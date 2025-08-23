'91구 무4사구 완봉승' LG 2군에 이런 투수가?…감독도 깜짝 "항상…

|
[광주=스포츠조선 김민경 기자] "항상 생각하는 선수 중 한 명이다."
김진수는 역대 48번째 퓨처스리그 9이닝 완봉승 투수가 됐다. 2023년 9월 9일 NC 다이노스 이준호가 경산 삼성 라이온즈전에서 9이닝 완봉승을 거둔 이후 약 2년 만이다.
공격적인 투구가 주효했다. 91구 가운데 스트라이크가 63개에 이르렀다. 포크볼(29개) 커브(25개) 직구(23개) 슬라이더(14개)를 섞었다. 직구 최고 구속은 146㎞를 기록했다.
염경엽 LG 감독은 김진수의 완봉승 소식에 "SSG 랜더스에서 최민준과 같은 선수다. (김)진수가 조금 올라와야 하는데, 처음 잘 던졌나 보다(웃음). 항상 생각하는 선수 중 한 명이다. 롱릴리프로 쓸 수 있는 선수다. 구속은 안 나온다. 시속 143㎞ 정도로 형성되는데, 변화구로 커브와 슬라이더를 던지는 투수다. 롱릴리프도 가능하고 짧게도 쓸 수 있다"며 지켜보고 있다고 했다.
|
김진수는 "김경태 코치님께서 늘 나는 투구 스타일상 임찬규 선배처럼 영리하게 경기 운영을 해야 한다고 말씀하셨다. 그렇게 하려고 노력했던 것이 오늘(23일) 좋은 결과로 나온 것 같다. 또한 포수 김준태 선배의 리드 덕분에 좋은 결과가 나온 것 같다"고 소감을 밝혔다.
김진수의 올해 퓨처스리그 성적은 18경기 3승7패, 79이닝, 66탈삼진, 평균자책점 5.35다. LG는 현재 정규시즌 우승을 노리고 있는 상황. 한번의 호투로 1군의 부름을 받기에는 부족한 성적인 것은 사실이다. 이번 완봉승이 한 단계 올라서는 계기가 될 수 있을까.
|
광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com