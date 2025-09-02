'가을야구 포기는 없다' 임시선발 폭망, 이걸 뒤집네...박세혁 감격 결…

|
[수원=스포츠조선 김용 기자] 이걸 뒤집네.
NC 다이노스가 '가을야구 포기는 없다'를 제대로 알렸다. 엄청난 역전승으로 포스트시즌 진출 불씨를 살렸다.
그나마 다행이었던 건 김태경이 거기서 더 흔들리지 않고 침착하게 1회를 막았다는 점. 그러자 위기 뒤 기회라고 2회초 추격에 나서기 시작했다. 물론 아쉬움은 있었다. 무사 만루 찬스였는데 한석현의 희생플라이로 1점을 뽑아낸데 그친 것. 하지만 이 추격점이 신호탄이 됐다.
NC는 4회 한석현의 1타점 중전 적시타에 이어 김주원의 1타점 2루타로 2점을 따라갔다. 3-4 턱밑 추격.
힘을 받은 NC는 6회와 7회 각각, 김주원과 데이비슨이 달아나는 솔로포를 때려내며 투수진에 힘을 보탰다. 캡틴 박민우는 8회 자신이 친 타구에 발을 맞고 고통스러운 가운데도 쐐기 2타점 적시타를 때려낸 뒤 교체됐다.
선발은 일찍 무너졌지만, NC는 2회 일찍부터 불펜을 투입하며 총력전을 펼쳤고 달콤한 결실을 맺었다. 2회 1사 1루 위기 상황서 최성영이 나와 1⅔이닝 무실점 투구를 하며 경기 분위기를 바꿨고, 이어 손주환-전사민-김영규-김진호-류진욱 필승조가 총출동해 승리를 지켜냈다. 이호준 감독은 9회 5점차에도 방심하지 않고 마무리 류진욱을 올려 확실하게 경기를 끝내버렸다.
