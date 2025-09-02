역대급 '투고타저'는 아닌가. 0.256→0.254→0.258→0.259…

|
|
|
[스포츠조선 권인하 기자]10구단 체제 역대급 투고타저 시대는 아닌가.
한화 이글스의 코디 폰세와 라이언 와이스, SSG 랜더스의 드류 앤더슨과 미치 화이트, KIA 타이거즈의 제임스 네일과 아담 올러 등 수준급 외국인 투수들의 등장으로 마운드 높이가 높아졌다는 분석. 여기에 150㎞가 넘는 공 빠른 국내 투수들의 등장으로 마운드가 좋아졌다.
그러나 시간이 지나면서 투수들의 힘이 빠졌을까. 타자들이 투수들의 공에 적응을 했을까. 타율이 다시 오르기 시작했다. 6월 한달간 전체 타율이 2할6푼9리로 껑충 뛰면서 시즌 타율이 2할5푼8리가 됐고, 7월말엔 2할5푼9리, 8월말엔 2할6푼으로 올랐다. 마지막 남은 9월에 다시 2할5푼대로 떨어진다면 10구단 체제 시즌 최저 타율 신기록이 써진다.
|
|
|
9월 한달 간 시즌 타율과 3할 타자가 결정된다. 그에 따라 올시즌이 역대급 투고타저 시즌인지도 알 수 있게 된다.
외국인 선수가 도입된 1998년 이후 가장 적은 3할 타자가 나온 시즌은 2006년으로 겨우 5명에 불과했다. 그해 시즌 타율도 2할5푼5리로 가장 낮았다. 2002년이 9명으로 10명이 되지 않은 시즌은 그 두번 뿐이었다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com