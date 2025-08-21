스포츠조선

오타니 '투수들의 무덤'서 와르르! 4이닝 9안타 5실점, 이적후 최악 피칭...ERA 4.61 악화

최종수정 2025-08-21 11:16

LA 다저스 오타니 쇼헤이가 21일(한국시각) 쿠어스필드에서 열린 콜로라도 로키스전에 선발등판해 힘차게 공을 뿌리고 있다. AP연합뉴스

오타니 쇼헤이. AP연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]LA 다저스 오타니 쇼헤이가 마운드 복귀 후 최악의 피칭을 했다.

오타니는 21일(이하 한국시각) 쿠어스필드에서 열린 콜로라도 로키스전에 선발등판해 4이닝 동안 9안타를 얻어맞고 5실점한 뒤 마운드를 내려갔다. 피안타 9개는 LA 에인절스 시절인 2021년 9월 11일 휴스턴 애스트로스전에서 기록한 개인 최다와 타이. 당시에는 3⅓이닝 동안 6실점했다.

쿠어스필드 등판은 생애 처음. 오타니는 정교하게 방망이를 돌린 콜로라도 타자들이게 집중타를 얻어맞았다. 5이닝을 목표로 나섰으나, 더 던질 수는 없었다. 투구수 66개 가운데 9개를 던진 직구 구속은 최고 99.1마일, 평균 96.9마일로 평소보다 1.3마일이 느렸다. 스위퍼(19개)와 슬라이더(14) 위주로 투구했다.

오타니는 마운드에 오르기 전 먼저 타석에서 섰다. 1회초 선두타자로 나가 우익선상 2루타를 날렸다. 콜로라도 우완 선발 태너 고든의 초구 82.5마일 한복판 체인지업을 잡아당겨 102마일의 속도로 1루를 타고 흐르는 안타를 치고 2루에 안착했다. 그러나 후속타 불발로 더 진루하지는 못했다.

1회말 투수 오타니는 선두 타일러 프리먼을 낮은 스트라이크존에 꽂히는 86.5마일 스위퍼로 루킹 삼진으로 잡고 순조롭게 출발했다.

이어 에제키엘 토바를 우익수 뜬공으로 잡은 오타니는 헌터 굿맨을 유격수 땅볼로 처리하고 가볍게 이닝을 마무리했다. 1회 투구수는 10개에 불과했다.


오타니가 1회말 투구를 하고 있다. Imagn Images연합뉴스
그러나 2회 오타니는 집중 안타를 내주며 먼저 2실점했다. 선두 조던 벡에게 2구째 94.3마일 커터를 바깥쪽으로 던지다 중견수 앞에 떨어지는 빗맞은 안타를 내준 오타니는 워밍 베르나벨을 유격수 땅볼로 유도해 선행주자를 잡았다. 하지만 미키 모니악에게 다시 중전안타를 내주고 1사 1,2루에 몰린 오타니는 브렌튼 도일에게 좌익수 왼쪽에 떨어지는 2루타를 얻어맞고 첫 실점했다.

계속된 1사 2,3루에서는 올랜도 아르시아에게 우측으로 희생플라이를 허용해 3루주자 모니악이 홈을 밟아 0-2로 점수차가 벌어졌다. 이에 대해 현지 중계진은 "우익수 테오스카 에르난데스가 잡지 않고 파울로 내버려뒀어야 했다. 볼카운트가 투스트라이크로 오타니에게 유리한 상황이었기 때문"이라는 의견을 나타냈다. 추가 실점을 하지 않았을 수도 있다는 얘기다.


결국 오타니는 2사 3루서 라이언 리터를 87.8마일 낮게 떨어지는 슬라이더로 헛스윙 삼진으로 돌려세우고 추가 실점을 막았다.

3회에는 삼자범퇴로 다시 안정을 찾았다. 선두 프리먼을 좌익수 뜬공, 토바를 3루수 땅볼, 굿맨을 2루수 땅볼로 각각 잠재웠다.


LA 다저스 오타니 쇼헤이가 2회 투구 도중 포수 윌 스미스에게 손짓을 하고 있다. AP연합뉴스
그러나 4회 선두 벡에게 우전안타를 맞고 또 위기에 몰렸다. 95.2마일의 몸쪽 직구가 102마일의 하드히트로 맞아나갔다. 이어 베르나벨에게 좌측 2루타를 얻어맞은 뒤 좌익수 마이클 콘포토의 송구가 유격수 미구엘 로하스의 글러브를 맞고 내야로 흐르는 사이 벡이 홈을 밟고, 타자주자는 3루서 아웃됐다. 콘포토의 송구 실책.

이어 모니악에 우전안타, 도일에게 좌중간 안타를 맞고 1사 2,3루에 몰린 오타니는 아르시아가 친 강습타구가 자신의 오른쪽 다리를 맞고 1루 라인쪽으로 흘러 3루주자가 홈을 밟았다.

데이브 로버츠 감독과 트레이너가 황급히 마운드로 올라갔다. 오타니는 다리를 흔들며 상태를 점검, 별 문제가 없어 투구를 이어갔다.

0-4에서 오타니는 계속된 1사 1,3루서 라이언 리터를 땅볼로 유도해 자신이 타구를 잡아 3루주자를 런다운으로 잡았으나, 계속된 2사 1,3루서 프리먼에게 우전적시타를 얻어맞아 0-5로 점수차는 더 벌어졌다.

오타니는 이어 토바를 바깥쪽 낮은 커브로 헛스윙 삼진으로 처리하고 겨우 이닝을 마쳤다. 4회에만 21개의 공을 던졌다.

'투수' 오타니는 결국 0-5로 뒤진 5회말 에두아르도 엔리케스에게 마운드를 넘겼다. 삼진 3개를 잡았으나, 평균자책점은 4.61로 치솟았다.

지난 6월 17일 투수로 복귀한 오타니는 이날이 시즌 10번째 등판. 서서히 이닝을 늘려가던 오타니는 지난 14일 LA 에인절스전서 4⅓이닝 5안타 4실점하며 5회를 채우지 못하더니 이날도 5이닝 투구는 실패했다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

