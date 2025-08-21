스포츠조선

"8회 2사에 김영우 왜 바꿨나" 질문에 너털웃음…염갈량에겐 자신만의 '긍지'가 있다 [잠실포커스]

최종수정 2025-08-22 10:11

"8회 2사에 김영우 왜 바꿨나" 질문에 너털웃음…염갈량에겐 자신만의 '…
더그아웃에서 기자들 질문에 답하고 있는 LG 염경엽 감독. 송정헌 기자songs@sportschosun.com

"8회 2사에 김영우 왜 바꿨나" 질문에 너털웃음…염갈량에겐 자신만의 '…
20일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 8회 마운드 올라 투구하는 LG 김영우. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.20/

"8회 2사에 김영우 왜 바꿨나" 질문에 너털웃음…염갈량에겐 자신만의 '…
20일 잠실구장에서 열린 LG와 롯데의 경기. 투구하는 LG 유영찬. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.20/

[잠실=스포츠조선 김영록 기자] "유영찬이 4아웃 세이브를 하는 건 1주일에 1번 정도다. 다 이유가 있다."

필승조로 집중 육성중인 156㎞ 신인이 있다. 하지만 8회 2아웃에서 마무리투수를 조기투입했다.

21일 잠실구장에서 만난 염경엽 LG 감독은 "오늘 이정용 김영우 유영찬은 쉰다"고 밝혔다.

김영우와 유영찬은 앞서 2연투를 했으니 쉬는 날이고, 이정용은 아직까진 연투를 시키지 않는다는 설명. 다만 연장을 가게 되면 이정용이 나올 수도 있다.

유영찬의 멀티이닝은 올해 8번째. 그중 8월에만 3번을 했다. 이에 대해 염경엽 감독은 "유영찬의 4아웃 세이브는 조건이 있다. 예를 들면 최대 1주일에 1번"이라고 설명했다.

"그 전주에 어떻게 던졌나, 몇번 등판했나에 따라 매주 유영찬이 나갈 이닝수를 정한다. 4아웃 세이브를 했다는 건 그 전주에 무리가 없었다고 보면 된다. 자칫 멀티이닝이 겹치면 데미지가 길어질 수 있다."


"8회 2사에 김영우 왜 바꿨나" 질문에 너털웃음…염갈량에겐 자신만의 '…
7일 서울 잠실구장에서 열린 두산-LG전. 8회를 무실점으로 막은 이정용. 잠실=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.7/
이정용도 아직 구속이 기대에 미치지 못한다. 최고 148㎞까진 올라와야 필승조 역할을 할 수 있다는 설명. 아직까진 컨디션이 덜 올라왔다고 보고 "하루 던지면 하루 쉰다"는 일정으로 나선다.

김영우는 8회 등판하자마자 첫 타자 레이예스에게 볼넷을 내줬다. 이어 유강남을 우익수 뜬공으로 처리했다. 하지만 대주자 장두성에게 2루 도루를 허용했고, 노진혁을 삼진으로 잡은 뒤 유영찬으로 교체됐다.


염경엽 감독은 "2아웃 주자 없는 상태나 2사 1루였으면 김영우에게 맡겼을 거다. 끝까지 마무리했다면 더 자신감을 끌어올리는 계기가 됐을 거다. 하지만 1사 1,2루가 됐으면 김진성이 나갔을 거고, 2사 2루였으니까 유영찬이 나갔다"고 했다.

"김영우는 그 전과정까지 잘 끌고 온데서 내린 거다. 거기서 동점이 되면 또 흐름이 깨지니까, 확률적으로도 (유)영찬이가 높고, 설령 영찬이가 맞아도 영우는 잘 막고 영찬이한테 넘겼는데 영찬이가 맞은 거다. 심리적으로 그런 부분이 있다."


"8회 2사에 김영우 왜 바꿨나" 질문에 너털웃음…염갈량에겐 자신만의 '…
17일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG 랜더스와 LG 트윈스의 경기. LG 염경엽 감독이 경기를 지켜보고 있다. 인천=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.17/

잠실=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

정성일, '더 글로리' 대박났는데 생활고 심했나…"택배·대리운전 알바했다"

2.

송하윤 학폭 폭로자 "韓 입국해 맞고소 진행…허위 자백 요구받아"

3.

고명환 "매니저 졸음운전으로 교통사고…병원서 유언하라고"

4.

'홍진영 언니' 홍선영, 층간소음에 분통 "머리 돌아..살려줘"

5.

박서진, 150평 대저택 입성…부모님 고성+육탄전까지 '갈등 폭발'

스포츠 많이본뉴스
1.

'초비상' 1조원 벌어다준 손흥민 떠나니 토트넘 곧바로 재정 타격 '후폭풍' …"팬들은 구단보다 선수 따라 움직인다"

2.

157km 강속구 있는데 풀카운트에 슬라이더 승부라니. 필승조 성장한 고졸 신인에 염갈량 "김광삼 코치 노력이 김영우 카드 만들어졌다"[잠실 코멘트]

3.

'충격의 연속' 챔필에서 도대체 무슨 일이...나성범 견제사, 박정우 주루사 귀신에 홀렸나 [광주 현장]

4.

'대반전' 후반기 OPS 1위가 이 선수라고? 유격수 골글 전쟁 이미 끝났나

5.

뭐 이런 만화같은 승부가 있나…파울 15개 치고 20구째 직구 때려 2점 홈런, 6회까지 59구 무실점 좌완 "투구수 모르고 던졌다"[민창기의 일본야구]

스포츠 많이본뉴스
1.

'초비상' 1조원 벌어다준 손흥민 떠나니 토트넘 곧바로 재정 타격 '후폭풍' …"팬들은 구단보다 선수 따라 움직인다"

2.

157km 강속구 있는데 풀카운트에 슬라이더 승부라니. 필승조 성장한 고졸 신인에 염갈량 "김광삼 코치 노력이 김영우 카드 만들어졌다"[잠실 코멘트]

3.

'충격의 연속' 챔필에서 도대체 무슨 일이...나성범 견제사, 박정우 주루사 귀신에 홀렸나 [광주 현장]

4.

'대반전' 후반기 OPS 1위가 이 선수라고? 유격수 골글 전쟁 이미 끝났나

5.

뭐 이런 만화같은 승부가 있나…파울 15개 치고 20구째 직구 때려 2점 홈런, 6회까지 59구 무실점 좌완 "투구수 모르고 던졌다"[민창기의 일본야구]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.