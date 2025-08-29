스포츠조선

"준비 더 잘했어야"…12일 만에 등판→3이닝 6실점 최악투, 사령탑의 일침

기사입력 2025-08-29 18:25


"준비 더 잘했어야"…12일 만에 등판→3이닝 6실점 최악투, 사령탑의 …
28일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 삼성 라이온즈의 경기. 삼성 최원태가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.28/

"준비 더 잘했어야"…12일 만에 등판→3이닝 6실점 최악투, 사령탑의 …
28일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 삼성 라이온즈의 경기. 삼성 최원태가 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.28/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] "구속도, 제구도 정상적이지 않았다."

박진만 삼성 라이온즈 감독은 29일 대전 한화생명볼파크에서 열리는 한화 이글스와의 경기를 앞두고 선발투수 최원태를 향한 아쉬운 마음을 전했다.

최원태는 28일 잠실 두산 베어스전에 선발로 등판해 3이닝 9안타(1홈런) 1사구 2탈삼진 6실점으로 흔들렸다. 1회부터 3점을 주면서 분위기를 내줬고, 이닝마다 꾸준하게 실점이 나오면서 결국 마운드를 내려가야만 했다.

박진만 삼성 감독은 "어제는 솔직히 구속도 정상적이지 않고, 제구도 안 좋았다. 이전에 부상으로 담이 걸려서 한 템포 쉬어갔는데 그런 부분에 있어서 본인이 준비를 더 잘해야하지 않나 하는 아쉬움이 있다. 준비할 시간이 많았는데 어제는 컨디션이 정상적이지 않은 부분이 아쉬웠다"고 이야기했다.


"준비 더 잘했어야"…12일 만에 등판→3이닝 6실점 최악투, 사령탑의 …
28일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 삼성 라이온즈의 경기. 삼성 이호성이 역투하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.28/

"준비 더 잘했어야"…12일 만에 등판→3이닝 6실점 최악투, 사령탑의 …
28일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 삼성 라이온즈의 경기. 삼성 이승민이 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.28/
최원태가 흔들렸지만, 삼성은 타선과 불펜의 활약으로 경기를 연장까지 끌고갔다. 최원태에 이어 이호성(1⅔이닝 무실점)-이승민(2⅓이닝 무실점)-김태훈(1이닝 무실점)-배찬승(⅔이닝 무실점)-김재윤(1이닝 1실점)이 차례로 등판했다.

그사이 타선은 3회부터 5회까지 5점을 냈고, 7회에 구자욱의 적시타로 동점까지 만드는데 성공했다.

박 감독은 "최원태가 점수를 다 주고, 마지막에 끝내기로 졌지만 중간 역할 불펜 역할 잘해줘 무실점으로 했다. 동점까지 갈 수 있는 걸 불펜에서 해줬다. 이호성 이승민 이런 젊은 선수들이 잘 던져줘서 연장까지 갈 수 있었다"고 칭찬했다.


"준비 더 잘했어야"…12일 만에 등판→3이닝 6실점 최악투, 사령탑의 …
28일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 삼성 라이온즈의 경기. 삼성 박진만 감독이 선수들을 독려하고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.28/
5연승이 끊겼지만, 삼성은 공동 4위 KT 위즈, 롯데 자이언츠와 0.5경기 차 밖에 나지 않는 6위다. 2위 한화와의 3연전을 어떻게 보내는지가 중요해졌다.


박 감독은 "요즘 팀 분위기가 끝까지 포기하지 않는 분위기다. 아쉽게 지긴 했지만, 그런 분위기를 계속 이어가고 있는 상황이다. 이제 중요한 건 연패에 빠지지 않는 것"이라고 했다.


"준비 더 잘했어야"…12일 만에 등판→3이닝 6실점 최악투, 사령탑의 …
27일 잠실야구장에서 열린 삼성과 두산의 경기, 삼성 배찬승이 역투하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.27/
삼성은 선발투수로 좌완 이승현을 예고했다. 다만, 불펜진에는 불가피하게 휴식을 취해야 하는 선수가 생겼다. 박 감독은 "배찬승 선수는 연투라 휴식이고, 이호성도 어제 30개 이상을 던져 쉰다"라며 "좌완 이승현 선수가 몇 이닝을 던질 지 모르겠지만, 양창섭 선수가 뒤에 첫 번째 불펜으로 준비를 할 예정"이라고 말했다.

삼성은 박승규(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-김영웅(3루수)-강민호(포수)-김헌곤(좌익수)-류지혁(2루수)-이재현(유격수) 순으로 선발 라인업을 꾸렸다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

김종국 결혼 발표 현장..송지효 눈물까지 "드디어 갑니다" ('런닝맨')

2.

서우, 활동중단 6년만 '미국살이' 근황 공개 "너무 다른 삶 살고 있어"

3.

김구라, 늦둥이 딸 1.1㎏ 미숙아로 태어나..."대변보면 1kg 미만으로 떨어져"(렛츠고)

4.

크러쉬, ♥조이와 공개 연애 5년 만에 안타까운 소식 “작년 큰 수술”

5.

'아침마당' 김재원 울컥 "母 빈자리 채워준 장모에 투정, 돌아가시니 후회돼"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] 토트넘-레비 미쳤다! 손흥민 대체자 진짜 영입 성공! 970억에 네덜란드 슈퍼스타, 메디컬 테스트 완료→곧 오피셜

2.

'겸손하네' 김경문 감독 격려에 꾸벅 인사로 답한 정우주, ML 스카우트까지 매료시킨 9구 KKK[고척 현장]

3.

[오피셜] '대충격' 조세 무리뉴, 페네르바체서 깜짝 경질...세계 최고 명장의 몰락

4.

대전 사는 즐라탄의 평범한 일상 [영상]

5.

'선두 추격 어쩌나' 외인 타자 없이 가야한다…'어깨 통증' 리베라토, 결국 엔트리 제외 "완쾌되고 올 수 있게"

스포츠 많이본뉴스
1.

[속보] 토트넘-레비 미쳤다! 손흥민 대체자 진짜 영입 성공! 970억에 네덜란드 슈퍼스타, 메디컬 테스트 완료→곧 오피셜

2.

'겸손하네' 김경문 감독 격려에 꾸벅 인사로 답한 정우주, ML 스카우트까지 매료시킨 9구 KKK[고척 현장]

3.

[오피셜] '대충격' 조세 무리뉴, 페네르바체서 깜짝 경질...세계 최고 명장의 몰락

4.

대전 사는 즐라탄의 평범한 일상 [영상]

5.

'선두 추격 어쩌나' 외인 타자 없이 가야한다…'어깨 통증' 리베라토, 결국 엔트리 제외 "완쾌되고 올 수 있게"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.