너무 억울해 이의 신청까지 했는데...최주환의 잃어버린 안타와 타점, 돌…

[스포츠조선 김용 기자] 최주환의 바람은 이뤄지지 않았다.
하지만 기록은 실책. 다음날 최주환은 안타까운 마음을 표시했다. 타구가 정말 빨랐고, 오선우의 글러브가 아닌 발쪽에 공이 맞아 크게 튀었으니 안타라고 생각한 것이다. 얼마나 억울했으면, 상대인 오선우를 찾아가 상황 파악까지 했다고. 오선우도 당시 최주환에게 "타구가 너무 빨라 글러브로 대처할 여력이 없었다"고 답했다. 최주환과 키움은 타구가 오선우의 글러브가 아닌, 발쪽에 맞고 크게 튀었다고 봤다.
최주환은 "프로 선수로서의 자부심을 지키기 위해, 꼭 안타와 타점이 됐으면 좋겠다"는 바람을 드러냈다. 최주환은 자신은 이미 올시즌을 앞두고 비FA 다년계약을 체결한 상황에, 안타와 타점이 아니더라도 다음 계약에 미치는 영향은 없다고 강조했다. 정말 순수하게 자신이 때려낸 타구에 대한 기록을 인정받고 싶다는 의미였다.
최주환은 광주 원정 후 무릎이 붓고 발열이 생기는 염증 증세로 병원에 입원, 엔트리에서 제외됐다. 아직 호전되지 않아 돌아오지 못하고 있는데, 아쉬운 소식까지 듣게 됐다.
