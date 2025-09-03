키움이랑 많이 남아 가장 유리하다고? '청양고추급' 매운맛, 충격패에 삼…

스포츠조선

키움이랑 많이 남아 가장 유리하다고? '청양고추급' 매운맛, 충격패에 삼성 '어질'

최종수정 2025-09-03 22:30

31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 삼성-한화전. 삼성이 5대3으로 승리하며 3연전을 싹쓸이 했다. 승리투수 원태인이 선수들을 맞이하고 있다. 대전=정재근 기자 cjg@sportschosun.com/2025.8.31/

[스포츠조선 김용 기자] 키움이랑 많이 남아서 유리하다고 했는데...

삼성 라이온즈는 절체절명의 가을야구 경쟁을 하고 있다. 올시즌 경쟁에 팀들이 목숨을 거는 이유가 있다. 3위부터 8위까지 6개팀은, 하늘과 땅 차이의 성적표를 받아들 수 있다. 2일 기준 3위 SSG 랜더스와 8위 KIA 타이거즈의 승차는 불과 4.5경기. 다시 말해 이 6개팀은 현재 순위와 관계 없이 3위부터 8위까지 퍼져 시즌을 마감할 수 있다는 의미다.

같은 가을야구를 가도 3위냐, 5위냐는 하늘과 땅 차이다. 조금만 힘을 내면 3위가 될 수 있다는 생각에 경쟁팀들은 매 경기가 결승전이다. 이제 피니시 라인이 얼마 남지 않았다.

삼성은 극적 행보를 보여줬다. 8월 중순까지만 해도 5연패에 빠지며 8위까지 처져 시즌이 끝나는줄 알았다. 그런데 4연승, 5연승을 각각 기록하니 쭉 치고 올라올 수 있었다. 그리고 9월 잔여 일정 시작을 앞두고 3연승을 달려 4위가 됐다.


31일 잠실구장에서 열린 LG 트윈스와 키움 히어로즈 경기. 설종진 감독대행이 생각에 잠겨 있다. 잠실=박재만 기자 pjm@sportschosun.com/2025.08.31/
향후 스케줄에서 삼성이 유리할 수 있다는 평가가 나왔다. 그 근거 중 하나가 최하위 키움과 가장 많은 4경기를 남겨놨다는 것. 연승 기운을 이어 9월 잔여 일정 첫 스케줄이 키움과의 홈 3연전이었다. 여기서 확실하게 승수를 쌓으면, 가을야구 진출 가능성을 높일 수 있었다.

기대를 해볼만 한게 키움 전력이 약한 건 누구나 아는 거고, 올시즌 상대 전적이 9승3패 절대적 우위였다. 연승 분위기에 홈 경기. 더군다나 키움은 알칸타라, 메르세데스 두 원투펀치가 나올 때가 가장 무서운데 운도 따르는지 이번 3연전 키움 선발 로테이션은 하영민-정현우-미정인 5선발이었다.

하지만 승부의 세계 100% 확률은 없는 법. 오히려 전력을 떠나 '무조건 이겨야 한다'는 압박감이 선수단을 지배하면 몸에 힘이 들어가고 움츠러들기 마련이다. 이날 삼성이 그랬다. 경기 초반부터 타자들이 상대 선발 하영민의 노련한 투구에 끌려갔다. 믿었던 가라비토는 키움에 3점을 먼저 줬다.

그래도 삼성은 홈팬들 앞에서 무기력하게 질 수 없다는 듯 8회말 기어코 동점을 만들었다. 그러나 짧은 홈런 거리로 늘 삼성을 돕던 라이온즈파크는 이날 삼성 편이 아니었다. 9회 키움 김건희가 밀어친 타구가 결승 홈런이 됐다. 다른 구장이었으면 홈런이 되기 힘든 방향의 타구. 하지만 넘어갔으니 홈런이었다.


그렇게 삼성은 치명적 패배를 당했다. 쉽게 이길 수 있는 상대라고 한 키움에 패하면 그 충격은 몇 배가 된다. 당장 이어지는 두 경기를 더 치러야 한다. 두 경기 다 무조건 잡아 만회해야 한다는 욕심이 들어가면, 그 두 경기 결과도 알 수 없게 될지 모른다.


김용 기자 awesome@sportschosun.com

