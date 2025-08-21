"죽겠다, 두산 왜 이렇게 잘 나가"…5위도 벌벌 떤다, 4G차 9위의 …

|
[수원=스포츠조선 김민경 기자] "야 두산 왜 이렇게 잘 나가냐."
김재호 위원은 이에 "내 은퇴식 이후로 두산의 성적이 좋다"고 너스레를 떨었다.
그저 농담이 아니다.
KT는 당장 22일부터 24일까지 잠실에서 두산과 주말 3연전을 치른다. 두산이 21일 대전에서 한화와 시리즈 마지막 경기까지 잡고 7연승까지 달리면 그 기세를 무시하기가 어렵다. 이 감독이 계속 두산을 경계하는 이유다. 시즌 상대 전적은 KT가 두산에 7승1무4패로 앞서긴 한다.
이 감독은 두산에 강한 소형준을 24일 선발 등판시킬 예정이다. 토미존 수술 복귀 2년차라 KT는 관리 차원에서 최근 소형준을 불펜으로 돌렸는데, 선수 본인이 선발 로테이션을 도는 게 더 관리 차원에서 낫다고 이야기해 다시 변화를 주게 됐다.
KT는 일단 이날 SSG를 잡고 위닝시리즈를 챙기는 게 급선무다. 중심타자 안현민은 최근 다쳤던 종아리 부위 관리 차원에서 벤치에서 시작한다.
