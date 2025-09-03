김경문 '신뢰'가 선수를 만들었다 → 4번 노시환 + 마무리 김서현 고정…

|
[대전=스포츠조선 한동훈 기자] 김경문 한화 이글스 감독이 '믿음의 야구'를 다시 증명했다. 4번타자 노시환과 마무리투수 김서현이 다소 부침을 겪었지만 김경문 감독은 흔들리지 않았다. 노시환과 김서현 모두 사령탑의 신뢰 속에 살아났다.
김서현과 노시환은 한화 미래이자 현재의 투타 기둥이다. 김서현은 프로 3년차다. 올해 개막 이후 갑자기 마무리 보직을 받았다. 적응 기간도 필요 없이 정말 잘 던졌다. 노시환은 2019년에 입단, 김서현보다는 4년 선배지만 25세에 불과하다. 아직 어린 선수들이다.
기복과 성장통은 당연했다. 둘이 팀 내에서 워낙 중요한 위치이다보니 플레이 하나 하나가 승부와 직결되는 경우가 잦았다. 두 선수 덕분에 이긴 경기가 훨씬 많지만 김서현이나 노시환 탓으로 지게 된 경기도 물론 있었다. 김서현은 마무리투수라서 실점이 곧 팀의 패배였다. 노시환은 4번타자여서 찬스를 날리면 경기가 어려워졌다.
하지만 김경문 감독은 기다렸다. 4번에서 못 친다고 타순을 내릴 수도 있고 마무리가 흔들린다고 마무리를 교체할 수도 있다. 김경문 감독은 그러는대신 오히려 선수들을 두둔했다. 짧은 커리어에 이 정도 해주는 것도 대단한 일이라며 김서현과 노시환을 감쌌다. 노시환은 여전히 4번을 지켰다. 김서현도 가장 어려운 상황에 출격했다.
두 선수 모두 김경문 감독의 기대에 부응했다. 노시환은 최근 10경기 타율 3할6푼1리로 반등했다. 노시환은 27홈런 83타점을 쌓았다. 2년 만에 30홈런 100타점 고지가 가시권에 들어왔다. 김서현도 6경기 연속 무실점에 세이브 3개를 추가했다. 김서현은 마무리 첫 해에 대망의 30세이브까지 1개만을 남겼다.
