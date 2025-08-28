스포츠조선

안현민이 내야땅볼로 아웃된 후 박경수 코치의 위로를 받고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.26/

명장의 '예감' 맞았다! 2025년 최고 핫가이 '머슬맨'이 사라졌다…'…
27일 부산 사직구장에서 열린 KT-롯데전. 7회초 1사 1루. 안현민이 안타를 친 후 기뻐하고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.27/

[부산=스포츠조선 김영록 기자] 신인상은 따놓은 당상, 시즌 MVP까지 넘보던 괴물의 기세는 어디로 간 걸까.

KT 위즈 안현민의 부진이 길어지고 있다. 안현민은 27일 부산 사직구장에서 열린 롯데 자이언츠전에서 5타수 1안타에 그쳤다. 이틀간 볼넷 없이 9타수 1안타, 삼진이 4개나 된다.

7월까지만 해도 서슬퍼런 방망이를 뽐냈다. 5월 한달간 홈런 9개를 몰아치며 스타덤에 올랐고, 6월에도 타율 3할4푼6리에 4홈런을 추가했다. '반짝 스타'가 아니었다. 7월에는 월간 타율 4할4푼1리, 홈런 5개를 터뜨린 결과 월간 MVP까지 거머쥐었다.

말 그대로 올한해 최고의 신데렐라, KT 역사상 첫손 꼽힐만한 히트상품이었다. 신인상은 당연하고, 시즌 MVP까지 넘볼만 했다.

하지만 무더위에 버티지 못한 걸까. 9월을 바라보는 지금 8월 한달간 안현민의 홈런은 0이다.

무엇보다 특유의 빨랫줄 같은 장타가 실종됐다. 비단 어제 오늘만의 일이 아니다. 월간 타율 2할5푼(68타수 17안타), OPS(출루율+장타율) 0,659에 그치고 있다.

여전히 시즌 타율(3할3푼9리) 출루율(4할4푼5리) OPS(1.016)는 1위를 질주중이지만, 타석 수가 상대적으로 적은 만큼 하락세도 가파르다. 타율은 두산 베어스 양의지, OPS는 삼성 라이온즈 디아즈의 추격이 거세다.

안현민은 팀동료 박영현을 비롯해 김도영(KIA 타이거즈) 문동주(한화 이글스) 이재현 김영웅(삼성 라이온즈) 윤동희(롯데 자이언츠) 등이 쏟아져 나온 2022년 황금 드래프트 출신이다. 당시 2차 4라운드에 KT 유니폼을 입었다.


명장의 '예감' 맞았다! 2025년 최고 핫가이 '머슬맨'이 사라졌다…'…
27일 부산 사직구장에서 열린 KT-롯데전. 1회초 2사. 박세웅이 안현민을 헛스윙 삼진으로 잡고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.27/

고교 시절만 해도 빠른 발과 영리한 주루가 돋보이는 '포수'였다. 고3 시절 동갑내기 김도영(KIA 타이거즈)을 이기고 고교 도루왕을 차지했을 정도.

프로 입단 후 수비의 아쉬움과 강한 어깨를 살리기 위한 방책으로 외야로 자리를 옮겼다가 군에 입대했다. 이때까지만 해도 KT가 장기적으로 키우는 유망주 중 한명에 불과했다.

군복무 과정에서 막강한 근육질로 돌변하면서 타고난 재능이 빛을 발했다. 컨택과 좋은 어깨, 괜찮은 선구안과 주력까지 지녔던 '툴가이' 외야수에 엄청난 파워가 더해지면서 괴물이 탄생했던 것.

데뷔 후 처음으로 풀타임 시즌을 소화하는 피로는 어쩔 수 없었다. 결국 종아리 근육에 피로가 쌓이면서 부상으로 이탈하는 경험도 겪었다.

타격의 상승세가 꺾이다보니 수비에서의 약점도 도드라지는 모양새. 26일 부산 롯데전을 앞두고 만난 이강철 KT 감독은 "요즘 안현민 수비하는 거 보면 불안불안하다. 언제 사고칠지 모른다"며 한숨을 쉬었다.

예감은 그대로 들어맞았다. 우익수로 나선 안현민은 5회말 어이없는 실책을 범해 4점째 쐐기점을 내줬다. 2-4에서 막판 추격전에 나선 KT가 1점을 따라붙었음을 감안하면, 한층 속쓰린 1점이었다.


명장의 '예감' 맞았다! 2025년 최고 핫가이 '머슬맨'이 사라졌다…'…
26일 부산 사직구장에서 열린 KT와 롯데의 경기. 1회초 2사 1루. 안현민이 낮은 공에 헛스윙 삼진 당하고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.26/
이강철 감독은 안현민의 몸상태에 대해 "중량이 워낙 많이 나가는 스타일이다보니 관리하면서 뛴다는게 쉽지 않다. 특히 인조잔디에서 뛰면 피로가 확 올라온다고 하더라"라며 걱정하기도 했다.

마음이 조급해지면서 날카롭던 선구안에도 다소 균열이 생기는 분위기. 다만 강속구에 대처하는 모습만큼은 여전하다. 이날 7회초 롯데 윤성빈의 158㎞ 직구를 받아쳐 우전안타로 연결하는 모습은 역시 안현민이었다.

로하스 대신 데려온 스티븐슨도 특별히 인상적인 모습을 보여주지 못하고 있는 상황. 다행히 강백호가 8월 한달간 버닝하며 안현민의 아쉬움을 채우고 있다.

괴물의 부활은 이뤄질 수 있을까. 결국 KT가 가을야구에 진출하고, 큰 무대에서 좋은 성적을 내려면 안현민의 괴물 같은 힘이 반드시 필요하다.


부산=김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com

