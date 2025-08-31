스포츠조선

원태인 2년 연속 10승 달성! 삼성 기세 미쳤다…한화와 주말 3연전 싹쓸이 승리 [대전 리뷰]

기사입력 2025-08-31 20:59


원태인 2년 연속 10승 달성! 삼성 기세 미쳤다…한화와 주말 3연전 싹…
31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성-한화전. 8회말 등판한 이승민이 투구 전 손가락에 입김을 불어넣고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.31/

[대전=스포츠조선 이종서 기자] 삼성 라이온즈가 주말 3연전을 모두 쓸어 담았다.

삼성은 31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 한화 이글스와의 원정경기에서 5대3으로 승리했다. 삼성은 한화와의 3연전을 모두 쓸어담으며 3연승을 달렸다. 시즌전적은 63승2무60패. 2위 한화는 3연패. 시즌 전적은 70승3무51패가 됐다.

이날 삼성은 김지찬(중견수)-김성윤(우익수)-구자욱(지명타자)-르윈 디아즈(1루수)-김영웅(3루수)-강민호(포수)-류지혁(2루수)-김헌곤(좌익수)-이재현(유격수)이 선발로 나왔다.

한화는 손아섭(지명타자)-이도윤(2루수)-문현빈(좌익수)-노시환(3루수)-이진영(중견수)-김태연(우익수)-김인환(1루수)-최재훈(포수)-하주석(유격수)이 선발 출전했다.

1회초 삼성이 점수를 냈다. 김지찬이 안타를 치고 나갔고, 2루를 훔쳤다. 이후 김성윤의 적시타로 1-0 리드를 잡았다.


원태인 2년 연속 10승 달성! 삼성 기세 미쳤다…한화와 주말 3연전 싹…
31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성-한화전. 1회말 2사 1루 노시환이 투런포를 친 후 환호하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.31/
1회말 곧바로 한화의 반격이 이뤄졌다. 2사 후 문현빈이 볼넷을 얻어냈고, 노시환이 원태인의 직구가 스트라이크존 높은 쪽으로 향하자 그대로 밀어쳐 담장을 넘겼다. 노시환의 25호 홈런.

2회초 삼성이 경기를 원점으로 돌렸다. 강민호의 볼넷과 류지혁의 안타, 김헌곤의 진루타에 이은 이재현의 볼넷으로 1사 만루가 됐다. 김지찬의 땅볼로 2루주자가 3루에서 잡혔지만, 3루주자 강민호가 득점에 성공했다.

한화는 2회말 김인환의 볼넷과 이재원의 희생번트로 1사 2루가 됐다. 하주석의 내야안타 때 김인환이 홈까지 과감하게 달렸지만, 잡히면서 득점 찬스가 날아갔다. 손아섭의 볼넷으로 다시 찬스를 만드는 했지만, 후속타가 이어지지 않았다.


원태인 2년 연속 10승 달성! 삼성 기세 미쳤다…한화와 주말 3연전 싹…
31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성-한화전. 3회초 1사 1루 강민호가 투런포를 친 후 환영받고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.31/

3회말 삼성이 홈런 한 방으로 분위기를 바꿨다. 디아즈가 몸 맞는 공으로 나갔고, 김영웅의 삼진 후 강민호의 투런 홈런이 터졌다.

한화가 5회말 이도윤의 2루타 뒤 문현빈의 진루타, 노시환의 고의4구 후 이진영의 희생플라이로 한 점을 따라갔다. 그러나 6회초 이재현의 솔로 홈런으로 점수는 두 점 차가 됐다.

삼성의 투수진이 또 한 번 한화 타선을 묶었다. 앞선 두 경기에서 무실점을 기록했던 불펜진은 원태인의 승리를 지켜줬다. 원태인은 6이닝 3실점으로 퀄리티스타트를 하고 마운드를 내려갔다. 원태인에 이어 배찬승(1이닝 무실점)-이승민(1이닝 무실점)-김태훈(1이닝 무실점)이 차례로 등판했다.


원태인 2년 연속 10승 달성! 삼성 기세 미쳤다…한화와 주말 3연전 싹…
31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성-한화전. 7회말 등판한 배찬승이 투구하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.31/
한화는 김기중이 2⅓이닝 3실점으로 마운드를 내려간 뒤 김종수(1⅓이닝 1실점)-조동욱(1이닝 무실점)-윤산흠(1이닝 1실점)-박상원(1이닝 무실점)-한승혁(1이닝 무실점)-김서현(1이닝 무실점)이 마운드에 올랐다.
대전=이종서 기자 bellstop@sportschosun.com

:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

'48세' 김종국, 직접 결혼 발표 "♥예비신부=비연예인...연애 티 많이 내" ('런닝맨')[종합]

2.

'이범수와 이혼' 이윤진, 자식농사 대박났다..14살 소을이 학생회장→음악 영재까지

3.

"지민-송다은 교제 안해"…BTS, 첫 열애-결별 인정 이유[SC이슈]

4.

[공식] BTS 지민 측 "송다은과 수년전 호감 있었지만, 현재 교제하는 사이 아냐"(전문)

5.

김종국 "♥예비신부, 나와 완전 반대...봉투 하우스 공개 후 장가 못갈 뻔" ('런닝맨')

스포츠 많이본뉴스
1.

2G 연속 5이닝 못채웠다! 천하의 양현종인데… 필승 향한 꽃감독의 의지 [수원리포트]

2.

LG 주전 포수 박동원, 3회 끝나고 갑자기 교체됐다...왜? [잠실 현장]

3.

오승환 두 번째 은퇴투어, 선물은 '황금 자물쇠'…"마무리투수 활약 존경"

4.

롯데 나승엽, 사구에 뼈 맞았나.. 극심한 고통 호소 → 땅에 발 딛지도 못하고 교체

5.

[현장인터뷰]"끌려다니지 않고 준비한대로" 황선홍 감독의 다짐, 이창근 복귀는 "파이널 라운드 가능할 수도"

스포츠 많이본뉴스
1.

2G 연속 5이닝 못채웠다! 천하의 양현종인데… 필승 향한 꽃감독의 의지 [수원리포트]

2.

LG 주전 포수 박동원, 3회 끝나고 갑자기 교체됐다...왜? [잠실 현장]

3.

오승환 두 번째 은퇴투어, 선물은 '황금 자물쇠'…"마무리투수 활약 존경"

4.

롯데 나승엽, 사구에 뼈 맞았나.. 극심한 고통 호소 → 땅에 발 딛지도 못하고 교체

5.

[현장인터뷰]"끌려다니지 않고 준비한대로" 황선홍 감독의 다짐, 이창근 복귀는 "파이널 라운드 가능할 수도"

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.