스포츠조선

무서워진 2019년 MVP, 양키스가 지적했던 그것 해결하고 '대박' 에고...FA 랭킹 8위

기사입력 2025-08-23 08:33


무서워진 2019년 MVP, 양키스가 지적했던 그것 해결하고 '대박' 에…
뉴욕 양키스 애런 저지가 지난 14일(한국시각) 미네소타 트윈스와의 홈경기에서 3회 홈런을 터뜨리고 난 뒤 타구를 바라보며 배트플립을 하고 있다. AP연합뉴스

무서워진 2019년 MVP, 양키스가 지적했던 그것 해결하고 '대박' 에…
벨린저가 홈런을 치고 들어오자 지안카를로 스탠튼이 세리머니로 받아주고 있다. Imagn Images연합뉴스

[스포츠조선 노재형 기자]한때 메이저리그 최고의 타자로 4억달러 계약이 유력하다는 평가를 받았던 뉴욕 양키스 코디 벨린저가 올시즌 '진정한' 부활에 성공해 그토록 바랐던 '대박'을 터뜨릴 것이라는 예상이 나왔다.

지난해 12월 시카고 컵스에서 트레이드돼 온 벨린저는 올시즌 양키스에서 제 몫을 톡톡히 하고 있다. 22일(이하 한국시각) 현재 117경기에서 타율 0.272(456타수 124안타), 24홈런, 75타점, 69득점, OPS 0.821, bWAR 3.7을 마크 중이다. bWAR은 2023년(4.8)에 이어 2년 만에 4점대를 넘어설 것으로 보인다.

그는 2023년 컵스에서 부활에 성공한 뒤 FA 시장에 나가 컵스와 3년 8000만달러에 재계약했다. 의도했던 총액 2억달러 이상의 장기계약을 제안받지 못한 것은 부상 때문에 그해 130경기 출전에 그쳤기 때문이다.

에이전트 스캇 보라스는 그래서 3년 계약을 하며 2025년(2750만달러)과 2026년(2500만달러)을 선수 옵션으로 설정해 FA 시장을 다시 노리겠다는 의도를 담았다. 지난 겨울에는 이 옵션을 시행하지 않다가 양키스로 트레이드됐다. 130경기에서 타율 0.266, 18홈런, OPS 0.751로 기대치를 채우지 못했기 때문이다.

하지만 올시즌이 끝나면 내년 옵션을 행사할 가능성이 매우 높은 상황이다. 타격의 품질이 그가 LA 다저스에서 NL MVP를 수상했던 2019년을 연상시키기 때문이다.


무서워진 2019년 MVP, 양키스가 지적했던 그것 해결하고 '대박' 에…
애런 저지는 올시즌 스탯캐스트가 제시하는 타격의 퀄리티가 2020년 이후 최고치로 나타나고 있다. AFP연합뉴스
올해 평균 타구속도는 88.9마일로 최근 3년 동안 가장 높은 수치이고, 하드히트 비율은 39.5%로 2020년(41.5%) 이후 최고치다. 또 2020년 이후 5년 만에 타구속도 110마일 이상 타구를 날렸으며, 100마일 이상 타구의 비율도 4.0%로 2020년 이후 최고치다. 2020년이 단축시즌이었던 점을 감안하면 NL MVP에 올랐던 2019년 이후 최고의 타격감을 되찾았다고 보면 된다.

벨린저가 2023년 말 FA가 됐을 때 사실 양키스도 영입을 검토했었다. 하지만 내부적으로 그의 세부지표가 큰 돈을 줄 만한 가치를 갖고 있지 않다고 판단해 계획을 접었고, 결국 그는 컵스에 잔류했다. 그 세부지표가 바로 타구속도, 하드히트 비율이었다.

그러나 올시즌 벨린저의 타격을 눈앞에서 지켜보고 있는 양키스는 그가 옵트아웃을 할 경우 주저앉히기 위한 노력을 기울일 것으로 보인다.


MLB.com은 23일 '올겨울 누가 FA 시장에 나갈까? 여기에 톱10을 소개한다'는 제목의 기사에서 벨린저를 8위에 올려놓으며 '벨린저는 3년 8000만달러 계약의 두 번째 시즌을 보내고 있는데, 올겨울 내년 2500만달러를 포기하고 옵트아웃 권리를 발동해 FA 시장에 나갈 것으로 대부분의 사람들이 예상하고 있다'며 '작년 컵스에서 들쭉날쭉했던 그는 올해 양키스로 와서 살아났다'고 평가했다.

