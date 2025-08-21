'패패패패패' 2위 한화 잡으러 가자, 3위 굳히기 들어간다…"대전에서 …

스포츠조선

21일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. 경기를 지켜보는 SSG 이숭용 감독. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.21/

21일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 5연패에 빠진 한화 선수들이 아쉬워하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.21/

[수원=스포츠조선 김민경 기자] "대전에서 이어지는 주말 3연전도 좋은 경기력을 보여드릴 수 있도록 준비하겠다."

단독 3위를 유지한 SSG 랜더스가 이제 2위 한화 이글스를 잡기 위해 대전으로 향한다. SSG가 최근 5연패에 빠진 한화를 더 몰아붙일 수 있을지 궁금증을 자아낸다.

SSG는 21일 수원 KT 위즈전에서 7대1로 완승했다. 허벅지 부상을 회복하고 돌아온 에이스 드류 앤더슨이 6이닝 94구 4피안타 3볼넷 7탈삼진 무실점 완벽투를 펼쳐 시즌 9승(6패)째를 챙겼다.

SSG 타선은 천적 고영표를 무너뜨리진 못했지만, 승리에 필요한 점수를 짜냈다. 고영표는 올해 SSG 상대로 2경기에서 2승, 12이닝, 평균자책점 1.50을 기록할 정도로 강했다. 고영표는 6이닝 2실점 호투에도 시즌 5패(9승)째를 떠안았다.

결승타는 이날 1군 콜업된 고명준이 장식했다. 고명준은 8월 5경기에서 16타수 무안타에 그친 뒤 2군에서 재정비하는 시간을 보내고 12일 만에 복귀했다. 고명준은 3타수 2안타 1볼넷 1타점 만점 활약을 펼쳤다.

최정은 3타수 2안타 3타점, 최지훈은 3타수 2안타 2타점, 에레디아는 5타수 2안타 1타점을 기록하는 등 고른 활약을 펼쳤다.

이숭용 SSG 감독은 "선발 앤더슨이 압도적인 투구로 6이닝 동안 상대 타선을 잘 봉쇄했다. 공격에서는 오늘 1군에 등록된 (고)명준이가 결정적인 순간 선취점을 올려줬고, 8회 (최)정이의 2루타와 중심 타선의 연속 안타로 추가점을 뽑으면서 흐름을 완전히 가져왔다"고 총평했다.


21일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 앤더슨. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.21/

21일 수원 케이티위즈파크에서 열린 KT와 SSG의 경기. 4회 1타점 적시타를 날린 SSG 고명준. 수원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.21/
SSG는 이제 대전에서 열리는 한화와 주말 3연전을 바라본다. 22일 시리즈 첫 경기를 책임질 선발투수는 SSG 최민준, 한화 코디 폰세다.


선발투수의 무게감에서는 폰세가 압도적 우위다. 폰세는 올해 23경기에서 15승, 145⅔이닝, 202탈삼진, 평균자책점 1.61을 기록하며 MVP 시즌을 보내고 있다. 후반기 평균자책점은 30이닝, 0.30에 불과할 정도.

다만 폰세가 최근 장염 증상이 심해 고생하는 바람에 8일 정도 휴식을 취한 게 변수다. SSG가 최근 2연승의 흐름을 이어 폰세까지 무너뜨릴 수 있을지 관심을 끈다.

최민준은 7월 말부터 대체 선발투수로 시작해 로테이션을 돌고 있다. 가장 긴 이닝을 버틴 게 지난 8일 롯데 자이언츠전 4⅔이닝이었다. 이닝을 길게 끌긴 어려워도 와르르 무너지진 않는 유형. 시즌 평균자책점은 3.67이다. 앤더슨이 이날 6이닝을 끌면서 불펜 소모를 막은 만큼, SSG는 22일 불펜 총력전을 펼칠 전망이다.

이 감독은 "대전에서 이어지는 주말 3연전도 좋은 경기력을 보여드릴 수 있도록 준비하겠다"고 각오를 다졌다.


20일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 한화 폰세가 훈련을 마친 뒤 더그아웃에 들어서고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.20/

8일 부산 사직야구장에서 열린 SSG와 롯데의 경기, 4회말 최민준이 자신의 공을 커트해낸 유강남의 타격에 미소짓고 있다. 부산=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.08/

수원=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

