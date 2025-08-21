스포츠조선

"불안하다" 김태형의 예감이 현실로…'산넘어산' 10연패 롯데, '복덩이' 전민재 부상으로 1군 말소 "내복사근 손상 확인" [잠실체크]

최종수정 2025-08-21 16:49

"불안하다" 김태형의 예감이 현실로…'산넘어산' 10연패 롯데, '복덩이…
사진제공=롯데 자이언츠

"불안하다" 김태형의 예감이 현실로…'산넘어산' 10연패 롯데, '복덩이…
6일 광주 기아 챔피언스필드에서 열린 롯데-KIA전. 5회초 2사 1, 2루 전민재의 안타 때 레이예스가 홈으로 쇄도했다. 심판이 아웃을 선언하자 비디오판독을 요청한 김태형 감독이 결과를 기다리고 있다. 광주=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.6/

[잠실=스포츠조선 김영록 기자] 말 그대로 '산넘어 산'이다. 5경기반차 3위에서 한국시리즈를 꿈꿀 때만 해도 이런 상황이 올줄 알았을까.

롯데 자이언츠는 21일 잠실 LG 트윈스전을 앞두고 부상으로 빠진 전민재의 상태에 대해 "오늘 청담리온 정형외과 전문의 진단 결과 좌측 내복사근 미세손상으로 확인됐다. 2~3주 정도 회복기간이 필요할 것"이라고 전했다.

전날 "불안하다"며 속상한 마음을 드러냈던 김태형 롯데 감독의 예감이 그대로 맞아떨어진 셈이다. 전민재는 1군에서 말소됐고, 대신 베테랑 정훈이 등록됐다.

8월 들어 타율 2할6푼7리(30타수 8안타)로 슬럼프 탈출을 외치며 팀 타선을 이끌던 전민재였다. 시즌초 4할 타율을 질주하는 등 올해 88경기서 타율 2할9푼1리(289타수 84안타) 3홈런 28타점 35득점으로 내야의 중심이자 리드오프로 맹활약했던 그다.

하지만 열정이 부상으로 이어진 걸까. 공격도 아니고 수비 훈련 과정에서 옆구리 통증을 호소했다. 송구 과정에서 내복사근을 다친 것으로 보인다.

앞서 윤동희와 홍민기를 말소한 상황. 전민재마저 빠지면서 이래저래 라인업에 큰 공백이 뚫리게 됐다.

롯데는 전날 잠실 LG전에서 3대5로 패하며 4위로 추락했다. 지난 6월 11일 이후 71일만에 3위권 밖으로 밀려났다.


"불안하다" 김태형의 예감이 현실로…'산넘어산' 10연패 롯데, '복덩이…
사진제공=롯데 자이언츠
외국인 투수 데이비슨이 방출 당일 지난 6일 KIA 타이거즈전에서 거둔 시즌 10승째 경기가 아직도 마지막 승리다. '데이비슨의 저주'라는 농담이 점점 피부로 와닿는 이유다. 7일 KIA전 패배를 시작으로 SSG 랜더스(2패) 한화 이글스(3패) 삼성 라이온즈(2패1무) LG 트윈스(2패)까지, 2주 동안 승리 없이 패배의 연속이다.


롯데의 10연패는 2003년 이후 22년만에 처음이다. 당시 롯데는 개막 12연패에 이어 시즌 중반 15연패를 다시 기록했다. 롯데가 15연패를 끊은 건 백인천 전 감독이 경질되던 당일이었다.

2003년 당시 롯데는 8개 구단 중 꼴찌였다. 133경기를 치렀던 그해 롯데의 승률은 단 3할(39승91패3무). 지는 일에 익숙하고 연패가 일상사였던 팀이다.

롯데는 이날 황성빈(중견수) 박찬형(3루) 고승민(우익수) 레이예스(좌익수) 유강남(포수) 노진혁(지명타자) 나승엽(1루) 한태양(2루) 이호준(유격수) 라인업으로 경기에 임한다. 선발은 이민석이다.


잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

서유리, 정신과 치료에 입원 권고까지.."수천건 루머 퍼트린 A씨 엄벌 부탁" [전문]

2.

선우용여, 곗돈 사기 당했다 "쇼크로 못 일어나, 식당도 건물주에 뺏겨"

3.

정성일, 생활고 고백 "'더 글로리' 후에도 알바, 대리운전에 발렛파킹까지" ('전현무계획2')

4.

황정음, 43억 횡령 혐의 인정…檢 징역 3년 구형[종합]

5.

'문원♥' 신지, 신혼집 가구 보러갔나..얼굴 꽁꽁 가리고 가구점 나들이

스포츠 많이본뉴스
1.

충격의 BBC 보도! 그러게 손흥민을 왜팔아? 'HERE WE GO'…토트넘, '쏘니 대체자' 라이벌 구단에 빼앗긴다

2.

'세상에' 오타니 151㎞ 타구 맞고도 전력질주라니, 다저스 다 잃을 뻔했다…"하루만 쉬면" 믿어도 될까

3.

손흥민 토트넘 탈출 최고의 선택! HERE WE GO 기자 초대형 폭로 '여기는 망했네'

4.

'충격' 경기 직전 선발 긴급 제외...김하성, '유리몸' 이미지 박히면 1억달러 꿈 '산산조각'

5.

일본 충격에 빠졌다! '9살 레알 마드리드 입단' 역사상 최고 신동, 12년 만에 방출 통보→일본 복귀도 불투명

스포츠 많이본뉴스
1.

충격의 BBC 보도! 그러게 손흥민을 왜팔아? 'HERE WE GO'…토트넘, '쏘니 대체자' 라이벌 구단에 빼앗긴다

2.

'세상에' 오타니 151㎞ 타구 맞고도 전력질주라니, 다저스 다 잃을 뻔했다…"하루만 쉬면" 믿어도 될까

3.

손흥민 토트넘 탈출 최고의 선택! HERE WE GO 기자 초대형 폭로 '여기는 망했네'

4.

'충격' 경기 직전 선발 긴급 제외...김하성, '유리몸' 이미지 박히면 1억달러 꿈 '산산조각'

5.

일본 충격에 빠졌다! '9살 레알 마드리드 입단' 역사상 최고 신동, 12년 만에 방출 통보→일본 복귀도 불투명

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.