스포츠조선

"이젠 못주는 카드다." 124억 FA 뒤를 이을지도. 1할대 치던 대수비가 주전급이 됐다[창원 코멘트]

기사입력 2025-08-28 14:36


"이젠 못주는 카드다." 124억 FA 뒤를 이을지도. 1할대 치던 대수…
12일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 LG 트윈스의 경기. LG 구본혁이 안타를 날린 뒤 환호하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.12/

"이젠 못주는 카드다." 124억 FA 뒤를 이을지도. 1할대 치던 대수…
25일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기. 9회말 2사 1,3루 두산 이유찬 타구를 LG 구본혁이 펜스를 올라타고 점프해 잡아내고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.25/

"이젠 못주는 카드다." 124억 FA 뒤를 이을지도. 1할대 치던 대수…
12일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 LG 트윈스의 경기. LG 구본혁이 숨을 고르고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.12/

[창원=스포츠조선 권인하 기자]"이젠 못주는 카드다."

올시즌 LG 트윈스 타선의 가장 큰 변화는 구본혁의 성장이다. 지난해 상무에서 돌아와 주전같은 백업으로 활약했지만 타격이 초반만 반짝하고 후반에 급격히 떨어지는 모습을 보였던 구본혁은 올시즌엔 반대로 후반기에 더욱 맹렬히 터지면서 주전들의 체력을 보완해주며 주전급으로 올라섰다.

올시즌 112경기에 출전한 구본혁은 타율 2할8푼6리(301타수 86안타) 1홈런 34타점 37득점을 기록 중이다. 지난해엔 133경기서 타율 2할5푼7리(339타수 87안타) 2홈런 43타점 48득점을 기록했다. 어느덧 지난해 안타수에 1개 차로 접근. 데뷔 첫 100안타도 기대해 볼 수 있는 상황이다.

6월까지 타율 2할3푼8리(202타수 48안타)였던 구본혁은 7월부터 타율 3할8푼4리(99타수 38안타)의 상승세를 보여주고 있다.

26일 창원 NC전에선 7번-3루수로 출전해 팀이 비록 7대9로 패했지만 구본혁은 5타수 4안타의 맹타를 휘둘렀고, 27일에도 6번-유격수로 나서 …3타수 1안타 2득점으로 팀의 10대1 승리에 힘을 보탰다.


"이젠 못주는 카드다." 124억 FA 뒤를 이을지도. 1할대 치던 대수…
25일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 LG 트윈스의 경기. 9회말 2사 1,3루 두산 이유찬 타구를 LG 구본혁이 펜스를 올라타고 점프해 잡아내고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.07.25/

"이젠 못주는 카드다." 124억 FA 뒤를 이을지도. 1할대 치던 대수…
29일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기, 3회말 2사 1,2루 구본혁이 동점 2타점 2루타를 치고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.07.29/

"이젠 못주는 카드다." 124억 FA 뒤를 이을지도. 1할대 치던 대수…
29일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기, 3회말 2사 1루 구본혁이 오원석의 투구를 받아치다 배트가 조각나고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.07.29/
LG 염경엽 감독 역시 구본혁에 대한 신뢰가 두텁다. 염 감독은 구본혁이 최근 좋은 타격을 이어가는 것에 대해 "이제는 어느 정도 자신의 타격 이론이 정립이 돼 간다"면서 "이렇게 정립이 돼면 앞으로 2할7푼~2할8푼대를 꾸준히 칠 수 있게 될 것이다"라고 구본혁에 대해 기대치를 숨기지 않았다.

구본혁은 2루수, 3루수, 유격수를 모두 안정적으로 소화할 수 있는 유틸리티 내야수다. 예전엔 수비는 좋지만 타격이 약하다는 평가였고 실제로도 1할대 타율에 그쳤다. 상무에 다녀온 이후 급성장해 지난해 백업 내야수로서 한 계단 올라섰고 올해 또한번의 성장세를 보였다.

염 감독은 "앞으로도 백업이지만 주전처럼 일주일에 4경기 정도는 선발로 나가면서 300타석 이상을 치게 될 것이다. 그래야 우리 내야가 돌아간다"며 구본혁의 필요성에 대해 말하면서 "이젠 다른 팀에서 달라고 해도 못주는 카드가 됐다. 미래에 (오)지환이 다음의 유격수가 될 수도 있다"라고 했다.
창원=권인하 기자 indyk@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

‘민혜연♥’ 주진모, 손목에 빛나는 2,700만 원..골프 홀인원에 롤렉스 ‘겟’ [종합]

2.

김종국 결혼 8일 앞두고 양세찬도 열애설.."현재 연애중" 솔비, '촉' 발동(옥문아)

3.

[공식] '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 논란에…"불편 끼쳐 진심으로 죄송, 주의할 것"

4.

김남주, ♥김승우 112 실종신고 전말 밝혔다 "호텔서 1박2일 지내"

5.

[공식] 김선호x수지 '현혹' 측, 쓰레기 무단 투기 사과 "촬영 늦게 끝나, 상황 인지후 수거"

스포츠 많이본뉴스
1.

드디어 5이닝 채웠다! '9K 1실점' 이게 바로 투수 오타니, 월드스타 손흥민 시구 응원받고 역투...복귀 첫승 보인다

2.

'ML 경력도 없는데' 영입 리스트 맨 마지막, 미국서 발품 팔아 초대박 조짐...LG 톨허스트 영입 비하인드

3.

"10점주고 11점 뽑는다" '엘잘알' 호부지가 말하는 1위팀에 잘하는 비법은[창원 코멘트]

4.

"꿈이 이루어졌다" '韓 축구 새 역사' 카스트로프, 첫 태극마크에 뭉클…"자랑스러운 선수될 것"

5.

"웃기는 보람 있다" 8월 타율 0.360 불방망이 → 분위기메이커까지? 21세 풋내기 유격수, 롯데 이호준의 야망 [인터뷰]

스포츠 많이본뉴스
1.

드디어 5이닝 채웠다! '9K 1실점' 이게 바로 투수 오타니, 월드스타 손흥민 시구 응원받고 역투...복귀 첫승 보인다

2.

'ML 경력도 없는데' 영입 리스트 맨 마지막, 미국서 발품 팔아 초대박 조짐...LG 톨허스트 영입 비하인드

3.

"10점주고 11점 뽑는다" '엘잘알' 호부지가 말하는 1위팀에 잘하는 비법은[창원 코멘트]

4.

"꿈이 이루어졌다" '韓 축구 새 역사' 카스트로프, 첫 태극마크에 뭉클…"자랑스러운 선수될 것"

5.

"웃기는 보람 있다" 8월 타율 0.360 불방망이 → 분위기메이커까지? 21세 풋내기 유격수, 롯데 이호준의 야망 [인터뷰]

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.