스포츠조선

문동주도 10승 대열 합류→짜릿 얼음물 샤워까지…"빨리 하고 싶다는 생각 있었는데"

기사입력 2025-08-27 22:22


27일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와 한화이글스의 경기. 한화 문동주 6이닝 1실점 호투를 펼친 뒤 미소 짓고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.27/

27일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와 한화이글스의 경기. 데뷔 첫 10승을 거둔 한화 문동주가 물세례를 받고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.27/

27일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와 한화이글스의 경기. 데뷔 첫 10승을 거둔 한화 문동주가 물세례를 받고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.27/

[고척=스포츠조선 이종서 기자] 문동주(22·한화 이글스)가 데뷔 첫 10승을 거뒀다.

문동주는 27일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와의 원정경기에 선발 등판해 6이닝 3안타 3볼넷 7탈삼진 1실점(비자책)을 기록했다. 타선이 두 점을 지원해주면서 승리 요건을 갖춘 문동주는 불펜의 호투로 승리투수가 됐다. 데뷔 이후 첫 10승.

동시에 문동주의 10승으로 한화는 코디 폰세(15승) 라이언 와이스(14승)까지 세 명의 10승 투수가 탄생했다. 한화에서 선발 세 명 10승은 2007년 류현진(17승) 정민철(12승) 세드릭 바워스(11승)에 이은 18년 만에 나온 기록이다.

1회말 실점으로 불안한 출발을 했다. 선두타자 박주홍과 8구의 승부 끝에 볼넷을 내줬고, 송성문에게 안타를 맞았다. 이어 임지열의 땅볼 때 수비 실책이 겹치면서 결국 첫 실점. 그러나 이주형을 삼진으로 잡아낸 뒤 루벤 카디네스를 3루수 뜬공으로 잡아내며 추가 실점을 하지 않았다.

2회부터는 안정을 찾으며 위력적인 피칭을 펼쳤다. 1사 후 볼넷이 나왔지만, 포크볼과 직구로 삼진 두 개를 더해 이닝을 마쳤다.

3회에도 1사에서 안타가 나왔지만, 역시 삼진 두 개로 이닝을 종료했다.

4회에는 2사 후 안타와 볼넷으로 출루가 나왔지만 중견수 뜬공으로 마쳤다. 5회와 6회는 모두 삼자범퇴.

총 98개의 공을 던진 문동주는 2-1로 앞선 7회말 마운드를 박상원에게 넘겨줬다.


27일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와 한화이글스의 경기. 한화 문동주 6이닝 1실점 호투를 펼친 뒤 미소 짓고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.27/

박상원이 1이닝을 무실점으로 막은 뒤 김범수(⅔이닝 무실점)-한승혁(⅓이닝 무실점)-김서현(1이닝 무실점)이 차례로 등판해 승리를 지켰다. 타선에서도 8회 한 점을 더했고, 한화는 3대1로 승리를 잡았다.

경기를 마친 뒤 한화 선수들은 물과 음료를 뿌리며 문동주의 10승을 축하했다. 갑작스럽게 물벼락을 맞게 된 문동주도 환하게 웃으면서 순간을 즐겼다.

문동주는 "일단 10승을 해서 기분이 좋다. 모든 선발투수가 목표라고 하면 두 자릿수 승리를 가장 먼저 꺼낼 정도로 하고 싶은 기록"이라며 "빨리 하고 싶었다. 9승하고 의식을 해서 빨리 하고 싶다는 이야기를 했는데 이 정도면 빨리한 편이 아닌가 싶다. 더 마음 편하게 다른 경기에서 승리를 가지고 올 수 있도록 열심히 하겠다"고 했다.

지난 16일 NC전에서 타구에 오른팔을 맞아 긴 열흘 넘게 휴식을 한 뒤 올라온 마운드. 문동주는 "맞았을 때 느낌이 좋지 않았는데 트레이닝 파트에서 아이싱도 끊이지 않게 자기 전까지도 해주셨다. 덕분에 빨리 돌아왔고, 좋은 결과로 보답할 수 있었던 거 같다"고 미소를 지었다.

한화는 이날 승리로 2위 확보가 굳어지기 시작했다. 가을야구가 점점 선명해지는 시기. 가을야구 이야기 문동주는 "팀이 이길 수 있는 상황을 만드는게 가장 중요하다. 내 개인의 승리가 아닌 팀이 이길 수 있는 상황을 만들고 내려오고 싶다"고 말했다.
고척=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com


27일 서울 고척스카이돔에서 열린 키움 히어로즈와 한화이글스의 경기. 한화 문동주가 실점 위기를 넘긴 뒤 기뻐하고 있다. 고척=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.27/

