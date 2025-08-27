'불꽃' 열정 활활! 독립리그→프로행 3개월만에 만개…'5할' 불방망이 …

|
[부산=스포츠조선 김영록 기자] 5월 이전까진 프로 선수 아닌 '독립리거'였다. 하지만 이제 가을야구에 도전하는 팀의 리드오프로 우뚝 섰다.
앞서 지난 6월부터 한달 가량 1군에서 뛰는 동안도 4번이나 멀티히트 경기를 만들어내는 등 방망이에 재능을 보였다. 김태형 롯데 감독도 "퓨처스에서의 모습보다 1군에서 더 잘친다"며 감탄했을 정도. 수비력은 '불꽃야구' 시절부터 대선배들의 감탄을 살만큼 부드러운 글러브질이 돋보였던 선수다.
24일 창원 NC 다이노스전에서 5타수 4안타 4타점을 몰아치며 팀의 12연패 탈출을 이끌었고, 26일 부산 KT 위즈전에서도 4타수 3안타로 리드오프로서의 역할을 100% 해냈다.
"전반기에 몸쪽 떨어지는 변화구에 헛스윙하는 비율이 높았다. 이병규 코치님과 변화구 대처에 대해 상의를 한결과 변화구를 지켜보는 각도 좀 터득한 것 같다. 뭐가 문제인지 알게 되니까 그걸 연습에서 빠르게 보완할 수 있었다."
수비 역시 박정현 코치와 맹훈련하며 1군에 맞는 기본기를 익힌 결과라고.
12연패에 활약상이 묻힌 아쉬움도 있을 법하다. 하지만 박찬형은 "나는 내 위치에서 최선을 다할 뿐이다. 팀이 더 높은 곳으로 가는게 중요하다"며 웃었다.
처음엔 하위 타순에서 편하게 쳤다. 어느덧 테이블세터를 거쳐 최근에는 3경기 연속 리드오프로 출전했다. 리드오프로 나온다 한들 공을 더 많이 보거나, 선구안을 향상시키기보단 잘 치려고 노력하는 스타일이다.
"타순에는 신경쓰지 않는다. 투수가 매타석 1개 정도 실투를 하기 마련이다. 그걸 내 타이밍에 정확하게 맞추자는 단순한 생각으로 임하고 있다. 배트 중심에 정확히 맞추니 장타가 되더라. 내가 잘하는 것을 더 살리려고 노력하고 있다."
잠실=김영록기자 lunarfly@sportschosun.com