'무더위에 시달리는 LG 선수들+야구팬 위해' LG생활건강, LG '더후 UV 얼티밋 레드 비타민선' 선크림 협찬

기사입력 2025-08-21 15:37


사진제공=LG 트윈스

[잠실=스포츠조선 김영록 기자] LG트윈스는 2025시즌 LG생활건강에서 '더후 UV 얼티밋 레드 비타민 선' 선크림을 협찬받았다.

매일 경기를 치르는 LG트윈스 선수들의 경기력 향상과 피부 보호를 위해 LG생활건강이 협찬하는 선크림 '더후 UV 얼티밋 레드 비타민 선'은 항산화 성분이 포함되어 핑크빛을 띄는 독특한 제형으로, 강력한 항산화 효과와 뛰어난 자외선 차단 효과를 선사한다.

LG생활건강은 무더위 속에서 열띤 응원을 보내주시는 관중과 LG트윈스 선수들의 선전을 위해 다양한 이벤트와 경품을 제공하며 꾸준히 구단을 후원하고 있다. 특히 21일(목) 롯데 자이언츠와의 홈경기에서는 관중을 대상으로 선크림 샘플 1만 개를 증정한다.


잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com



