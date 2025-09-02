스포츠조선

'MLB 느낌' 롯데, 가나초콜릿 50주년 스페셜 유니폼 발매

기사입력 2025-09-02 15:36


사진제공=롯데 자이언츠

[스포츠조선 김영록 기자] 롯데자이언츠가 롯데웰푸드와 협업해 '가나초콜릿 스페셜 유니폼'을 출시한다.

가나초콜릿은 롯데웰푸드가 1975년 선보인 대표 제품이다. 이번 유니폼은 가나초콜릿 50주년을 기념해 특별 제작되었으며, 초콜릿을 모티브로 디자인됐다. 가나초콜릿 브라운 컬러와 올드 유니폼 스트라이프 패턴을 조합해 클래식한 감성을 강조했다. 롯데자이언츠 선수단은 9월 홈경기에서 '가나초콜릿 스페셜 유니폼'을 착용하고 그라운드에 나설 예정이다.

가나초콜릿 콘셉트를 반영한 굿즈 상품도 함께 출시된다. 마스코트 '누리&아라' 키링을 포함해 기념 배지, 짝짝이 등으로 구성됐으며, 9월 중 사직야구장 내 오프라인 매장에서 공개 예정이다.

'가나초콜릿 스페셜 유니폼'은 9월 4일 오전 11시부터 롯데자이언츠 공식 온라인 스토어인 롯데ON을 통해 판매된다. 관련 이미지와 상세 정보는 구단 공식 앱에서도 확인할 수 있다.


김영록 기자 lunarfly@sportschosun.com



