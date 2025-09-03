스포츠조선

[2025 KBO리그 기록실] 키움 vs SSG (9월 2일)

기사입력 2025-09-03 08:42


[2025 KBO리그 기록실] 키움 vs SSG (9월 2일)


:) 당신이 좋아할만한 뉴스

연예 많이본뉴스
1.

BTS 정국 "40대 女 자택 침입 과정 CCTV로 다 보고 있었다"

2.

'연수입 40억' 전현무, 홍콩 명소 철거시켰다 "내 영향력 이 정도" ('이유있는건축')

3.

영앤리치 제니, 통큰 월클..월세 6천만원 건물 통째 빌렸다

4.

이병헌, ♥이민정 요리에 홀딱 "셰프보다 아내 손맛 최고"

5.

'군인' 차은우, 남동생도 잘생겼는데 여동생도 예뻐 '자동 무장해제'

스포츠 많이본뉴스
1.

한화는 18점차 대승이었는데... LG는 3-2, 1점차 진땀승. 염갈량은 "유영찬이 위기는 만들었지만 지키는 야구로 승리"[잠실 코멘트]

2.

HERE WE GO! 'GOOD BYE' 귄도안…맨시티 또하나의 역사가 끝난다→갈라타사라이 이적 확정

3.

"춥고, 몸도 안만들어지고" 더이상 굴욕과 변명은 없다 → 1월 캠프 전격 결정

4.

목숨 걸고 이겨야 하는 경기, 그런데 NC 주전 포수 김형준 1회 만에 교체 왜? [수원 현장]

5.

KIA 위즈덤, 허리가 불편해서 한 타석 치고 교체

스포츠 많이본뉴스
1.

한화는 18점차 대승이었는데... LG는 3-2, 1점차 진땀승. 염갈량은 "유영찬이 위기는 만들었지만 지키는 야구로 승리"[잠실 코멘트]

2.

HERE WE GO! 'GOOD BYE' 귄도안…맨시티 또하나의 역사가 끝난다→갈라타사라이 이적 확정

3.

"춥고, 몸도 안만들어지고" 더이상 굴욕과 변명은 없다 → 1월 캠프 전격 결정

4.

목숨 걸고 이겨야 하는 경기, 그런데 NC 주전 포수 김형준 1회 만에 교체 왜? [수원 현장]

5.

KIA 위즈덤, 허리가 불편해서 한 타석 치고 교체

  • 등록번호 : 서울 아01720
  • 등록일자 : 2011년 7월 29일
  • 발행일자 : 2000년 11월 1일
  • 주소 : 서울 양천구 목동동로 233-1
  • 전화번호 : 02-3219-8114,8266

  • 발행인 : 박진형
  • 편집인 : 박재호
  • 청소년보호책임자 : 이재훈
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved.