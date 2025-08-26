12연패는 잊어라! '불꽃남자' 박찬형 또 3안타 불방망이 → 나균안 6…

스포츠조선

12연패는 잊어라! '불꽃남자' 박찬형 또 3안타 불방망이 → 나균안 68일만의 승리…새출발 다짐한 롯데, KT 잡고 단독 4위 [부산리뷰]

최종수정 2025-08-26 21:44

26일 부산 사직구장에서 열린 KT와 롯데의 경기. 5회말 무사. 박찬형이 안타를 친 후 기뻐하고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.26/

26일 부산 사직구장에서 열린 KT와 롯데의 경기. 7회 등판한 최준용이 무실점으로 이닝을 마친 후 동료들을 맞이하고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.26/

26일 부산 사직구장에서 열린 KT와 롯데의 경기. 롯데 김태형 감독이 KT 이강철 감독을 보며 웃고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.26/

[부산=스포츠조선 김영록 기자] 롯데 자이언츠가 지난 12연패의 아픔을 딛고 2연승을 달렸다.

롯데는 26일 부산 사직구장에서 열린 KT 위즈와의 시즌 13차전에서 4대3, 접전 끝에 1점차 신승을 거뒀다. 현장을 찾은 1만 6116명의 부산 팬들을 환호케 한 롯데의 부활이다.

롯데는 이날 승리로 프로야구 10개 구단 중 LG 트윈스와 한화 이글스에 이어 3번째로 60승(5무57패) 고지를 밟았다. 공동 4위를 달리던 KT를 한발 아래로 밀어냈다. KT와의 상대전적에서도 7승2무4패의 절대 우세를 지켰다.

앞서 악몽 같은 12연패를 겪고도 롯데는 '마지노선'이었던 5할 승률을 지켜냈다. 이제 초심을 되새기며 그간 잃어버린 승점을 되찾을 때다. 나균안의 태산 같은 안정감이 그 출발을 알렸다.

반면 KT는 지난 주말 두산 베어스와의 3연전 스윕의 호조를 이어가지 못했다. 58패째(59승4무)를 기록, 5할 승률의 위기는 물론 상위권 도약의 입구에서 다시 중위권의 한복판으로 내동댕이쳐졌다.

이날 롯데는 박찬형(3루) 손호영(2루) 고승민(우익수) 레이예스(지명타자) 유강남(포수) 나승엽(1루) 이호준(유격수) 장두성(중견수) 황성빈(좌익수) 라인업으로 임했다. 선발투수는 나균안이다.

KT는 허경민(3루) 김민혁(좌익수) 안현민(우익수) 강백호(지명타자) 김상수(2루) 황재균(1루) 장성우(포수) 스티븐슨(중견수) 장준원(유격수)으로 맞섰다. 선발은 오원석.


26일 부산 사직구장에서 열린 KT와 롯데의 경기. 롯데 선발투수로 등판한 나균안. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.26/
경기전 만난 김태형 롯데 감독은 지난 12연패를 돌아보며 "오늘부터 다시 시작한다"며 새출발을 다짐했다. 이어 외국인 투수 벨라스케즈에 대해 "경기 운영은 괜찮은데, 욕심을 부리자면 공이 좀 더 좋았으면 좋겠다. 남은 경기 잘 던져주길 바란다"고 강조했다.


이강철 KT 감독은 선발 소형준(24)의 1군 말소에 대해 "시즌전 계획했던 이닝을 다 채웠고(130이닝) 회복이 더뎌 로테이션을 한번 건너뛰기로 했다"고 설명했다. 30일 수원 KIA 타이거즈전 등판은 어렵고, 남은 기간 10일 로테이션을 적용해 오는 5일 광주 KIA전에 나선다는 설명. 이닝 제한은 140이닝으로 확대됐다.

이날 롯데는 1회초 리드오프 박찬형의 2루타로 만든 1사 2루에서 고승민의 적시타가 터지며 선취점을 뽑았다.

하지만 2회초 곧바로 2실점하며 흔들렸다. KT 선두타자 김상수의 안타, 2사 후 스티븐슨의 2루타가 이어지며 2사 2,3루가 됐다. 여기서 장준원의 2타점 중전 적시타가 터졌다.


26일 부산 사직구장에서 열린 KT와 롯데의 경기. 4회말 1사 1, 2루 이호준이 1타점 2루타를 친 후 기뻐하고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.26/
흔들리던 롯데를 다잡아준 건 상대의 실책이었다. 롯데는 2회말 2사 후 이호준의 볼넷, 장두성의 안타로 2사 1,3루를 이뤘고, 여기서 KT ㅅ너발 오원석의 1루 견제가 빗나가며 동점을 만들었다.

그리고 평정심을 되찾은 나균안의 존재감이 돋보였다. 3~4회 상대 상위타선을 잇따라 3자 범퇴로 돌려세웠다.

그 사이 롯데의 반격이 이뤄졌다. 4회말 1사 후 유강남의 안타, 나승엽의 볼넷에 이어 이호준의 1타점 2루타가 터져 3-2로 뒤집었다. 장두성의 잘 맞은 타구가 KT 3루수 허경민의 글러브로 빨려들며 직선타 처리된 점은 아쉬웠다.

하지만 롯데는 5회말 리드오프 박찬형이 다시 안타를 치며 기회를 만들었고, 손호영의 희생번트로 만든 1사 2루에서 고승민의 적시타, 그리고 KT 우익수 안현민의 실책이 더해지며 다시 1점을 추가, 4-2로 앞서나갔다.


26일 부산 사직구장에서 열린 KT와 롯데의 경기. 7회말 선두타자로 나온 박찬형이 안타를 친 후 기뻐하고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.26/
나균안은 6회까지 4사구 없이 5안타 2실점, 7K로 역투하며 승리투수다운 존재감을 뽐냈다. 필승조 최준용이 7~8회 2이닝을 책임졌다.

마무리 김원중이 9회초 마지막 위기에 처했다. 1사 후 김사수가 빗맞은 안타로 출루했고, 폭투 때 3루까지 내달리며 1사 3루를 만들었다. 다음타자 황재균의 내야땅볼 때 홈을 밟아 4-3, KT가 1점차로 따라붙었다. 하지만 김원중은 KT 장성우를 삼진으로 잡아내며 힘겹게 경기를 마무리지었다. KT 선발 오원석도 6회까지 8안타 4실점으로 역투했지만, 5안타에 그친 타선의 침묵에 패전투수가 됐다.


부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

