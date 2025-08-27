스포츠조선

5등은 싫다! 4등도 아쉽다. 3위까지 비켜다오! → 삼성 역주행 미쳤다! 구자욱도 신난다 "야구는 50% 이상이 분위기"

27일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기, 4회초 2사 만루 삼성 구자욱이 만루홈런을 치고 기쁨을 나누고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.27/

[잠실=스포츠조선 한동훈 기자] 한때 8위까지 추락했던 삼성 라이온즈가 대반격에 나섰다. 이제는 3위와 불과 1경기 차이다.

삼성은 27일 잠실구장에서 열린 2025 KBO리그 두산 베어스와의 경기에서 14대1로 크게 이겼다. 삼성이 5연승을 내달리며 중위권 판도가 요동쳤다.

전날까지 3~5위였던 SSG 롯데 NC가 나란히 패했다. 6~8위 KT 삼성 KIA가 이기면서 2위 한화 밑으로는 안전지대가 사라졌다.

3위 SSG와 6위 삼성의 승차가 1경기다.

지난 14일 삼성이 5연패를 당했을 때만 해도 9등이 더 가까웠다. 당시 5위 KIA와 5경기 차이로 멀어졌다. 9위 두산에 3경기까지 쫓겼다.

이후 삼성은 9승 1무 1패다.

특히 27일 잠실 두산전은 투타 조화가 완벽했다. 선발 가라비토가 5이닝 1실점(비자책) 승리투수가 됐다. 6회부터 양창섭 육선엽 배찬승 양현이 남은 이닝을 무실점으로 정리했다. 필승조도 아꼈다. 타선은 13안타 3홈런을 몰아쳤다. 구자욱이 5타수 2안타 2홈런 6타점으로 타선을 이끌었다. 디아즈(6타수 2안타) 김성윤(3타수 2안타) 김영웅(4타수 2안타) 강민호(4타수 2안타)가 멀티히트 활약했다.


27일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기, 3회초 1사 3루 삼성 구자욱의 희생플라이때 득점에 성공한 3루주자 박승규가 박진만 감독의 환영을 받고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.27/

이렇게 된 이상 3위를 보고 달려야 한다. 5위는 와일드카드에서 탈락할 확률이 매우 높다. 4위도 준플레이오프 통과 확률이 극히 낮다. 3위를 해서 준플레이오프에 직행해야 플레이오프까지 갈 가능성이 수직 상승한다.


구자욱은 "정말 야구는 분위기가 50% 이상 차지한다고 생각한다. 주장으로서 지금 같은 경우에는 제가 뭐 할 게 없다. 홈런 쳐서 기분 좋은 게 아니라 연승을 이어갈 수 있어서 더 기분이 좋다"며 웃었다.

삼성은 젊은 선수들이 많아서 흐름 유지가 특히 중요하다. 구자욱은 "연패에 빠지면 제가 뭘 해야 될까 이런 고민을 많이 한다. 정말 말로 설명드릴 수 없을 만큼 적막이 흐를 때가 있다. 이유 불문하고 그냥 이기는 게 가장 중요하다"고 강조했다.


잠실=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

