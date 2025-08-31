"올해 힘들 것 같다" → 롯데 날벼락? 홍민기 '팔꿈치 불편감' 도대체…

스포츠조선

16일 부산 사직구장에서 열린 롯데와 삼성의 경기. 투구하고 있는 롯데 홍민기. 부산=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.16/

19일 잠실야구장에서 열린 롯데와 LG의 경기, 7회말 홍민기가 공 2개만을 던진 후 교체되고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.08.19/

[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠 좌완 파이어볼러 홍민기(24)가 이대로 시즌을 마감할 가능성이 제기됐다.

김태형 롯데 감독은 31일 부산 사직구장에서 열리는 2025 KBO리그 두산 베어스전을 앞두고 홍민기의 복귀 시점에 대해 "올해는 힘들 것 같다"며 비관적으로 전망했다.

의학적인 부상 소견이 없지만 선수 개인이 불편한 느낌을 가지고 있다는 것이 구단의 설명이다.

홍민기는 올 시즌 혜성처럼 등장했다. 2020 신인드래프트 1라운드 전체 4번에 뽑힌 특급 유망주였다. 지난해까지 통산 4경기 4이닝 출전에 그쳤다. 2025년 25경기 32이닝 홀드 3개 평균자책점 3.09를 기록했다.

홍민기는 150km 이상 던지는 희귀한 왼손 강속구 투수다. 야구계에는 '좌완 파이어볼러는 지옥에 가서라도 데리고 오라'는 속설이 있다. 김원중 정철원 최준용 의존도가 컸던 롯데 불펜에 엄청난 힘을 줬다.

하지만 지난 17일 삼성전과 19일 LG전 갑작스럽게 제구력이 흔들렸다. 두 경기 모두 한 타자만 상대하고 교체됐다. 결국 20일 1군에서 제외됐다.

혹여나 부상일까 싶어서 롯데는 매우 조심스럽게 접근했다. 병원 두 곳에서 크로스체크까지 진행했다. 27일 받은 결과는 '염증 및 손상은 발견되지 않았다'는 것이다.

다만 홍민기는 팔꿈치에 다소 만성적인 불편감을 가지고 있다. 한 시즌을 치르면서 몸 상태가 100% 완벽한 선수들은 드물다. 다들 한 두 군데 작은 부상을 달고 뛴다. 물론 의학적 소견과 별개로 개인이 느끼는 정도도 중요하다.
25일 부산 사직구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 8회를 무실점으로 막은 홍민기가 동료들을 맞이하고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.25/

25일 부산 사직구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기. 8회를 무실점으로 막은 홍민기가 기뻐하고 있다. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.7.25/
이 때문에 구단으로서는 정확한 복귀 타이밍을 가늠하기가 어렵다.


김태형 감독은 최대한 보수적으로 이야기한 것으로 풀이된다. 김태형 감독은 일단 홍민기가 9월 확대엔트리에 합류하기는 어렵다고 했다. 김태형 감독은 "2군에서 던지는 모습을 봐야 한다. 내가 봤을 때 올해는 힘들 것 같다. 정상적으로 준비해서 경기에 들어가고 또 몇 경기 던지면 올 시즌 끝날 것 같다"고 내다봤다.

실제로 다친 곳이 없어서 갑자기 컨디션이 회복될 가능성도 물론 있다. 홍민기는 이날 캐치볼 훈련을 정상적으로 소화했다. 롯데 관계자는 "몸 상태에 이상이 없었다. 이번 주부터 훈련 일정을 잡을 예정"이라고 설명했다.


부산=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

