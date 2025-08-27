스포츠조선

출루율 0.426 쏠쏠했는데 손목 두상골 골절이라니... 호부지의 한탄 "그래도 대주자 스페셜로 쓴다"[창원 코멘트]

기사입력 2025-08-27 19:23


18일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 NC 다이노스의 경기. 8회초 1사 1루 NC 최정원이 2루 도루 이후 포수 송구 실책을 틈타 홈까지 노리고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.06.18/

1일 대전 한화생명볼파크에서 열린 NC-한화전. 1회초 1사 2, 3루 데이비슨의 안타 때 득점한 최정원이 환영받고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.1/

15일 창원NC파크에서 열린 NC와 한화의 경기. 타격하고 있는 NC 최정원. 창원=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.15/

[창원=스포츠조선 권인하 기자]"타격은 안되고 대주자와 대수비만 가능하다."

NC 다이노스의 멀티 플레이어 최정원이 왼손 손목부상으로 당분간 타격을 할 수 없게 됐다.

정확히는 두상골 골절상이다. 지난 23일 창원 롯데 자이언츠전서 5회말 타격 후 1루를 밟을 때 롯데 1루수의 다리에 걸려 넘어졌는데 이때 손으로 그라운드를 짚을 때 왼손 두상골 미세 골절상을 입었다.

NC측은 "부상 이후 붓기 완화를 위해 아이싱 치료를 병행하며 관리했고, 26일 상태 점검 후 병원 검진을 진행했는데 골절이 발견됐다"면서 "현재는 자각 증상이 크지 않은 상태로, 대수비와 대주자로는 경기에 출전할 수 있으며, 타석에 서기까지는 2주 정도의 기간이 필요할 것으로 예상된다'라고 밝혔다.

NC 이호준 감독은 "나중에 왜 안나오냐고 물어보실 것 같아 미리 말씀 드린다"면서 "(최)정원이가 손바닥 쪽에 금이 갔다. 지금은 대주자와 대수비로만 써야 한다"라고 했다.

이 감독은 이어 "그냥 시즌 중이라면 엔트리에서 빼야 하는데 다행히 9월 1일에 엔트리가 늘어나서 완전 스페셜로만 지금 쓸 수 있다"면서 "정원이가 출루율이 워낙 좋아서 방망이로도 많은 도움을 줬다. 체력이 그리 좋은 편은 아니라 일주일에 한두번 선발로 나가면 좋았는데"라고 아쉬워했다.

최정원은 올시즌 76경기서 타율 2할8푼2리(117타수 33안타) 11타점 36득점을 기록했다. 장타율은 0.308에 그치지만 출루율이 무려 0.426으로 매우 좋았다.

최정원 대신에 천재환이 나갈 수 있는 상황. 전날 투런포를 날리며 팀의 역전승에 발판을 마련하기도 했다. 이 감독도 "(천)재환이의 컨디션이 나쁘지 않아 다행이다"라고 말했다.
창원=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

