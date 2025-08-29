[2025 KBO리그 기록실] KT vs 롯데 (8월 27일)

신대일 기자
기사입력 2025-08-29 08:07
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
"연예인 성격 차이 이혼? 대부분 부정행위"…변호사 폭로 나왔다[SC리뷰]
홍진경, 이혼 발표 3주만에 '오만추' 섭외 확정 "이제 나갈수 있어"
추성훈, 3억짜리 다이아 귀걸이 분실에 멤버들 '발칵'…경찰까지 출동(마이턴)
김남주, 170억 집 공개 "안방보다 넓은 화장실..집 커도 내 공간은 없어" (안목의여왕)
'이혼' 이시영 "임신 8개월, 배 많이 나옴♥" 임부복 D라인 공개
팬과 SNS 설전→2군행, 결국 사과문까지…"한마디 말로 해소되지 않겠지만"
'또 만났다' 이강인-김민재 2년 연속 챔스 코리안더비 성사!…'배신자 낙인' 트렌트는 친정 리버풀 격돌
708일 버텨내고 돌아온 오타니, 우리가 알던 그 투수였다[스조산책 MLB]
'세영아 한판붙자!' 심유진, 이변의 승리로 8강 선착…천적 툰중에 2-0완승, 8강서 안세영과 대결 가능성
누가 봐도 '호령이 덕분에 2연승!' 강렬한 '9번 타자', 6연패 팀의 멱살을 잡고 2연승 맹활약 [SC히어로]