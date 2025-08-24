스포츠조선

"착한 강정호" 진짜 LG 역대 최초라고?…역사에 남을 "톱클래스" 4번타자 키웠다

기사입력 2025-08-24 05:22


"착한 강정호" 진짜 LG 역대 최초라고?…역사에 남을 "톱클래스" 4번…
22일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. 5회초 2사 2,3루 LG 문보경이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.22/

[광주=스포츠조선 김민경 기자] "강정호 멘탈인데, 착한 강정호라고 생각하면 된다."

LG 트윈스 4번타자 문보경이 구단 역대 최초 역사를 눈앞에 두고 있다. 2년 연속 100타점까지 단 1타점을 남겨두고 있었다.

LG 구단 역사상 2년 연속 100타점을 달성한 타자는 단 한 명도 없었다. 김현수가 2018, 2020, 2022년까지 모두 3차례 100타점을 달성해 구단 역대 최다 기록을 보유하고 있는데, 한번도 연속 시즌 100타점을 달성한 적은 없었다.

문보경은 2024년부터 4번타자의 길을 걷기 시작했다. 본격적으로 붙박이 4번타자가 된 것은 올해부터다. 지난해 144경기 타율 0.301(519타수 156안타), 22홈런, 101타점을 기록하며 합격점을 받았다. 올 시즌은 116경기에서 타율 0.292(428타수 125안타), 24홈런, 99타점을 기록하고 있다. 홈런은 벌써 커리어하이 기록을 갈아치웠고, 타점 역시 커리어하이 달성은 시간문제다.

염경엽 LG 감독은 그런 문보경을 강정호(은퇴)에 비교했다. 강정호는 3차례 음주운전으로 삼진아웃을 당하는 바람에 불명예 강제 은퇴를 했지만, 재능만큼은 진짜였다. 유격수인데 KBO 통산 902경기, 타율 0.298(3070타수 916안타), 139홈런, 545타점을 기록했다. 2015년부터 2019년까지는 미국 메이저리그 피츠버그 파이어리츠에서 뛰면서 통산 297경기 타율 0.254(917타수 233안타), 46홈런, 144타점을 기록했다.


"착한 강정호" 진짜 LG 역대 최초라고?…역사에 남을 "톱클래스" 4번…
22일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. LG 문보경이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.22/

"착한 강정호" 진짜 LG 역대 최초라고?…역사에 남을 "톱클래스" 4번…
22일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. 5회초 2사 2,3루 LG 문보경이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.22/
염 감독은 "(문보경은) 톱클래스다. 수비도 좋아지고 있고, 성향도 좋다. 강정호의 멘탈인데 착한 강정호라고 생각하면 된다. 그러니까 자기 것을 하는 것이다. 문보경은 홍창기, 신민재 등과 함께 앞으로 LG의 리더가 될 것"이라고 칭찬했다.

문보경은 23일 광주 KIA 타이거즈전에 4번타자 3루수로 선발 출전해 4타수 1안타 1타점을 기록하며 6대2 승리에 힘을 보탰다. 2회와 3회 각각 땅볼 포구 실책과 송구 실책을 저지른 것은 흠이었는데, 선발투수 임찬규가 실점하지 않고 고비를 넘기면서 문보경의 부담을 덜어줬다.

문보경은 이제 주자 한 명만 더 불러들이면, LG 역사상 처음으로 2년 연속 100타점을 달성한 타자가 된다. LG 역사에 남을 4번타자로 자리를 잡는 첫걸음이라고 보면 된다.


염 감독은 "문보경은 이제 꾸준히 100타점을 달성하는 선수가 될 것이다. 4번타자의 첫 번째 덕목이 100타점이다. 이제 꾸준하게 LG의 4번타자로 100타점을 할 수 있는 국내 선수다. 올해는 110타점 이상 할 것 같다. 또 벌써 성장하는 것"이라며 2000년생인 문보경의 현재보다 미래가 더 밝게 빛날 것이라 믿어 의심치 않았다.


"착한 강정호" 진짜 LG 역대 최초라고?…역사에 남을 "톱클래스" 4번…
22일 광주 기아챔피언스필드에서 열린 KIA 타이거즈와 LG 트윈스의 경기. 5회초 2사 2,3루 LG 문보경이 스리런포를 날린 뒤 환호하고 있다. 광주=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.22/

광주=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이상민, 재혼 준비중 미팅 방송 참가?..거짓 논란에 "3개월 뒤 ♥아내 만나"(아는형님)

2.

박수홍, 영화 속 한 장면 같은 가족사진..'33kg 감량' ♥김다예 미모 깜짝(행복하다홍)

3.

장희진, 서장훈에 재혼 ♥플러팅 "돌싱도 괜찮은데, 자꾸 선 그어"(아는형님)

4.

지드래곤, 경호원에 '억대' 명품시계 선물…"플렉스 미쳤다"

5.

박서진, 150평 초호화 대저택 내부 최초 공개 "너무 깔끔해"(살림남)

스포츠 많이본뉴스
1.

'팬한테 욕설이라니' KIA, 문제 선수 2군행 철퇴…"부적절한 행동, 자숙하는 차원"

2.

'6연패' 한화, 부상 날벼락까지 떨어졌다…라인업 대폭 수정[대전 현장]

3.

"프로야구 멍든다" 호소에 찬물…"직접 사과한다" 팬에 똑같이 욕설한 KIA 선수 고개 숙였다

4.

"한화 곤두박질친 것도 아니고" LG도 놀랍다, 기적의 8할 승률 어떻게 가능했나[광주 현장]

5.

'충격 6실점' 에이스마저 이러면 어쩌나…KIA 돌파구가 안 보인다[광주 현장]

스포츠 많이본뉴스
1.

'팬한테 욕설이라니' KIA, 문제 선수 2군행 철퇴…"부적절한 행동, 자숙하는 차원"

2.

'6연패' 한화, 부상 날벼락까지 떨어졌다…라인업 대폭 수정[대전 현장]

3.

"프로야구 멍든다" 호소에 찬물…"직접 사과한다" 팬에 똑같이 욕설한 KIA 선수 고개 숙였다

4.

"한화 곤두박질친 것도 아니고" LG도 놀랍다, 기적의 8할 승률 어떻게 가능했나[광주 현장]

5.

'충격 6실점' 에이스마저 이러면 어쩌나…KIA 돌파구가 안 보인다[광주 현장]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.