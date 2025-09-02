오늘 올라온 KIA 윤도현, 류현진 상대로 벼락 홈런 쾅! 터뜨렸다

한동훈 기자
기사입력 2025-09-02 19:23
:) 당신이 좋아할만한 뉴스
박찬호, 19살 미모의 첫째딸 공개 "투머치토커 아빠 때문에 먼 대학 입학"
'15년 공백' 원빈, 드디어 소식 전했다…♥이나영도 함께[SC이슈]
'싱글맘' 이지현, 미용사 도전 2년 만에 기쁜 소식 전했다 "예약 마감돼 감사"
'이용식 사위' 원혁, 딸 백일잔치서 장모님 잡도리 "정신 못 차리셨나"
'프로사망러' 김갑수, 인기 얼마나 많았길래 "'태조왕건' 때 쉽게 못 죽어" ('짠한형')
지옥의 5강 싸움, 매 경기 결승전인데..."안현민, 오늘은 못 뛴다. 내일도 대타" 왜? [수원 현장]
한화 잡고 5강 불씨 되살려라! KIA 선발 명단 공개 → 윤도현 리드오프 출격
아직도 안좋은가... 김현수 또 선발제외. 2군 완봉승 유망주 1군 콜업[잠실 현장]
'이게 0.5초만에 답할 문제인가' 4승 ERA 0.36 톨허스트 vs 9S 유영찬. 염갈량이 뽑은 8월 MVP는?[잠실 코멘트]
"오 예, 리얼리 굿" → 손절 당한 김하성을 왜? 애틀란타는 1800만불이 소액인가. 눈 딱 감고 '희망회로' 돌렸다