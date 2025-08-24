스포츠조선

"3루 안 된다고 2루 가는건 진짜 별로" 도망치듯 가지는 말자 → 조성환 감독대행이 '1라운더'를 다루는 법

기사입력 2025-08-24 16:14


"3루 안 된다고 2루 가는건 진짜 별로" 도망치듯 가지는 말자 → 조성…
20일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 2회초 2사 2루 두산 박계범 적시타 때 박준순이 홈을 파고들고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.20/

"3루 안 된다고 2루 가는건 진짜 별로" 도망치듯 가지는 말자 → 조성…
22일 잠실구장에서 열리는 두산과 KT의 경기. 번트 훈련을 하고 있는 두산 박준순. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.22/

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 두산 베어스 특급 유망주 박준순이 후반기 들어와 처음으로 선발에서 빠졌다.

조성환 두산 감독대행은 24일 잠실에서 열리는 2025 KBO리그 KT 위즈와의 경기에 앞서 박준순이 "쉼없이 달려왔다"며 체력 안배가 필요한 시점이라고 짚었다.

박준순은 올해 데뷔해 바로 주전 3루수를 꿰찼다. 2025 신인드래프트 1라운드 전체 1번에 뽑혔다. 2루수를 중심으로 유격수와 3루수도 가능한 우투우타 내야수다. 스카우트들은 '전성기 안치홍급' 잠재력을 지녔다고 평가했다. 조성환 감독대행은 '허경민(KT)처럼 클 수 있다'고 기대한 원석이다.

다만 3루에서는 수비 불안을 노출했다. 공격력은 이미 증명을 마쳤다. 고졸 신인이 227타석에서 타율 0.302 홈런 3개를 기록했다. 하지만 핫코너에서 백핸드 강습타구나 접전 타이밍 송구 정확도에 약점을 노출했다.

사실 박준순은 2루가 주포지션이다. 두산은 2루에서 오명진이 자리를 잘 잡아가고 있었기 때문에 박준순을 3루에 보냈다. 2루에서 잘하는 오명진을 흔들 필요가 없었고 하필 3루수 임종성이 부상을 당했다. 이런저런 이유로 박준순은 3루에 안착했다.

신인이 맞나 싶을 정도로 자기 몫을 잘해줬지만 한 단계 성장이 필요한 시점이 온 것이다. 23일 KT전에서는 승부처에서 송구 실책을 저질러 교체가 되고 말았다. 그리고 다음 날 두산은 2루에 강승호, 3루에 오명진을 배치했다.

조성환 감독대행은 "쉼없이 달려오기도 했고 부담도 생긴 것 같다. 오늘 하루 그냥 저하고 운동장에서 조금 놀았다. 우리 중심 선수로 성장을 해줘야 하는 자원이다. 기틀을 다지는 시간이라고 생각한다"고 밝혔다.

2루로 돌아가야 할 시점을 보기 시작했다. 조성환 대행은 "주 포지션이 2루였다. 프로에 와서 3루가 적합하지 않아서 2루로 옮기는 것은 진짜 별로다. 박준순 선수에게 그런 이야기를 했다. 3루도 할 수 있는데 주 포지션이 2루니까 2루에서도 가능성을 볼까 이런 그림이 이상적이다. 그러니까 실수 했다고 주눅들지 말라고 했다"고 설명했다.


"3루 안 된다고 2루 가는건 진짜 별로" 도망치듯 가지는 말자 → 조성…
21일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 두산 3루수 박준순이 수비를 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.21/

"3루 안 된다고 2루 가는건 진짜 별로" 도망치듯 가지는 말자 → 조성…
21일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와 두산 베어스의 경기. 두산 박준순이 타격을 하고 있다. 대전=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.21/

2루로 도망치는 모양새는 최대한 피하자는 것이 조성환 대행의 의견이다. 조성환 대행은 "그렇게 가야 팀이나 준순이나 다 받아들일 수 있다. 박준순은 우리가 꼭 같이 가야 할 미래다. 어떻게 하면 이 선수의 가치를 올릴 수 있을까 고민 중"이라고 덧붙였다.

조성환 대행도 누구보다 박준순의 심정에 공감한다. 현역 시절 2루수 골든글러브를 차지했을 정도로 탁월했던 내야수 출신이다. "로이스터 감독님께 들었던 이야기 같다. 내가 가슴 아픈 경기를 한 다음 날 야구장에 나오면 '우리가 캡틴 덕에 이긴 경기가 훨씬 많다. 왜 그 한 경기로 본인을 다운시키느냐'고 했다. 나도 지도자가 되면 이런 이야기를 해야겠다고 생각했는데 박준순에게 해주게 됐다. 성장하는 계기가 되길 바란다"고 응원했다.


잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

린 "싸워 이기고 싶었는데"..'성매매 남편' 이수 11년 지켰지만 결국 파경 [종합]

2.

'김지민♥' 김준호, '재혼' 결혼생활도 힘들었나.."웃으며 짐싸다 슬픈척" (독박투어)

3.

구혜선, '심각한 펫로스' 3년째 추모..."나의 사랑 여전히 네 곁에 있어"

4.

'박시은♥' 진태현, 딸 입양한지 1년..기쁜 소식 전했다 "양아버지 제대로 만났습니다"

5.

'공개 열애' 김지석♥이주명, 하와이 여행 포착..팔짱 끼고 '쇼핑 데이트'

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 MLS 정복 'HERE WE GO!' 환상적인 데뷔골+MOM에 미국도, 유럽도 '화들짝'..."월드클래스 득점"

2.

'성폭행 혐의'에 ML 퇴출, 日에서도 사고쳤다…"감정 억눌러야 한다" 일침

3.

'손흥민 없이도 대기록' 토트넘 지휘봉 잡자마자 '맨시티 킬러' 등극…프랭크, 무리뉴→콘테 이어 '과르디올라' 두 번 울렸다

4.

'기대' 저버리지 않은 208억 악성 계약자, 로버츠의 이해불능 편애...LAD, SD에 2연패 1위 헌납

5.

손목 뼈가 부러졌는데, 그 통증을 참고 안타까지...베테랑의 눈물 겨운 투혼이, KT 일깨울까

스포츠 많이본뉴스
1.

손흥민 MLS 정복 'HERE WE GO!' 환상적인 데뷔골+MOM에 미국도, 유럽도 '화들짝'..."월드클래스 득점"

2.

'성폭행 혐의'에 ML 퇴출, 日에서도 사고쳤다…"감정 억눌러야 한다" 일침

3.

'손흥민 없이도 대기록' 토트넘 지휘봉 잡자마자 '맨시티 킬러' 등극…프랭크, 무리뉴→콘테 이어 '과르디올라' 두 번 울렸다

4.

'기대' 저버리지 않은 208억 악성 계약자, 로버츠의 이해불능 편애...LAD, SD에 2연패 1위 헌납

5.

손목 뼈가 부러졌는데, 그 통증을 참고 안타까지...베테랑의 눈물 겨운 투혼이, KT 일깨울까

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.