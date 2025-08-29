"준비 더 잘했어야"…12일 만에 등판→3이닝 6실점 최악투, 사령탑의 …

|
|
[대전=스포츠조선 이종서 기자] "구속도, 제구도 정상적이지 않았다."
박진만 삼성 감독은 "어제는 솔직히 구속도 정상적이지 않고, 제구도 안 좋았다. 이전에 부상으로 담이 걸려서 한 템포 쉬어갔는데 그런 부분에 있어서 본인이 준비를 더 잘해야하지 않나 하는 아쉬움이 있다. 준비할 시간이 많았는데 어제는 컨디션이 정상적이지 않은 부분이 아쉬웠다"고 이야기했다.
|
|
박 감독은 "최원태가 점수를 다 주고, 마지막에 끝내기로 졌지만 중간 역할 불펜 역할 잘해줘 무실점으로 했다. 동점까지 갈 수 있는 걸 불펜에서 해줬다. 이호성 이승민 이런 젊은 선수들이 잘 던져줘서 연장까지 갈 수 있었다"고 칭찬했다.
|
박 감독은 "요즘 팀 분위기가 끝까지 포기하지 않는 분위기다. 아쉽게 지긴 했지만, 그런 분위기를 계속 이어가고 있는 상황이다. 이제 중요한 건 연패에 빠지지 않는 것"이라고 했다.
|
삼성은 박승규(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-김영웅(3루수)-강민호(포수)-김헌곤(좌익수)-류지혁(2루수)-이재현(유격수) 순으로 선발 라인업을 꾸렸다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com