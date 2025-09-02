스포츠조선

역대급 '투고타저'는 아닌가. 0.256→0.254→0.258→0.259→0.260. 3할 타자도 12명. 순위 싸움이 결정할 신기록[SC 포커스]

기사입력 2025-09-02 12:42


12일 대전 한화생명 볼파크에서 열린 한화 이글스와 롯데 자이언츠의 경기. 1회 실점 위기를 넘기고 포효하는 한화 선발 폰세. 대전=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.12/

6일 인천 SSG랜더스필드에서 열린 SSG와 삼성의 경기. 선발 투구하고 있는 SSG 앤더슨. 인천=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.06/

29일 수원KT위즈파크에서 열린 KBO리그 KT 위즈와 KIA 타이거즈의 경기. KIA 네일이 역투하고 있다. 수원=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.29/

[스포츠조선 권인하 기자]10구단 체제 역대급 투고타저 시대는 아닌가.

그해 투수와 타자 중 누가 더 셌는지를 알 수 있는 지표는 타율이다. 투수들이 잘던진다면 타자들의 타율이 떨어진다. 3할 타자의 수가 줄어들고 전체 타율이 낮다. 투수들의 공을 타자들이 잘치면 당연히 타율이 올라가니 3할 타자들이 많아지고 전체 타율 역시 높아질 수밖에 없다.

올시즌은 초중반까지만해도 역대급 투고타저로 불렸다. 4월까지 전체 타율이 2할5푼6리에 불과했고, 5월까지는 더 낮아져 2할5푼4리까지 내려갔다.

한화 이글스의 코디 폰세와 라이언 와이스, SSG 랜더스의 드류 앤더슨과 미치 화이트, KIA 타이거즈의 제임스 네일과 아담 올러 등 수준급 외국인 투수들의 등장으로 마운드 높이가 높아졌다는 분석. 여기에 150㎞가 넘는 공 빠른 국내 투수들의 등장으로 마운드가 좋아졌다.

그러나 시간이 지나면서 투수들의 힘이 빠졌을까. 타자들이 투수들의 공에 적응을 했을까. 타율이 다시 오르기 시작했다. 6월 한달간 전체 타율이 2할6푼9리로 껑충 뛰면서 시즌 타율이 2할5푼8리가 됐고, 7월말엔 2할5푼9리, 8월말엔 2할6푼으로 올랐다. 마지막 남은 9월에 다시 2할5푼대로 떨어진다면 10구단 체제 시즌 최저 타율 신기록이 써진다.

10개구단 체제에서 시즌 최저 타율은 2할6푼이다. 2021년과 2022년에 기록했었다. 그해 3할 타자도 가장 적은 13명씩에 그쳤다.


29일 잠실야구장에서 열린 KT와 LG의 경기, 1회초 KT 안현민이 안타를 치고 기뻐하고 있다. 잠실=허상욱 기자wook@sportschosun.com/2025.07.29/

27일 부산 사직구장에서 열린 KT-롯데전. 3회말 2사. 안타로 출루한 레이예스. 부산=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.27/

24일 잠실구장에서 열린 두산과 KT의 경기. 1회말 1타점 내야땅볼을 날리고 있는 두산 양의지. 잠실=송정헌 기자songs@sportschosun.com/2025.08.24/
8월말 KBO리그의 3할타자는 총 12명이다. 1위가 KT 위즈의 안현민으로 3할2푼2리를 기록하고 있고 12위가 삼성 르윈 디아즈로 정확히 3할을 쳤다. 두산 베어스 제이크 케이브와 한화 채은성이 2할9푼9리를 기록하고 있고, NC 다이노스 김주원이 2할9푼8리, LG 트윈스 김현수가 2할9푼6리로 3할을 노리고 있다. SSG만 현재 3할 타자가 없다.

9월 한달 간 시즌 타율과 3할 타자가 결정된다. 그에 따라 올시즌이 역대급 투고타저 시즌인지도 알 수 있게 된다.

외국인 선수가 도입된 1998년 이후 가장 적은 3할 타자가 나온 시즌은 2006년으로 겨우 5명에 불과했다. 그해 시즌 타율도 2할5푼5리로 가장 낮았다. 2002년이 9명으로 10명이 되지 않은 시즌은 그 두번 뿐이었다.
권인하 기자 indyk@sportschosun.com



