의 보다 나은 성장을 위한 노력에 동참해 주실 것을 프로야구 팬분들께 간절히 호소드리며, 선수협회 또한 팬과의 교량역할을 바탕으로 국내 프로야구 건강한 응원문화 발전에 힘써 나가겠다'고 했다.
