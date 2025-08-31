정철원 친정에 어퍼컷! '트레이드 대결' 김민석 K → 롯데, 5-1 두…

스포츠조선

2025-08-31


7일 부산 사직야구장에서 열린 KIA와 롯데의 경기, 7회초 2사 롯데 정철원이 KIA 한준수를 삼진처리하며 이닝을 끝낸 후 환호하고 있다.

사진제공=롯데자이언츠

[부산=스포츠조선 한동훈 기자] 롯데 자이언츠가 두산 베어스를 꺾고 3위 희망을 이어갔다. 투수 나균안은 타구에, 타자 나승엽은 투구에 맞아 교체됐는데 큰 부상은 아닌 것으로 전해졌다.

정철원은 '친정' 두산에 어퍼컷을 날렸다. 트레이드 상대였던 김민석에게 삼진을 빼앗은 뒤 주먹을 불끈 쥐었다.

롯데는 31일 부산 사직구장에서 열린 2025 KBO리그 두산과의 경기에더 5대1로 승리했다.

선발투수 나균안은 3이닝 무실점 승패 없이 물러났다. 4회초 타구에 어깨를 맞고 투구를 강행하다가 마운드에서 내려왔다. 1루수 나승엽은 발목에 맞았다. 극심한 고통을 호소하며 교체됐다. 롯데 관계자에 따르면 불행 중 다행으로 두 선수 모두 골절은 피했다. 타박상이다. 당장 병원으로 이동하지 않고 아이싱 치료 후 상태를 지켜볼 계획이다.

3회말 롯데가 선취점을 뽑았다. 선두타자 이호준이 솔로 홈런을 폭발했다. 이호준은 2볼의 유리한 카운트에서 3구째 패스트볼을 마음먹고 돌렸다. 우측 담장을 훌쩍 넘겼다. 시즌 3호 홈런.

4회초에는 나균안이 타구에 맞는 변수가 발생했다. 양의지가 때린 공이 나균안의 오른쪽 어깨를 강타했다. 나균안은 계속 던지겠다는 의지를 불태웠다. 하지만 다음 타자 박준순에게 안타를 맞고 마운드에서 내려왔다. 롯데 관계자는 "선수 보호 차원에서 교체했다"고 밝혔다.

무사 1, 2루에 구원 등판한 박진이 불을 잘 껐다.


사진제공=롯데자이언츠

사진제공=롯데자이언츠
롯데는 5회말 귀중한 추가점을 얻었다.


1사 후 고승민이 우전 안타를 쳤다. 윤동희가 볼넷을 골랐다. 1사 1, 2루에서 레이예스가 중전 적시타를 터뜨렸다. 고승민이 득점했다. 윤동희는 3루까지 갔다. 1, 3루에서 나승엽도 우측에 안타를 쳐냈다.

나승엽은 3-0으로 앞선 7회말 2사 1루에 박치국의 공에 맞았다. 좌타자라 보호대를 오른쪽에만 찼다. 취약 부위인 발목이 노출됐다.

8회초 1사 후 정철원이 등판했다. 양의지를 투수 땅볼 처리했다. 박준순에게 중전 안타를 맞았다. 2사 1루에서 김민석을 삼진 처리했다.

롯데는 8회말 승부에 쐐기를 박았다. 무사 만루에서 박찬형의 희생플라이와 장두성의 땅볼 타점을 엮어 2점을 더했다.


부산=한동훈 기자 dhhan@sportschosun.com

