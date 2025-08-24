스포츠조선

'78억' 엄상백은 2군인데.. 보상선수 대타 스리런 번쩍! → KT, 3-2 두산 제압! 주말 3연전 싹쓸이

기사입력 2025-08-24 20:49


'78억' 엄상백은 2군인데.. 보상선수 대타 스리런 번쩍! → KT, …
24일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 경기. 8회초 KT 장진혁이 역전 3점 홈런을 날렸다. 동료들과 하이파이브를 나누는 장진혁. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.24/

'78억' 엄상백은 2군인데.. 보상선수 대타 스리런 번쩍! → KT, …
24일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 경기. 8회초 KT 장진혁이 역전 3점 홈런을 날렸다. 동료들과 하이파이브를 나누는 장진혁. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.24/

'78억' 엄상백은 2군인데.. 보상선수 대타 스리런 번쩍! → KT, …
24일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 경기. 8회초 KT 장진혁이 역전 3점 홈런을 날렸다. 동료들과 하이파이브를 나누는 장진혁. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.24/

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] KT 위즈가 두산 베어스와의 주말 3연전을 싹쓸이했다. '78억 FA' 엄상백의 보상선수 장진혁이 영웅이었다.

KT는 24일 잠실구장에서 열린 2025 KBO리그 두산과의 경기에서 3대2로 승리했다. 0-1로 끌려가던 8회초 대타 장진혁이 역전 3점 홈런을 폭발했다. KT 선발 소형준은 7이닝 1실점 승리투수가 됐다. 소형준은 시즌 8승(6패)을 신고했다. KT는 3연승, 두산은 3연패.

두산은 투타 엇박자가 아쉬웠다. 속을 썩이던 콜어빈이 모처럼 잘 던졌는데 지원이 부족했다. 불펜도 무너지면서 승리가 날아갔다.

95구룰 던지며 6⅓이닝 무실점을 기록했다. 볼넷 2개에 불과했다. 안타는 산발적으로 4개를 맞았다. 삼진 9개를 빼앗았다.

콜어빈은 올 시즌 1선발 역할을 해주지 못했다. 이 경기 전까지 22차례 등판해 7승 9패 평균자책점 4.28에 그쳤다. 최근 두 경기에선 연속해서 5회도 못 채웠다. 무엇보다 제구력이 흔들렸다. 메이저리그에서 볼넷이 적은 투수라는 평가를 받았는데 KBO리그에 와서 오히려 볼넷이 늘어난 특이 케이스였다.

콜어빈 자신도 힘들었다. 지난 20일 김지용 투수코치와 단독 면담을 자청했다. 조성환 두산 감독대행은 "결과가 뜻대로 나오지 않으니까 더 조급해지고 자꾸 혼자 있는 시간이 많아지고 그랬다고 하더라. 면담을 이렇게 해줘서 너무 고마웠다는 이야기도 했다고 한다"며 안타까워 했다.

면담 효과였을까. 이날 콜어빈은 각성한 모습이었다. 볼넷도 줄이고 투구수 관리도 잘 됐다. 7회에도 마운드에 올랐다. 1사 후 스티븐슨에게 우중간 안타를 맞고 박치국과 교체됐다. 1루를 채운 두산 홈팬들은 콜어빈을 연호했다.


'78억' 엄상백은 2군인데.. 보상선수 대타 스리런 번쩍! → KT, …
24일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 경기. 선발 투구하고 있는 KT 소형준. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.24/

'78억' 엄상백은 2군인데.. 보상선수 대타 스리런 번쩍! → KT, …
24일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 경기. 선발 투구하고 있는 KT 소형준. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.24/
두산과 콜어빈의 기쁨은 짧게 끝났다.


0-1로 끌려가던 KT가 8회초에 경기를 뒤집었다.

1사 후 김민혁이 왼쪽에 2루타를 쳤다. 안현민이 3루 땅볼에 그쳤다. 강백호가 고의 볼넷으로 1루를 채웠다.

KT는 대타 장진혁을 내세웠다. 두산은 고효준으로 투수를 바꿨다. 장진혁은 지난 겨울 FA를 통해 한화로 떠난 엄상백의 보상선수다. 엄상백은 부진에 빠져 현재 2군에 있다.

장진혁이 역전 3점 홈런을 폭발했다. 시즌 2호.

두산은 8회말 KT의 수비 실책 덕에 1점을 만회했다.

KT는 8회말 2사 후부터 올라온 박영현이 9회까지 책임지며 승리를 지켜냈다.


잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com



:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

도경완, KBS 후배에 저격 당했다 "장윤정 서브, 난 그렇게 못 살아" ('사당귀')

2.

권은비, 워터밤 비키니 이슈에 "엄마가 이렇게 태어나게 해준 걸"(전참시)

3.

기안84, 이세희 '거지같은 지갑'에 경악 "곰팡이 핀 쿠폰까지..3년 안 빤 듯"

4.

'재산 150억' 안정환, 아들 PT 비용에 노발대발 "맨땅에 운동하면 되지, 왜 돈을 써"

5.

[공식] 득녀 1년 만에…이유영, ♥비연예인과 9월 '늦깎이 결혼식' 올린다

스포츠 많이본뉴스
1.

"무조건 5이닝" LG 우승 승부수 제동 걸렸다, 도대체 왜?

2.

"선수 요청입니다" 미스터리 풀렸다, 96구 던지고 왜 또 나왔나 했더니[대전 현장]

3.

'가을야구도 위태하다' 12연패 탈출 도전…롯데, 포수-외야수 엔트리 조정

4.

[현장라인업]'2-6 충격' 서울, 강현무 정태욱 '벤치'→'2-4 충격' 울산, 말컹 '부상' 제외…베스트 11 공개

5.

1점 승부면 '3연투' 할 수 있지 않나? → '투수 운용 달인' 이강철 KT 감독 생각은 달랐다

스포츠 많이본뉴스
1.

"무조건 5이닝" LG 우승 승부수 제동 걸렸다, 도대체 왜?

2.

"선수 요청입니다" 미스터리 풀렸다, 96구 던지고 왜 또 나왔나 했더니[대전 현장]

3.

'가을야구도 위태하다' 12연패 탈출 도전…롯데, 포수-외야수 엔트리 조정

4.

[현장라인업]'2-6 충격' 서울, 강현무 정태욱 '벤치'→'2-4 충격' 울산, 말컹 '부상' 제외…베스트 11 공개

5.

1점 승부면 '3연투' 할 수 있지 않나? → '투수 운용 달인' 이강철 KT 감독 생각은 달랐다

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.