이어 '부상이 잦았던 벨린저는 양키스에서 완벽하게 제 역할을 수행하고 있지만, 다른 팀들이 그를 뉴욕에서 빼가기 위한 노력을 기울일 수 있다. 물론 지금까지 그를 외면했던 장기계약이 필요할 것'이라고 내다봤다. 그러면서 양키스를 비롯해 휴스턴 애스트로스, 필라델피아 필리스를 잠재적 수요 구단으로 지목했다.


무서워진 2019년 MVP, 양키스가 지적했던 그것 해결하고 '대박' 에…
코디 벨린저가 FA 랭킹 8위에 올랐다. AFP연합뉴스
벨린저는 원래 다저스가 키운 유망주이자 신인왕, MVP다. 2013년 드래프트 4라운드에서 다저스의 지명을 받고 입단한 그는 2017년 메이저리그에 데뷔해 신인왕을 차지하며 단번에 슈퍼스타 반열에 올랐다.

이어 2019년 156경기에서 타율 0.305, 47홈런, 115타점, OPS 1.035를 때리며 NL MVP를 수상, 최고의 별로 탄생했다. 당시 bWAR 8.7은 양 리그를 통틀어 1위였으며, 현지 매체들은 훗날 LA 에인절스 마이크 트라웃에 이어 두 번째로 총액 4억달러의 몸값을 기록할 것으로 예상했었다. 트라웃은 앞서 그해 3월 12년 4억2650만달러에 연장계약을 해 세상을 놀라게 했다. 물론 몇 년 뒤 이 모든 기록은 오타니 쇼헤이에 의해 깨졌지만 말이다.

하지만 벨린저는 이후 장기간 하락세를 멈추지 못했다. 부상 때문이었는데, 2020년 애틀랜타 브레이브스와의 내셔널리그 챔피언십시리즈(NLCS) 7차전에서 7회 결승 솔로홈런을 터뜨린 뒤 키키 에르난데스와 과격하게 세리머니를 하다 왼쪽 어깨를 다쳤다. 결국 그해 겨울 수술을 받았고, 2021년부터 급격하게 무너졌다.
노재형 기자 jhno@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

곽튜브, ♥여자친구 정체 밝혔다 "5세 연하 직장인, 꽤 만났다"(전현무계획2)

2.

가수 홍대광, 결혼 깜짝 발표 "♥예비신부는 연하의 비연예인, 잘 살겠다"[전문]

3.

김강우 "동생 한혜진보다 예쁜 ♥아내에 첫 눈에 반해...진실되고, 착해" ('편스토랑')

4.

슈, ♥임효성과 '이혼 NO, 주말부부' 고백 "따로 산지 4년...아이들 크면 각자 생활" ('인간 That's 슈')

5.

정성일, 확 달라진 비주얼 "66kg까지 빠져, 흑염소 먹으며 보양"(전현무계획2)

스포츠 많이본뉴스
1.

LG전 공 6개에 헤드샷 퇴장이라니.. KIA 신인 김정엽, 얼마나 긴장했길래

2.

약 안먹고 장염 극복한 폰세, 7이닝 9K 무실점 '괴물 컴백'[대전 리포트]

3.

'와르르' 이의리, 속절없는 7실점 붕괴 → KIA 벤치는 지켜볼 수밖에 없었다

4.

'폰세 못잡았어도 한화는 잡았다!' SSG 3연승 → 한화 충격의 6연패[대전 리뷰]

5.

'오타니의 팀도 지켜본다' KBO 역대 최강 괴물, 200억부터 시작하나[대전 리포트]

스포츠 많이본뉴스
1.

LG전 공 6개에 헤드샷 퇴장이라니.. KIA 신인 김정엽, 얼마나 긴장했길래

2.

약 안먹고 장염 극복한 폰세, 7이닝 9K 무실점 '괴물 컴백'[대전 리포트]

3.

'와르르' 이의리, 속절없는 7실점 붕괴 → KIA 벤치는 지켜볼 수밖에 없었다

4.

'폰세 못잡았어도 한화는 잡았다!' SSG 3연승 → 한화 충격의 6연패[대전 리뷰]

5.

'오타니의 팀도 지켜본다' KBO 역대 최강 괴물, 200억부터 시작하나[대전 리포트]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.