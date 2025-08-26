스포츠조선

'감독 퇴장→KBO에 전격 항의한다' 판독센터는 논란의 파울 어떻게 봤나…"가루 튄 건 인지했지만"

최종수정 2025-08-27 03:22

'감독 퇴장→KBO에 전격 항의한다' 판독센터는 논란의 파울 어떻게 봤나…
26일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기, 6회말 조성환 감독대행이 오명진의 타구때 비디오 판독결과 파울이 선언되자 그라운드로 나와 어필하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.26/




[잠실=스포츠조선 김민경 기자] "판독센터에서도 가루가 튄 것은 인지했지만, 가루가 튄다고 다 페어로 볼 수는 없다."

KBO는 26일 잠실 삼성 라이온즈-두산 베어스전 6회말 선두타자 오명진 타구의 파울/페어 비디오판독 결과 이상이 없다고 재차 확인했다. 중계 화면상으로 오명진의 타구가 우익선상 바깥쪽으로 치우치긴 했지만, 하얀 가루가 튀어 오르면서 라인에 물린 것으로 볼 수도 있었다. 조성환 두산 감독대행이 퇴장을 불사하고 어필한 배경이다. 두산의 KBO에 항의 공문을 보낼 예정이다.

문제 상황은 정확히 이랬다. 0-3으로 뒤진 6회말 선두타자 오명진이 볼카운트 2B2S에서 5구째 체인지업을 받아쳤고 우익선상에 걸친 2루타가 되는 듯했으나 배병두 1루심이 파울을 선언했다.

두산은 곧장 비디오판독을 신청했는데, 중계 화면상으로 타구가 파울라인 바깥쪽으로 치우치긴 했으나 하얀 가루가 튀어 오르는 장면이 포착됐다. 선에 물렸다고 볼 수도 있는 장면.

그러나 비디오판독센터는 원심 그대로 파울을 선언했다. 조 감독대행은 이에 불복해 타구가 튀었던 우익선상까지 뛰쳐나가 심판진에 어필했다. 어필해도 달라질 것은 없었지만, 그만큼 두산 벤치는 페어를 확신했다.

심판진은 규정에 따라 조 감독대행을 퇴장 조치했다.

KBO는 이 장면을 어떻게 봤을까. 비디오판독센터는 원심을 뒤집을 근거를 찾지 못했다고 했다.



26일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기, 6회말 조성환 감독대행이 오명진의 타구때 비디오 판독결과 파울이 선언되자 그라운드로 나와 어필하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.26/



KBO 관계자는 "비디오판독센터에서도 가루가 튄 것은 인지했지만, 가루가 튄다고 다 페어로 볼 수는 없다. 떨어진 지점으로만 판단했다. 번복할 증거가 나오지 않았던 상황"이고 설명했다.


파울라인은 내야까지는 횟가루로 긋지만, 외야 파울라인은 흰색 페인트로 긋는다. 내야 근처에서 라인에 물려 공이 튈 때는 횟가루가 튀는 것으로 판단할 수 있지만, 외야 파울라인은 횟가루가 아닌 다른 이물질이 튀었다고 봐야 한다는 게 KBO의 추가 설명이다.

두산 관계자는 이에 "구단은 조만간 KBO에 명확한 판독 근거를 설명해달라는 항의 공문을 발송할 예정이다. 판정 번복을 요구하는 것이 아니라 구체적인 근거와 설명을 요구하는 것이다. 비디오 판독 시스템의 기술력과 신뢰도에 대한 문제제기를 하는 것"이라고 했다.

오명진은 2루타를 인정받지 못해 아쉬운 표정으로 타석에 다시 섰다. 삼성 선발투수 원태인은 장타를 허용할 위기를 넘기고 오명진을 루킹 삼진으로 돌려세웠다.

두산은 수장을 잃은 채로 남은 경기를 치렀고, 삼성에 2대6으로 패해 4연패에 빠졌다. 0-6으로 8회말 김인태가 솔로포를 터트리고, 무사 만루에서 대타 강승호가 중견수 희생플라이를 치면서 2점을 따라붙었으나 경기를 뒤집기는 역부족이었다.





잠실=김민경기자 rina1130@sportschosun.com

