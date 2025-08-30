스포츠조선

2-0 → 2-3 → 5-3 → 5-6 → 7-6 →7-8 → 8-8. 롯데와 두산, 정신 혼미해지는 무승부

최종수정 2025-08-30 22:20

2-0 → 2-3 → 5-3 → 5-6 → 7-6 →7-8 → 8-8. …
19일 잠실야구장에서 열린 롯데와 LG의 경기, 7회초 2사 1,3루 윤동희가 내야땅볼로 물러나며 아쉬워하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.19/

[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠와 두산 베어스가 어지러운 타격전 끝에 무승부에 그쳤다.

두산과 롯데는 30일 부산 사직구장에서 열린 2025 KBO리그 팀간 14차전에서 연장 11회 8대8 무승부를 거뒀다. 역전 재역전 재재역전이 반복된 대접전이었지만 승자도 패자도 없었다. 이날 1군 복귀한 롯데 윤동희는 4타수 2안타 1홈런 4타점 대활약을 펼쳤다. 팀 승리로 이어지지 않아 빛이 바랬다.

초반부터 엄청난 난타전이 벌어졌다. 1회초 두산이 2점을 내자 1회말 롯데가 3-2로 역전했다. 2회초에 두산이 케이브의 3점 홈런(시즌 14호)으로 5-3 재역전했다.

4회말 롯데가 반격을 시작했다.

선두타자 박찬형이 몸에 맞는 공으로 나갔다. 고승민이 안타를 쳤다. 나승엽이 삼진을 당했지만 레이예스가 싹쓸이 2루타를 터뜨렸다. 5-5 동점.

5회말에는 1사 2, 3루에서 박찬형이 유격수 땅볼 타점을 올렸다. 롯데가 6-5로 앞섰다.

6회초 두산이 또 역전했다. 2사 2, 3루에서 안재석이 우측에 적시 2루타를 폭발했다. 두산이 7-6으로 뒤집었다.

6회말 롯데가 또 역전했다. 윤동희가 2점 홈런(시즌 6호)을 쏘아올렸다. 8-7 재역전.


롯데의 리드도 오래 가지 못했다. 7회초 두산이 승부를 원점으로 돌렸다. 2사 1루에서 조수행이 좌익수 키를 넘기는 2루타를 때렸다. 8-8 동점.

8회말 롯데가 2사 만루 찬스를 잡자 두산은 마무리투수 김택연을 투입했다. 김택연은 한태양을 삼진 처리해 불을 껐다.

롯데도 9회초 마무리 김원중 카드를 꺼냈다.


2-0 → 2-3 → 5-3 → 5-6 → 7-6 →7-8 → 8-8. …
28일 잠실구장에서 열린 두산 베어스와 삼성 라이온즈의 경기. 두산 케이브가 숨을 고르고 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.28/
양 팀 마무리가 9회를 틀어막으면서 승부는 연장으로 흘렀다.

두산은 10회초 선두타자가 살아나갔지만 후속타가 터지지 않았다. 1사 2루에서 김기연이 2루 땅볼, 박계범이 삼진 아웃됐다.

롯데는 10회말 삼자범퇴에 그쳤다.

11회초 롯데 우익수 윤동희가 결정적인 수비를 하나 해줬다. 1사 후 두산 오명진의 타구가 원바운드로 우측 담장을 때렸다. 2루타성 타구였다. 윤동희가 빠르게 반응했다. 2루 송구까지 정확했다. 오명진을 1루에 묶었다.

수비 도움을 받은 롯데 김강현은 정수빈 케이브를 범타로 막았다.

롯데는 11회말 2사 후에 한태양이 볼넷을 고르면서 불씨를 되살리는 듯했지만 강승구가 유격수 땅볼 아쉬움을 삼켰다.


부산=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

이민정, '개량한복' 입고 베니스서 ♥이병헌 내조..한국美 알렸다 [SC이슈]

2.

'놀뭐' 김희애, 80's 서울가요제 MC 확정..“너무 재밌을 것 같다"

3.

이국주, 일본 점집서 충격 점괘..결국 "결혼 포기" 선언

4.

정영림, ♥심현섭에 꿀 뚝뚝 "날 항상 웃게 해줘, 심심하지 않다"(조선의사랑꾼)

5.

서장훈, 차 1대 값 회식비 플렉스.."신기루, 하이볼을 20잔 시키더라"(라스)

스포츠 많이본뉴스
1.

'50홈런-150득점-400루타' 오타니가 이걸 한다고? 루스-폭스 밖에 없는데, 그러면 슈와버 60홈런-140타점 이긴다

2.

'이럴수가!' 안세영, 세계선수권 2연패 천위페이에 막혔다…'발목부상' 천위페이의 투혼에 0-2로 완패

3.

'영원한 캡틴' 손흥민의 응원, 토트넘 'NEW 7번→SON 후계자' 사비 시몬스 게시물에 '좋아요'

4.

"완전히 애잖아" 그런데 구단 역대급 투수를 소환했다…"이게 현실? 미쳤다"

5.

으악! 엄청난 고통.. 158km 파이어볼에 무릎 직격! → 1루까지 걷지도 못하고 교체

스포츠 많이본뉴스
1.

'50홈런-150득점-400루타' 오타니가 이걸 한다고? 루스-폭스 밖에 없는데, 그러면 슈와버 60홈런-140타점 이긴다

2.

'이럴수가!' 안세영, 세계선수권 2연패 천위페이에 막혔다…'발목부상' 천위페이의 투혼에 0-2로 완패

3.

'영원한 캡틴' 손흥민의 응원, 토트넘 'NEW 7번→SON 후계자' 사비 시몬스 게시물에 '좋아요'

4.

"완전히 애잖아" 그런데 구단 역대급 투수를 소환했다…"이게 현실? 미쳤다"

5.

으악! 엄청난 고통.. 158km 파이어볼에 무릎 직격! → 1루까지 걷지도 못하고 교체

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.