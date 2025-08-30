스포츠조선

'잘되는 집안-안되는 집안' 4경기 4승 LG 톨허스트, 4경기 방어율 8점대 롯데 벨라스케즈[잠실현장]

기사입력 2025-08-31 01:15


30일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 시즌 4승을 기록한 LG 톨허스트. 1회 투구를 마치고 밝은 표정으로 마운드를 내려오는 LG 톨허스트. 시즌 3패를 당한 롯데 벨라스케즈(오른쪽). 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.30/

30일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 1회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 LG 톨허스트.

지난 13일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 2회 5실점을 허용한 롯데 선발 벨라스케즈.



[잠실=스포츠조선 송정헌 기자] 어디서 이런 복덩이를 데려왔을까? 비슷한 시기 KBO리그를 찾은 두 외국인 투수의 희비가 엇갈렸다.

LG 트윈스 앤더슨 톨허스트가 4승을 챙겼다. LG 트윈스 대체 외국인 투수 톨허트스는 선발 출전한 4경기를 모두 승리하며 시즌 4승 째를 올렸다.

LG 트윈스는 30일 잠실구장에서 KBO리그 키움 히어로즈와 주말 3연전 두 번째 경기를 펼쳤다. LG는 키움을 상대로 6대 5로 승리하며 전날 패배를 설욕했다.

LG 트윈스는 올 시즌 76승3무45패로 리그 2위 한화에 5.5경기 앞선 1위를 질주 중이다. 정규시즌 1위를 노리는 LG에게 올 시즌 남은 경기는 이제 20경기 뿐이다.

이날 선발 출전한 LG 톨허스트는 7이닝을 책임지며 또다시 승리 투수가 됐다.

톨허스트는 이달 초 에르난데스의 대체 선수로 LG에 새롭게 합류한 대체 선수다. 메이저리그 경력도 없는 톨허스트는 KBO리그에서 대박 활약을 펼치고 있다. 데뷔 전부터 강렬했다. 지난 8월 12일 KT전 7이닝 무실점으로 승리투수가 됐다. 19일 롯데전 6이닝 무실점, 24일 KIA전 5이닝 1실점으로 시즌 3승을 올리더니 30일 키움전마저 7이닝 1실점(비자책)으로 출전한 4경기 모두 승리를 기록했다.


30일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. 선발 투구하고 있는 LG 톨허스트. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.30/

1회 투구를 마치고 마운드를 내려오는 LG 톨허스트.

1회 투구를 마치고 마운드를 내려오며 오스틴과 대화를 나누는 LG 톨허스트.


LG 톨허스트와 롯데가 영입한 대체 선수 벨라스케즈는 명암이 엇갈렸다.


29일 롯데 자이언츠 빈스 벨라스케즈는 부산 사직구장에서 열린 두산과 홈경기 선발 등판했으나 시즌 3패(1승)를 당했다. 벨라스케즈는 두산 상대 5이닝 투구하며 5실점으로 패전투수가 됐다.

롯데는 지난 8월 6일 외국인 투수를 전격 교체했다. 22경기 선발 등판 시즌 10승을 기록 중이던 데이비슨을 내보내고 더 강력한 1선발을 원한 롯데는 메이저리그 38승을 기록한 빈스 벨라스케즈를 전격 영입했다.

데이비슨이 시즌 10승을 기록했으나 가을야구를 노리던 롯데는 더 나은 성적을 위해 결단을 내렸다. 하지만, 이 결정은 악 수가 됐다.

데이비슨을 방출하고 데려온 벨라스케즈는 KBO리그 4경기 출전 1승 3패를 기록 중이다. 내용은 더 안 좋다.


13일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 2회 선취 실점을 허용한 롯데 선발 벨라스케즈. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.13/

13일 한화 전 2회 선취 실점을 허용한 롯데 선발 벨라스케즈.


새로운 리그에 적응하지 못했다고 하기엔 한 달 가까운 시간이 지났다. 벨라스케즈는 성적이 나아지지 않고 있다. 출전한 4경기 평균자책점이 8점대가 넘는다. 1승을 기록한 NC전도 6이닝 4실점이었다.

방출 당한 데이비슨의 저주일까?

롯데는 벨라스케즈 영입 후 12연패를 당하기도 했다. 가을야구를 위해 야심차게 데려왔지만 팬들의 실망감만 더 커졌다.

'되는 집안' LG는 대체 선수 톨허스트 활약 덕분에 정규시즌 우승에 더 다가섰다. '안되는 집안' 롯데는 대체 벨라스케즈 영입 후 가을야구 진출 가능성이 더욱 불투명해졌다.


30일 잠실구장에서 열린 LG와 키움의 경기. LG가 키움에 승리했다. 경기 종료 후 동료들과 하이파이브를 나누고 있는 LG 톨허스트, 치리노스.

우승을 위한 완벽한 조합. LG 톨허스트, 치리노스.

경기 종료 후 하이파이브를 나누고 있는 LG 치리노스-톨허스트.

