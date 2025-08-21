"불안하다" 김태형의 예감이 현실로…'산넘어산' 10연패 롯데, '복덩이…

|
|
[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 말 그대로 '산넘어 산'이다. 5경기반차 3위에서 한국시리즈를 꿈꿀 때만 해도 이런 상황이 올줄 알았을까.
8월 들어 타율 2할6푼7리(30타수 8안타)로 슬럼프 탈출을 외치며 팀 타선을 이끌던 전민재였다. 시즌초 4할 타율을 질주하는 등 올해 88경기서 타율 2할9푼1리(289타수 84안타) 3홈런 28타점 35득점으로 내야의 중심이자 리드오프로 맹활약했던 그다.
하지만 열정이 부상으로 이어진 걸까. 공격도 아니고 수비 훈련 과정에서 옆구리 통증을 호소했다. 송구 과정에서 내복사근을 다친 것으로 보인다.
롯데는 전날 잠실 LG전에서 3대5로 패하며 4위로 추락했다. 지난 6월 11일 이후 71일만에 3위권 밖으로 밀려났다.
|
롯데의 10연패는 2003년 이후 22년만에 처음이다. 당시 롯데는 개막 12연패에 이어 시즌 중반 15연패를 다시 기록했다. 롯데가 15연패를 끊은 건 백인천 전 감독이 경질되던 당일이었다.
2003년 당시 롯데는 8개 구단 중 꼴찌였다. 133경기를 치렀던 그해 롯데의 승률은 단 3할(39승91패3무). 지는 일에 익숙하고 연패가 일상사였던 팀이다.
롯데는 이날 황성빈(중견수) 박찬형(3루) 고승민(우익수) 레이예스(좌익수) 유강남(포수) 노진혁(지명타자) 나승엽(1루) 한태양(2루) 이호준(유격수) 라인업으로 경기에 임한다. 선발은 이민석이다.
잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com