'충격의 연속' 챔필에서 도대체 무슨 일이...나성범 견제사, 박정우 주…

[광주=스포츠조선 김용 기자] 도대체 무슨 일이 있었던 것인가.
아쉬운 점을 한두가지로 꼽을 수 없는 경기였다. 선발 김도현은 3회를 버티지 못하고 10실점하며 붕괴됐다. 전부 자책점이지만, 사실 그 배경에는 1루수 오선우와 좌익수 김석환의 실책성 플레이가 빌미가 됐다.
점수를 준 건 그렇다 치자. KIA는 포기하지 않고 5-11까지 밀리던 경기를 10-11까지 쫓아갔다. 그리고 분명 경기를 넘길 수 있는 장면들이 있었다. 하지만 결과는 패배였다. 도대체 광주에서 무슨 일이 벌어진 걸까. 결정적 두 장면을 돌려보자.
호투하던 키움 선발 메르세데스가 내려가자 갑자기 KIA 방망이에 불이 붙었다. 믿었던 중심타선, 김선빈-최형우-나성범의 연속 적시타로 3점을 뽑아냈다. 키움 불펜진이 완전히 흔드리는 상황. 2사 1, 2루.
여기서 1루주자 나성범이 포수 견제사를 당했다. 1루에서 멀찌감치 떨어진 가운데, 어쩔 수 없다는 듯 슬라이딩 귀루도 못하고 허무하게 아웃됐다. TV 중계 화면만 보면 마치 나성범이 혼자 딴 생각을 하다 견제사를 당한 것처럼 보일 수 있는 장면이었다.
그건 아니었다. 그 장면을 돌이켜보면 투수 윤석원이 공을 던질 때 1루주자 나성범과 2루주자 최형우가 동시에 스킵 동작을 취했다. 발이 느린 두 사람이기에 더블 스틸일리는 만무하고, 작전이 걸린 듯 동시에 스타트를 끊었다.
중요한 건 키움 배터리가 이를 간파했다는 것. 윤석원이 완전히 바깥쪽으로 공을 뺐고, 포수 김건희가 편안하게 1루에서 아웃을 시킬 수 있었다. 완전히 타이밍을 빼앗긴 상황이라 나성범이 제대로 된 귀로 시도조차 하지 못한 것이다. 나성범 혼자 뭘 하다 죽은 건 아니었다. 다만 1B2S 불리한 카운트에서 무슨 작전이었는지는 궁금증이 생긴다.
정말 한 시즌을 통틀어 1~2번 나올까 말까 하는 정말 희귀한, 황당한 장면으로 경기가 끝이 나버렸다.
긴장한 키움 마무리 조영건이 흔들렸다. 김호령에게 안타를 맞고, 1사 후 최형우를 볼넷으로 내보냈다. 나성범에게 절대 실투는 안된다는 듯 몸쪽으로 바짝 붙이려다 사구를 내주고 말았다. 나성범은 고의성을 의심한 듯 항의를 했지만, 1사 만루면 희생플라이로 동점, 안타로 경기가 끝날 수 있었다. 일부러 맞힐 상황은 아니었다. 지나친 긴장에 절대 가운데로 몰리면 안된다는 압박이 그런 투구를 만든 것으로 보였다.
그런데 이 사구가 키움과 조영건에게는 오히려 '신의 한 수'가 됐다. 언급한 것처럼 희생 플라이만 나와도 경기는 동점. 김태군은 조영건의 낮은 직구를 힘 빼고 잘 잡아당겼다. 3루주자 김호령은 희생 플라이를 생각해야 하니 일단 베이스 대기. 그런데 2루주자 박정우의 판단이 어려울 수밖에 없었다. 타구가 직선으로 날아가니 몸이 반사적으로 스타트를 끊어버린 것. 문제는 너무 잘맞았다는 것이다. 타구가 좌익수 임지열의 방망이에 빨려들어갔다. 임지열은 지체 없이 2루로 송구했다. 박정우도 황급하게 귀루했지만 공보다 빠를 수 없었다. 김호령은 임지열이 공을 잡은 순간부터 뛸 수 있었기에 2루에서 상황이 벌어지기 전 홈에 닿을 수 없었다. 2루가 아웃이면 경기가 끝나버리는 상황이었다. 심판은 아웃 판정.
KIA 이범호 감독은 비디오 판독을 요청했다. 2루수 김태진의 발이 떨어진 것 아니냐는 것. 그렇게 보일 수 있었다. 하지만 처음 공이 도착할 때 김태진의 발이 살짝 닿은 상태였고, 이후 몸이 기울어지며 발이 떨어졌다. 0.1초라도 공을 쥔 상태에서 발이 베이스에 닿으면 포스아웃. 이 감독은 격하게 항의를 해봤지만 바꿀 수 있는 건 없었다.
끝내기 득점에 욕심이 났을 수 있다. 아니면 안타로 자체 판단을 한 걸 수도 있다. 안타인데 머뭇거리다 들어오지 못해도 욕을 먹는다. 그래도 프로 타이틀을 달았으니 분명 판단에 아쉬움이 남는다. 심지어 대주자였다. 물론 결코 쉬운 상황은 아니었다. 임지열의 정확한 상황 판단과 정확한 송구가 빛을 발했다고 정리해야 할 것 같다.
광주=김용 기자 awesome@sportschosun.com